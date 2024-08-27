Агкацев ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём будущем.
С чего я должен уходить из «Краснодара»? Если вы не видели, то я подписал с клубом новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.
На сегодняшний день я игрок «Краснодара», поэтому только об этом клубе хочу говорить.
Этого спортсмена всё устраивает в карьере. Он не стремится быть первым на своей позиции. Агкацев сам выбрал себе путь,
Этого спортсмена всё устраивает в карьере. Он не стремится быть первым на своей позиции. Агкацев сам выбрал себе путь,