Павлюченко: «„Спартак“ должен брать очки в матче с „Зенитом“»

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Зенита».
У «Зенита» скамейка запасных настолько хороша, что Семак точно найдет замену травмированным игрокам. Им будет тяжело. Но на скамейке сидят футболисты, которые готовы показать себя.
Матч «Зенит» — «Спартак» это дерби двух городов. Это всегда интересно. Обе команды хорошо стартовали в РПЛ, они в хорошем эмоциональном состоянии. Если «Спартак» ставит себе целью чемпионство, то должен цепляться за очки в Санкт-Петербурге.
Спартак в последних матчах встречался с аутсайдерами и раззабивался, а у Зенита пара тройка травмированных, вот у крышу у некоторых сносит о мыслей о чемпионстве.
А да дома аутсайдеру из Грозного не смогли забить, но это для таких как Павлюченко не важная информация.
Я могу сказать одно, что даже если Зенит в этом матче полностью провалится и отдаст очки Спартаку, да и даже если победят москвичи, то чемпионом Спартак не будет и это 100%.
Зенит может провалить одну, две, даже три игры, а Спартак проваливает целые серии и по многу раз.
Когда же их таких как Павлюченко вылечат от тщеславия?
Спартак в последних матчах встречался с аутсайдерами и раззабивался, а у Зенита пара тройка травмированных, вот у крышу у некоторых сносит о мыслей о чемпионстве.
А да дома аутсайдеру из Грозного не смогли забить, но это для таких как Павлюченко не важная информация.
Я могу сказать одно, что даже если Зенит в этом матче полностью провалится и отдаст очки Спартаку, да и даже если победят москвичи, то чемпионом Спартак не будет и это 100%.
Зенит может провалить одну, две, даже три игры, а Спартак проваливает целые серии и по многу раз.
Когда же их таких как Павлюченко вылечат от тщеславия?