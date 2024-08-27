Севикян может вернуться в РПЛ

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Армении Эдгар Севикян может перейти на правах аренды в «Локомотив». Клубы ведут переговоры. Однако игрок не является основной трансферной целью «железнодорожников».
Напомним, Севикян — воспитанник «Локомотива». В «Ференцварош» он перешёл из «Пари НН» в январе 2024 года. Контракт Севикяна с венгерским клубом, за который он сыграл 17 матчей и набрал 3 результативных балла (два гола и ассист), действует до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего уроженца Москвы в 2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Севикян пропустил последние матчи «Ференцвароша», так как восстанавливается от повреждения.
Игрок, который хотел много, но так никем и не стал.
Да он воспитанник Локо, но таких воспитанников в академии пруд пруди, причём намного талантливее.
Да и вообще какой то сомнительный опыт выступления за сборную Армении.
Чем Севикян может гордиться? Неудачным опытом?
Ну скорее всего его карьера большой минус, чем плюс.
В Локо с таким уровнем можно только на лавку, да и вообще зачем он нужен.
Очередной слух.
Игрок, который хотел много, но так никем и не стал.
Да он воспитанник Локо, но таких воспитанников в академии пруд пруди, причём намного талантливее.
Да и вообще какой то сомнительный опыт выступления за сборную Армении.
Чем Севикян может гордиться? Неудачным опытом?
Ну скорее всего его карьера большой минус, чем плюс.
В Локо с таким уровнем можно только на лавку, да и вообще зачем он нужен.
Очередной слух.
Не с большой. конечно, буквы, но довольно таки неплохим.
Решил попытать счастья за бугром - сразу стало понятно, что без СВОЕГО тренера, на каком-то этапе, по крайней мере, он ноль без палочки.
Если ЭТО ещё не понял- поедет в чемпионат Армении "звездить".
Но теперь это будет его "последняя пристань".
Не с большой. конечно, буквы, но довольно таки неплохим.
Решил попытать счастья за бугром - сразу стало понятно, что без СВОЕГО тренера, на каком-то этапе, по крайней мере, он ноль без палочки.
Если ЭТО ещё не понял- поедет в чемпионат Армении "звездить".
Но теперь это будет его "последняя пристань".