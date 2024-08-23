Павлюченко: «„Спартак“ должен брать очки в матче с „Зенитом“»

Бывший футболист «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче 6-го тура РПЛ против «Зенита».

У «Зенита» скамейка запасных настолько хороша, что Семак точно найдет замену травмированным игрокам. Им будет тяжело. Но на скамейке сидят футболисты, которые готовы показать себя.