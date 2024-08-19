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«Сепахан» усилится экс-игроком сборной Франции

вчера, 23:22

«Сепахан» подпишет полузащитника Стивена Н'Зонзи.

Эта команда станет десятой во взрослой клубной карьере игрока. К иранскому коллективу футболист присоединится как свободный агент.

Сообщается, что стороны подпишут контракт в ближайшее время.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 06:19
Иран не Аравия много не заработаешь.
yn9n7gubmz3z
yn9n7gubmz3z
сегодня в 06:04
Переход Стивена Нзонзи в иранский клуб «Сепахан» — это интересный шаг в его карьере. Он стал свободным агентом и теперь будет выступать за команду, которая является действующим чемпионом страны. Этот переход позволит ему попробовать свои силы в новой лиге и стране, а также получить новый опыт.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:23
Помотало игрока по командам
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:34
Довольно странное и непонятное событие.
Бывший игрок сборной Франции переходит в клуб из Ирана, да ещё и в качестве свободного агента. Интересно, чем Стивена удалось заинтересовать?
cyxja86c5pn2
cyxja86c5pn2
сегодня в 00:16
Для Ирана будет большим достижением
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