Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаРоссия. Кубок 2024/2025

«Крылья Советов» представили кубковую форму перед матчем со «Спартаком»

вчера, 11:43
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Крылья Советов» совместно с партнёром создали специальный кубковый комплект формы к первому домашнему матчу самарского клуба в Кубке России.

Новая форма соединяет природное, культурное и историческое наследие Самарской области. В основе лежит паттерн редкого цветка пиона тонколистного, который более 50 лет не произрастал на территории Самарской области и был занесён в Красную книгу. Благодаря сотрудникам Ботанического сада Самарского университета растение удалось возродить.

Также пион является прообразом «аленького цветочка» из одноимённой сказки Сергея Аксакова. Кроме того, сын писателя в XIX веке был самарским губернатором.

В среду КС сыграют с московским «Спартаком» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Крылья Советов» представили кубковую форму перед матчем со «Спартаком»«Крылья Советов» представили кубковую форму перед матчем со «Спартаком»«Крылья Советов» представили кубковую форму перед матчем со «Спартаком»«Крылья Советов» представили кубковую форму перед матчем со «Спартаком»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ньюкасл» представил новую выездную форму, сделанную в ретро-стиле
13 августа Фото
«Арсенал» представил резервную форму на сезон 2024/25
12 августа
ОфициальноНиколас Уильямс взял номер Муньяина в «Атлетике» Бильбао
12 августа
ОфициальноAdidas представил третьи формы топ-клубов с участием легендарных игроков
11 августа Фото
Артета выбирал цвет для гостевой формы «Арсенала»
11 августа
Официально«Монако» представил третью форму, посвящённую 100-летию клуба
08 августа Фото
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 18:17
Очень красивые девчонки!
lotsman
lotsman
вчера в 17:12
Ну теперь точно победят Спартак. Держитесь красно-белые.
zjmbxsurh9v8
zjmbxsurh9v8
вчера в 13:22
Форма приличная, еще бы и игра такая же была.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:59
Ну все, теперь можно и со Спартаком играть на победу....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:47
Первое фото прикольное)) Сначала подумал, что это кто-то из футболистов)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:45
Очень даже. Но думаю и она не поможет в игре со Спартаком.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 