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Севикян может вернуться в РПЛ

вчера, 13:46

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Армении Эдгар Севикян может перейти на правах аренды в «Локомотив». Клубы ведут переговоры. Однако игрок не является основной трансферной целью «железнодорожников».

Напомним, Севикян — воспитанник «Локомотива». В «Ференцварош» он перешёл из «Пари НН» в январе 2024 года. Контракт Севикяна с венгерским клубом, за который он сыграл 17 матчей и набрал 3 результативных балла (два гола и ассист), действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уроженца Москвы в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Севикян пропустил последние матчи «Ференцвароша», так как восстанавливается от повреждения.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 17:25
Он воспитанник Локомотива и дорога ему в Локомотив.
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:19
Был ПРИ ЮРАНЕ в Пари НН - был игроком.
Не с большой. конечно, буквы, но довольно таки неплохим.
Решил попытать счастья за бугром - сразу стало понятно, что без СВОЕГО тренера, на каком-то этапе, по крайней мере, он ноль без палочки.
Если ЭТО ещё не понял- поедет в чемпионат Армении "звездить".
Но теперь это будет его "последняя пристань".
jp53gpyduy46
jp53gpyduy46
вчера в 15:04
Ференцварошу не пригодился, а чем Локомотив хуже?
ke9uus53r5rx
ke9uus53r5rx
вчера в 14:49
Боже упаси!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:41
Что-то не пошло у него в Ференцвароше, не смог он закрепиться в основе, пора возвращаться в РПЛ. Локомотив будет рад вернуть своего воспитанника.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:33
Всё, наигрался в Европе... На куража долго не протянешь...
Байкал-38
Байкал-38 ответ gjq2zv38qcs5 (раскрыть)
вчера в 14:05
Какой там опыт?
Игрок, который хотел много, но так никем и не стал.
Да он воспитанник Локо, но таких воспитанников в академии пруд пруди, причём намного талантливее.
Да и вообще какой то сомнительный опыт выступления за сборную Армении.
Чем Севикян может гордиться? Неудачным опытом?
Ну скорее всего его карьера большой минус, чем плюс.
В Локо с таким уровнем можно только на лавку, да и вообще зачем он нужен.
Очередной слух.
gjq2zv38qcs5
gjq2zv38qcs5
вчера в 13:49
Переход Эдгара Севикяна из «Ференцвароша» в «Локомотив» выглядит интересным для обеих сторон. Севикян — талантливый полузащитник с опытом игры за сборную Армении. «Локомотив» получает возможность усилить свой состав опытным игроком, а Севикян получает шанс вернуться в Россию и продолжить карьеру в одном из ведущих клубов страны.
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