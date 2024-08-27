Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Рубин» ведёт переговоры с капитаном «Фамаликау»

вчера, 12:58

«Рубин» намерен приобрести защитника «Фамаликау» Риччели. Данную информацию подтвердил агент игрока Алексис Малалвольта.

«Рубин» действительно ведёт переговоры по трансферу Риччели, но до сделки ещё далеко. Сам игрок заинтересован в трансфере в казанский клуб.

Напомним, Риччели выступает за «Фамаликау» с июля 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 8 карточек (7 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает Риччели в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил за бразильца 2 миллиона евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агкацев ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»
Вчера, 10:39
Гондоу прошёл медосмотр в «Зените»
26 августа
Ориньо мог перейти в «Спартак»
26 августа
«Севилья» не будет подписывать Тикнизяна
26 августа
Сперцян не говорил руководству «Краснодара» о желании уйти из клуба летом
26 августа
Джикия: «Рассматриваю предложение из Турции»
24 августа
Все комментарии
txdggzmt7zn7
txdggzmt7zn7
вчера в 14:25
Все-таки он капитан второсортного клуба...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:13
Центральный защитник, бразилец, молодой, из португальского клуба, недорогой ... Я сейчас перечислил его достоинства. Надеюсь Рубин выбрал не кота в мешке. Хотелось бы узнать его, как хорошего игрока.
cw5926d8d7y9
cw5926d8d7y9
вчера в 13:04
Рубину нужны хорошие игроки.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:03
Может будущая звезда приедет?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 