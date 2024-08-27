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Агкацев ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»

вчера, 10:39

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём будущем.

С чего я должен уходить из «Краснодара»? Если вы не видели, то я подписал с клубом новый контракт. Считаю, что здесь больше нечего обсуждать.

На сегодняшний день я игрок «Краснодара», поэтому только об этом клубе хочу говорить.

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Все комментарии
RomM84
RomM84 ответ e7wkta9967wr (раскрыть)
вчера в 19:48
Журналюги кто ж ещё, они постоянно кого то куда-то сватают
j897jc5v5eqn
j897jc5v5eqn
вчера в 14:27
У Краснодара не так много вратарей что бы продавать.
e7wkta9967wr
e7wkta9967wr
вчера в 12:59
Странно было бы, если бы он куда нибудь ушел. Кто придумал такую глупость.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:45
Понятно...
Этого спортсмена всё устраивает в карьере. Он не стремится быть первым на своей позиции. Агкацев сам выбрал себе путь,
h9jj7jk68a3f
h9jj7jk68a3f
вчера в 11:03
Пусть играет дома?!!!
Гость
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