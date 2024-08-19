«Ницца» подписала защитника из МЛС

Защитник Моис Бомбито перешёл из «Колорадо Рэпидс» в «Ниццу».
Стоимость сделки оценивается в 7 миллионов евро, а также бонусы.
Защитник Моис Бомбито перешёл из «Колорадо Рэпидс» в «Ниццу».
Стоимость сделки оценивается в 7 миллионов евро, а также бонусы.
Бомбито не звезда, а МЛС не топ-лига.
Да и сумма трансфера не фантастическая.
Но в Ницц игрок будет быстро прогрессировать.
Мы о нём ещё услышим.
Бомбито не звезда, а МЛС не топ-лига.
Да и сумма трансфера не фантастическая.
Но в Ницц игрок будет быстро прогрессировать.
Мы о нём ещё услышим.