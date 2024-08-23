«Страсбур» подписал защитника «Лиона»

1724405308

вчера, 12:28

Защитник «Лиона» и сборной Франции до 19 лет перешёл в «Страсбур». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок подписал пятилетний контракт.

Сарр является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне 18-летний центральный защитник, выступая за «ткачей» и «Моленбеек» (на правах аренды), сыграл 16 матчей, в которых отметился голом и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза сенегальского происхождения в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов рассмотреть предложение по каждому игроку.