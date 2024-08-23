Изидор продолжит карьеру в Англии

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вчера, 13:19

Нападающий «Зенита» перешёл в «Сандерленд». Речь идёт об аренде до конца сезона с опцией выкупа. Игрок ожидает разрешения на работу.

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в августе 2023 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 5 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 4 миллиона евро.