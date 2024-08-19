«Сепахан» усилится экс-игроком сборной Франции

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вчера, 23:22

«Сепахан» подпишет полузащитника .

Эта команда станет десятой во взрослой клубной карьере игрока. К иранскому коллективу футболист присоединится как свободный агент.

Сообщается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время.