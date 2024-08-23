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«Страсбур» подписал защитника «Лиона»

вчера, 12:28

Защитник «Лиона» и сборной Франции до 19 лет Мамаду Сарр перешёл в «Страсбур». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Игрок подписал пятилетний контракт.

«Страсбур» подписал защитника «Лиона»

Сарр является воспитанником «Лиона». В прошедшем сезоне 18-летний центральный защитник, выступая за «ткачей» и «Моленбеек» (на правах аренды), сыграл 16 матчей, в которых отметился голом и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает француза сенегальского происхождения в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» готов рассмотреть предложение по каждому игроку.

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22 августа
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4nbsvb5gymeb
вчера в 12:30
Еще один современный типичный француз.
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