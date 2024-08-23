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Защитник сборной Норвегии продолжит карьеру в «Торино»

вчера, 10:14

Футбольный клуб «Торино» сообщил об аренде за 1 миллион евро защитника «Фейеноорда» и сборной Норвегии Маркуса Педерсена с опцией обязательно выкупа за 3,5 миллиона евро при достижении определённых условий.

Защитник сборной Норвегии продолжит карьеру в «Торино»

В прошедшем сезоне, выступая за «Сассуоло» на правах аренды, Педерсен сыграл 30 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых отметился двумя голевыми передачи и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего правого защитника в 5,5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» может приобрести игрока обороны «Торино».

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:04
По фамилии: сын 2а?
eu2pqykw3g83
eu2pqykw3g83
вчера в 11:38
Это может стать хорошим шансом для 2сена проявить себя в Серии А и увеличить свою стоимость на рынке.
Гость
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