«Сепахан» усилится экс-игроком сборной Франции

«Сепахан» подпишет полузащитника Стивена Н'Зонзи.
Эта команда станет десятой во взрослой клубной карьере игрока. К иранскому коллективу футболист присоединится как свободный агент.
Сообщается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время.
«Сепахан» подпишет полузащитника Стивена Н'Зонзи.
Эта команда станет десятой во взрослой клубной карьере игрока. К иранскому коллективу футболист присоединится как свободный агент.
Сообщается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время.
Бывший игрок сборной Франции переходит в клуб из Ирана, да ещё и в качестве свободного агента. Интересно, чем Стивена удалось заинтересовать?
Бывший игрок сборной Франции переходит в клуб из Ирана, да ещё и в качестве свободного агента. Интересно, чем Стивена удалось заинтересовать?