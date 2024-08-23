Защитник сборной Норвегии продолжит карьеру в «Торино»

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вчера, 10:14

Футбольный клуб «Торино» сообщил об аренде за 1 миллион евро защитника «Фейеноорда» и сборной Норвегии с опцией обязательно выкупа за 3,5 миллиона евро при достижении определённых условий.

В прошедшем сезоне, выступая за «Сассуоло» на правах аренды, Педерсен сыграл 30 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых отметился двумя голевыми передачи и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего правого защитника в 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» может приобрести игрока обороны «Торино».