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Широков: «Дети нулевых – бесхарактерные до ужаса»

вчера, 18:45

Роман Широков оценил травму полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, назвав нынешнее поколение футболистов «бесхарактерным»:

Почему вы уверены, что Глушенков не будет играть? Наденут лонгет, обколют руку. Мне в первом матче за «Зенит», когда стоял в стенке, так же попали в руку. Ничего страшного, дали лонгет, тренировался две недели с ним.

Но, может быть, у Максима всё серьезнее? Я застал времена, когда это за травму не считали. Впрочем, я играл тогда, когда футболист младше 25 лет в массажную комнату не подходил. А сейчас в 18 лет уже идут – мы устали.

Порой смотришь на молодых – бесхарактерные все до ужаса, за редчайшим исключением. Но с таким апломбом, что самые великие. Дети нулевых. 30 лет нам вдалбливали, что всё само придёт, доставка всё доставит, работать над собой не надо, все вокруг козлы, кроме тебя.

А не хотите поработать над собой, а не ждать, пока все принесут на блюдечке с голубой каемочкой? Нет, не хотят – потому что тренер плохой, а гендиректор вообще нехороший человек.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ gorets004 (раскрыть)
сегодня в 08:30
Спасибо!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
gorets004
gorets004 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:21
Вам нужно книгу написать про историю отечественного футбола. Феноменальные знания и память.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:44
Да, было такое понятие "выездная модель". Причем, это не просто была выздная модель Лобановского- это были откровенные договорняки украинских команд. Но неприязнь между Спартаком и Киевом произошла после 1976г., игры в Киеве, где Спартаку нужна была только ничья, чтобы остаться в вышке. Федерация давила на киевлян, требовала отдать спасительную ничью. Но Киев победил и выиграл серебро, а Спартак отправился в 1-ю лигу... Помню, слезы Е.Ловчева, когда он уходил с поля, после игры. И вот, тогда, сам В.Гришин, Первый секретарь московского городского комитета партии позвонил Бескову и пригласил его в Спартак. Хотя, Старостины были против. Многое, можно вспомнить...
zdeniss
zdeniss ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:40
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:21, ред.
    Эх, воспоминания... ДО 1978 года, т. е. где-то 1976, 1977 г.г. народ стал МАССОВО покидать стадионы: все клубы стали копировать "выездную модель" Лобановского, но, вот, у Лобановского для такой модели были ФУТБОЛИСТЫ, а у многих других - "шо есть". ((
    Ахалкаци с тбилисским Динамо, потом Бесков со Спартаком и Малофеев с Динамо Мн, что называется, ВСТРЯХНУЛИ это болото, именуемое "советским футболом", и люди опять вернулись на трибуны.
    Правда, уже не в том количестве, но всё же...
    Добавил и движения на поле и в тренерских штабах в стиле "ой, МАМА, что дальше делать-то? Как выиграть?" новый лимит в 8 ничьих, который потом трансформировался в 10.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 21:50, ред.
    В 1975г., Сахаров, в игре с Наполи такое вытворял- и сам забивал, и пасы отдавал!!! Его называли "золотая голова", хотя он был блондин. А вот, игры с ЦСКА, и конечно игру за золото-70, я отлично помню, как сейчас- перед глазами!!!!!!! И два чистых выхода один на один нашего Антоневича, и гол в ворота Пильгуя- решающий, всё помню... Но самый памятный, для меня, конечно 1977г., возможно, потому, что мы, тогда, в одном сезоне выиграли два приза, чего в последствии больше не было. Ну и конечно, помню киевлян, спартаковцев, армейцев, многих помню. И помню Юру Чеснокова- Светлая ему Память!!! И его пушeчный удар!!! Помню Шахтер со Старухиным. Да, что там говорить- есть что вспомнить...

    Ну а Ваш Спартак, после возвращения, в 1978-м, отлично помню. И первые ваши поражения- в Тбилиси, Киеве и Одессе, и ваши первые успехи- с теми же тбилисцами, и многое другое!!!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:37
    Я ещё совсем мелким был и видел Сахарова в 1971-м году в Минске, когда он ещё за них играл.
    Тогда Динамо Мн с ЦСКА играло.
    Ну, там Дударенко, Капличный, Владимир Федотов, Астаповский...))
    О! Копейкин (как же я про него забыл, игрока с такой чУдной, легко запоминающейся для малыша фамилией) ??? ))
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 21:31, ред.
    Мне конечно очень приятно, но энциклопедических знаний у меня нет. Многое помню, многое читал, видел, но конечно не всё. Просто, у каждого человека, болельщика, есть свои пямятные годы в футболе. У меня, тоже. Конечно, я помню наше золотое чемпионство и торпедовское, в том же году, помню игру в 1975, Торпедо-Наполи, где феерил В.Сахаров!!! Ну u конечно, Ваш Спартак- после возвращения в вышку, и ту Выдающуюся игру, под руководством Великого Бескова!!!!!!!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:24
    Но у меня нет ТАКИХ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИХ знаний о футболе, как у Вас.
    Например, о Макарове так даже и НЕ знал ((, о Гонтаре - тоже, а о подвиге Блохина - ПРОСТО ЗАБЫЛ! ((
    А я так... "болею" потихоньку...)
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 21:20
    Буду весьма обязан!!!)))
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Всегда рад помочь... освежить память, так сказать... )
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:13
    Будет вам волну гнать на молодёжь. Мало их на фронтах СВО воюет и гибнет - герои. Будущее страны в надёжных руках.
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 21:10, ред.
    Спасибо, я польщен!!!
    Но, как ни говорите, уже, несколько проколов я получил. Первый, случился не так давно, в случае с Л.И.Яшиным. Я почему то долгое время думал, что после Чили, он на несколько лет завязал с футболом. Но потом, один из пользователей меня поправил, напомнив, что в 1963-м, Яшин получил ЗМ, стало быть, никакого перерыва в карьере у него не было.

    Второй прокол, в игре Спартак-Зенит, с незасчитанным голом в ворота Зенита. Всё время, я считал, что случай этот, произошел в 1984г, а в реальности, возможно в 1982м., как Вы, и предполагали.

    Ну и третий ляп, случился сейчас- в случае с Тищенко. Несмотря на всё это, конечно, я многое помню и знаю, но каждая неудача- больно ранит, тем более, человека, который, так любит и так предан советскому футболу...

    Но, в любом случае- я Вам Благодарен!!! Спасибо!!!
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:10
    Читаю и глазам своим не верю: Рома ли это Широков. Поумнел-то как вдруг, а давно ли морды судьям бил.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Не, ЭТО - НЕ старость, а мудрость, т. е. свои знания Вы НЕ копите, а КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТЕ, а в коллекции иногда может что-то "временно пропасть из поля зрения".
    Потом, правда, находится в целости и сохранности. )
    Так что - не переживайте. )
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Нет, всё-равно, мне стыдно, такой известный случай забыть!!! Причем, мы с друзьями, не так давно вспоминали этот случай, но вот- старость проклятая.
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:49
    Да ладно...
    И так привели МАССУ примеров СПОРТСМЕНОВ с большой буквы.
    СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Хиромант (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Ну, здесь вы на 100% правы.
    НЕ дети виноваты, а их РОДИТЕЛИ.
    А так же дедушки, бабушки, учителя...
    В общем, те, от кого дети познают мир и меру "хорошо" - "плохо".
    Capral
    Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
    вчера в 20:47
    Да, да, да!!!!!!! Точно!!!!!!! Знаю эту историю, но совсем забыл!!!!!!! Конечно, известный случай!!!!!!!
    derrik2000
    derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Так, а Николай Тищенко в 1/2 финала "золотой" Олимпиады 1956 года тоже остался на поле после перелома ключицы, потому что ЗАМЕНЫ ещё были ЗАПРЕЩЕНЫ!
    3cu5wx2mbj3a
    3cu5wx2mbj3a
    вчера в 19:57
    Жёстко сказал,но справедливо
    Capral
    Capral
    вчера в 19:57
    Байкал, а ты какого года, если не секрет?)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:49
    Широкову 43....
    Что то рано брюзжать начал...
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 19:38, ред.
    - Если ваши дети "нулевых" - бесхарактерные до ужаса, значит виноваты вы сами! Вы их так воспитали! Не надо "гнать пургу" на всю молодёжь! У меня сын и дочь - дети нулевых. Жители деревни - окончили универ с красными дипломами. Сейчас работают, завели детей - всё в порядке. Никаких закидонов! Всё дело в воспитании, и внимании в трудный переходный период... Стыдно жаловаться такому футболисту... У самого-то "рыльце в пуху"... (народная поговорка)
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 19:36
    А дети 80-х по примеру Широкова и ему подобных быдло получается?
    И какие он там времена застал, когда перелом руки за травму не считали?

    Нет Рома, брешеш ты всё, просто мозгов у таких как ты не было никогда и года рождения здесь не причём.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 19:11
    Я бы сказал, что они ленивы.
    gezm5ve727vc
    gezm5ve727vc
    вчера в 19:01
    Широков прав, сейчас деньги втеснили все.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:56
    Широков, может быть дети нулевых и бесхарактерные до ужаса, но не Широкову об этом рассуждать. Человек, избивавший судью не может быть примером для подражания по определению. Мало того, он не имеет право и рот открывать.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:53
    Что-то в его словах есть...
    Щас работать-то никто не хочет, все типа блогеры там...
    Capral
    Capral
    вчера в 18:52, ред.
    Всё правильно сказал. К примеру, вратарь киевского Динамо O.Макаров, вообще играл с протезами вместо кистей рук и мало, кто догадывался. Вратарь московского Динамо Н.Гонтарь выходил с перевязанной головой, после тяжелой травмы, потому что, некем было заменить. А Выдающийся форвард киевского Динамо О.В.Блохин, на финал КК-75, вышел, после 12-ти наложенных швов!!! И таких случаев в советском футболе немало. Но это, как у Великого Классика:... "богатыри, не вы"!!!
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