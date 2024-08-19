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«Ницца» подписала защитника из МЛС

вчера, 20:45

Защитник Моис Бомбито перешёл из «Колорадо Рэпидс» в «Ниццу».

Стоимость сделки оценивается в 7 миллионов евро, а также бонусы.

«Ницца» подписала защитника из МЛС

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:05
Это рядовое событие.
Бомбито не звезда, а МЛС не топ-лига.
Да и сумма трансфера не фантастическая.
Но в Ницц игрок будет быстро прогрессировать.
Мы о нём ещё услышим.
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