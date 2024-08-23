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Изидор продолжит карьеру в Англии

вчера, 13:19

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор перешёл в «Сандерленд». Речь идёт об аренде до конца сезона с опцией выкупа. Игрок ожидает разрешения на работу.

Изидор продолжит карьеру в Англии

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» в августе 2023 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне нападающий сыграл 5 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 4 миллиона евро.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:27, ред.
Сандерленд 16-я команда таблицы Чемпионшипа....по итогам сезона...
Там легче выиграть конкуренцию чем в Зените....

Пусть поиграет...с братом Беллингема...подучится...потом возвращается....
adekvat
adekvat
вчера в 13:56
Зачем его вообще брали, продать и забыть.
3az733344cnu
3az733344cnu
вчера в 13:46
В целом, этот переход является интересным шагом для всех участников процесса и может привести к развитию карьеры Изидора.
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