«Оренбург» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Динамо»

В рамках седьмого тура РПЛ «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Оренбургом». Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил мяч в свои ворота. На 72-й минуте нападающий «Динамо» Эль Мехди Маухуб вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте Перес спас «Оренбург» от поражения.
Данная ничья позволила «Динамо» подняться на шестую строчку в турнирной таблице. «Оренбург» же покинул зону стыковых матчей.
Единственная до сегодняшнего дня победа, затем 8 матчей бесславных результатов +0=2-6 (с учётом кубка).
Предполагалось, уральцы станут сегодня довольно лёгкой добычей.
Однако, добычей едва не оказалось как раз Динамо..
Первый тайм спали и не проснулись даже после пропущенного.
Второй тайм провели поживее, пошли кое-какие моментики, но отлично отыграл матч Москвичёв, был лучшим на поле, кмк.
А вот у нас явные траблы..
Костя Тюкавин категорически не в форме с начала сезона, играет слабо, а сегодня даже пенальти не забил, пробил плохо, дальше просто повезло, такой автогол увидишь не часто.
Карраскаль после возвращения с КА продолжает витать в облаках и на поле практически бесполезен. Неудивительно, что менять его пришлось на Макарова, форма которого вряд ли лучше.
Вяловат Чавес, много падений без фолов, реакция заторможена.
На 75' при атаке соперника остановился в штрафной и смотрел футбол, пока Саид бил по чистому мячу, в полном одиночестве метров с 13-ти.
И счастье для Динамо, что пробил в Лунёва.
Но хозяева отвоевали таки очёчко, которое точно заслужили, а может заслужили и победу.
Динамо же отметилось в концовке матча ещё одним безобразным фактом-
В последние минут 15, что до второго пропущенного, что после, динамовцы, пытаясь атаковать, после потери мяча практически никто не возвращались
в оборону, кроме номинальных защей.
Момент совершенно возмутительный и требует нешуточных разборок.
Оренбургу респект.
А нас ждёт, похоже, проблемный период, команда однозначно не в порядке..
Единственная до сегодняшнего дня победа, затем 8 матчей бесславных результатов +0=2-6 (с учётом кубка).
Предполагалось, уральцы станут сегодня довольно лёгкой добычей.
Однако, добычей едва не оказалось как раз Динамо..
Первый тайм спали и не проснулись даже после пропущенного.
Второй тайм провели поживее, пошли кое-какие моментики, но отлично отыграл матч Москвичёв, был лучшим на поле, кмк.
А вот у нас явные траблы..
Костя Тюкавин категорически не в форме с начала сезона, играет слабо, а сегодня даже пенальти не забил, пробил плохо, дальше просто повезло, такой автогол увидишь не часто.
Карраскаль после возвращения с КА продолжает витать в облаках и на поле практически бесполезен. Неудивительно, что менять его пришлось на Макарова, форма которого вряд ли лучше.
Вяловат Чавес, много падений без фолов, реакция заторможена.
На 75' при атаке соперника остановился в штрафной и смотрел футбол, пока Саид бил по чистому мячу, в полном одиночестве метров с 13-ти.
И счастье для Динамо, что пробил в Лунёва.
Но хозяева отвоевали таки очёчко, которое точно заслужили, а может заслужили и победу.
Динамо же отметилось в концовке матча ещё одним безобразным фактом-
В последние минут 15, что до второго пропущенного, что после, динамовцы, пытаясь атаковать, после потери мяча практически никто не возвращались
в оборону, кроме номинальных защей.
Момент совершенно возмутительный и требует нешуточных разборок.
Оренбургу респект.
А нас ждёт, похоже, проблемный период, команда однозначно не в порядке..
Мне кажется, что пора уже отправить Личку в отставку. Он не умеет настраивать и мотивировать команду. Яркий пример, конец прошлого сезона, когда он проиграл возможно главный матч своей жизни и Динамо не смогло стать чемпионом!? Как можно было посадить в этом матче на скамейку Бителло, главного распасовщика команды? Как можно было играть от обороны в таком решающем матче?
А в матче с Зенитом, почему пенальти бил Муми? На поле в тот момент были другие игроки, которые умеют бить пенальти. Сегодня опять чехарда с пробитием пенальти.
По итогам прошлого сезона видимо действительно хотели отправить Личку в отставку. Но его спасло то, что по итогам сезона его определили, как лучшего тренера. Сейчас опять чудит! С этим тренером наш удел 3 - 8 места и вечное жевание соплей.
Мне кажется, что пора уже отправить Личку в отставку. Он не умеет настраивать и мотивировать команду. Яркий пример, конец прошлого сезона, когда он проиграл возможно главный матч своей жизни и Динамо не смогло стать чемпионом!? Как можно было посадить в этом матче на скамейку Бителло, главного распасовщика команды? Как можно было играть от обороны в таком решающем матче?
А в матче с Зенитом, почему пенальти бил Муми? На поле в тот момент были другие игроки, которые умеют бить пенальти. Сегодня опять чехарда с пробитием пенальти.
По итогам прошлого сезона видимо действительно хотели отправить Личку в отставку. Но его спасло то, что по итогам сезона его определили, как лучшего тренера. Сейчас опять чудит! С этим тренером наш удел 3 - 8 места и вечное жевание соплей.