«Крылья Советов» представили кубковую форму перед матчем со «Спартаком»

1723625029

вчера, 11:43

«Крылья Советов» совместно с партнёром создали специальный кубковый комплект формы к первому домашнему матчу самарского клуба в Кубке России.

Новая форма соединяет природное, культурное и историческое наследие Самарской области. В основе лежит паттерн редкого цветка пиона тонколистного, который более 50 лет не произрастал на территории Самарской области и был занесён в Красную книгу. Благодаря сотрудникам Ботанического сада Самарского университета растение удалось возродить.

Также пион является прообразом «аленького цветочка» из одноимённой сказки Сергея Аксакова. Кроме того, сын писателя в XIX веке был самарским губернатором.