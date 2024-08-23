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Павлюченко: «„Спартак“ должен брать очки в матче с „Зенитом“»

вчера, 14:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак17:30 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Зенита».

У «Зенита» скамейка запасных настолько хороша, что Семак точно найдет замену травмированным игрокам. Им будет тяжело. Но на скамейке сидят футболисты, которые готовы показать себя.

Матч «Зенит» — «Спартак» это дерби двух городов. Это всегда интересно. Обе команды хорошо стартовали в РПЛ, они в хорошем эмоциональном состоянии. Если «Спартак» ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:40
Вообще то "дерби- матч двух команд одного города". Матч двух столиц-" классико'. Матч Реал- Барселона-это " Эль классико". А у нас половину матчей называют дерби. Видимо так лучше звучит.
Геннадьич
Геннадьич ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:27
Что касается Ахмата, то в прошлом сезоне и зениту было не сладко с этой командой. Но согласен с тем, что на длинной дистанции зениту помогут стать чемпионом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17
Спартак со всеми командами должен брать очки....
Только не все их ему отдают...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:42
Зенит лишился своих лидеров из-за травм. Шанс отличный для Спартака прервать свою неудачную серию в Петербурге и наконец-то увезти оттуда победу. Удачи!
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:29
Ну да! Клетка с орлом не учит)))
w6j79fvgj7xt
w6j79fvgj7xt
вчера в 16:54
С чего это спартак должен брать очки в Питере, с Оренбургом не взял, с Ахматом не взял, а с Зенитом, которому все время дарит очки без борьбы, возьмет.
y285kngvwkmp
y285kngvwkmp
вчера в 16:48
Спартак уже семь лет цепляется за очки в Питер, но что-то никак не зацепится.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 15:47
Конечно, что только поле рассудит, но есть болезнь у многих, а особенно у спартачей прикидывать шансы и праздновать заранее.
Спартак в последних матчах встречался с аутсайдерами и раззабивался, а у Зенита пара тройка травмированных, вот у крышу у некоторых сносит о мыслей о чемпионстве.
А да дома аутсайдеру из Грозного не смогли забить, но это для таких как Павлюченко не важная информация.

Я могу сказать одно, что даже если Зенит в этом матче полностью провалится и отдаст очки Спартаку, да и даже если победят москвичи, то чемпионом Спартак не будет и это 100%.

Зенит может провалить одну, две, даже три игры, а Спартак проваливает целые серии и по многу раз.
Когда же их таких как Павлюченко вылечат от тщеславия?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:38
Первый раз слышу понятия дерби "двух городов".
Получается в РПЛ каждый матч это дерби, так как все клубы представляют города, деревенских команд вроде нет.
Зенит-Спартак я лично знаю под названием "дерби двух столиц".
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:01
Должен или нет , но игра покажет!
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