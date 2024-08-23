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Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити»

вчера, 13:36

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган перешёл в «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Игрок подписал однолетний контракт. В данный момент Гюндоган ожидает разрешения на работу.

Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити»

Хавбек заявил, что рад своему возвращению в Манчестер.

Семь лет в «Манчестер Сити» были для меня счастливым временем, как на поле, так и вне его. Я вырос как личность и как игрок, у меня сложились особые отношения с болельщиками «Сити» и я добился потрясающего успеха. Это был исключительный период в моей жизни.

Возможность вернуться сюда значит очень много. Все знают, с каким уважением я отношусь к Пепу — он лучший менеджер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, а это для любого профессионала именно то, чего ты хочешь. Мне не терпится снова работать с ним. А что я могу сказать о своих товарищах по команде в «Сити»... они футболисты мирового класса. Я искренне рад возможности тренироваться и играть рядом с ними.

Честно говоря, я не могу дождаться, когда снова надену футболку «Сити».

Напомним, Гюндоган перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону» в июля 2023 года. За каталонцев он провёл 51 матч, забил 5 мячей и отдал 14 голевых передач.

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Все комментарии
металлург
металлург
вчера в 20:50
Ох, эти обращения футболистом, особенно после возвращения! По мне так они все под копирку и вся чушь в признании в любви... Это как бракосочетания со 31ой и просить от неё верности, особенно на работе!:) Вот как-то так
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:03
Отличное решение. Не надо было уходить.
lukarelli
lukarelli
вчера в 18:16
И Депардье с собой зачем то привез
Igo0rek
Igo0rek ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:15
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
    вчера в 16:56
    Ну вернулся домой ,покуралесил год😁
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 15:35
    В этой ситуации только Барселона вызывает негатив. Гюндоган хотел в Барселону, ради этого отказался от жирного контракта МС. Сити не стал препятствовать его уходу. И вот через год Барселона выставляет чуть ли не лучшего игрока сезона. При этом Илкай простил каталонцам почти 40 млн, которые ему причитались за 2 года, а Сити принял обратно "предателя".
    НE Эго Ист
    НE Эго Ист
    вчера в 15:33
    Для МС это хорошо..
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 15:19
    За деньгами вернулся он , у Барселоны деньги закончились
    Jon718875
    Jon718875
    вчера в 14:56
    Блудный сын
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    вчера в 14:48, ред.
    Помню, как Буффон проводил прощальную игру за Ювентус, заменился минут за 20-ть до конца и по периметру обошёл трибуны, многим болельщикам пожимая руки. Режиссёры больше это показывали, чем игру на поле. Это было красиво и трогательно...а потом Буффон вернулся в Турин и вызвал у многих удивление. К чему прощаться, чтобы через год-два прийти обратно?
    Очень странно смотрятся такие возвращения. Думаю, по Гюндогану у части болельщиков будут вопросы.
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 14:45
    Пошлом году без Гюндогана катали реал как мальчишки. Хотелось бы чтобы Ман.сити и Реал встретились в лиге чемпионов
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:19
    Барса ещё познает как сдуру отпустила такого игрока. Выгодно было сохранит Гюндогана..вообще не выкупит Ольмо...хотя за испанца говорит молодость...но смущает постоянные травмы Ольмо. Скоро выборы президента Барсы...надеюсь Лапорта вылетит позорно
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 14:16
    Ради денег он
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:42
    Бесплатно подписали отличного игрока!)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 13:40, ред.
    ))) Пепу он конечно знатно лизнул... У того аж язык Илкая изо рта вылез!

    Ну а если серьёзно, то болельщикам Барселоны мои искренние соболезнования. Центр поля у каталонцев снова голый. Кто у Флика будет там вести контактную борьбу я хз.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 13:39
    Так красиво рассказывает и так всё замечательно, что хочется спросить: а зачем уходил год назад отсюда?
    Гость
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