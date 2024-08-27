Севикян может вернуться в РПЛ

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вчера, 13:46

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Армении может перейти на правах аренды в «Локомотив». Клубы ведут переговоры. Однако игрок не является основной трансферной целью «железнодорожников».

Напомним, Севикян — воспитанник «Локомотива». В «Ференцварош» он перешёл из «Пари НН» в январе 2024 года. Контракт Севикяна с венгерским клубом, за который он сыграл 17 матчей и набрал 3 результативных балла (два гола и ассист), действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уроженца Москвы в 2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Севикян пропустил последние матчи «Ференцвароша», так как восстанавливается от повреждения.