Широков: «Дети нулевых – бесхарактерные до ужаса»

оценил травму полузащитника «Зенита» , назвав нынешнее поколение футболистов «бесхарактерным»:

Почему вы уверены, что Глушенков не будет играть? Наденут лонгет, обколют руку. Мне в первом матче за «Зенит», когда стоял в стенке, так же попали в руку. Ничего страшного, дали лонгет, тренировался две недели с ним.

Но, может быть, у Максима всё серьезнее? Я застал времена, когда это за травму не считали. Впрочем, я играл тогда, когда футболист младше 25 лет в массажную комнату не подходил. А сейчас в 18 лет уже идут – мы устали.

Порой смотришь на молодых – бесхарактерные все до ужаса, за редчайшим исключением. Но с таким апломбом, что самые великие. Дети нулевых. 30 лет нам вдалбливали, что всё само придёт, доставка всё доставит, работать над собой не надо, все вокруг козлы, кроме тебя.

А не хотите поработать над собой, а не ждать, пока все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, не хотят – потому что тренер плохой, а гендиректор вообще нехороший человек.