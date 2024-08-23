Гюндоган вернулся в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» перешёл в «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Игрок подписал однолетний контракт. В данный момент Гюндоган ожидает разрешения на работу.

Хавбек заявил, что рад своему возвращению в Манчестер.

Семь лет в «Манчестер Сити» были для меня счастливым временем, как на поле, так и вне его. Я вырос как личность и как игрок, у меня сложились особые отношения с болельщиками «Сити» и я добился потрясающего успеха. Это был исключительный период в моей жизни.

Возможность вернуться сюда значит очень много. Все знают, с каким уважением я отношусь к Пепу — он лучший менеджер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, а это для любого профессионала именно то, чего ты хочешь. Мне не терпится снова работать с ним. А что я могу сказать о своих товарищах по команде в «Сити»... они футболисты мирового класса. Я искренне рад возможности тренироваться и играть рядом с ними.

Честно говоря, я не могу дождаться, когда снова надену футболку «Сити».