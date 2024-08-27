«Рубин» ведёт переговоры с капитаном «Фамаликау»

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вчера, 12:58

«Рубин» намерен приобрести защитника «Фамаликау» . Данную информацию подтвердил агент игрока Алексис Малалвольта.

«Рубин» действительно ведёт переговоры по трансферу Риччели, но до сделки ещё далеко. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб.

Напомним, Риччели выступает за «Фамаликау» с июля 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 8 карточек (7 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает Риччели в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил за бразильца 2 миллиона евро.