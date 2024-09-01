«Оренбург» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Динамо»

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вчера, 17:05

В рамках седьмого тура РПЛ «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Оренбургом». Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий хозяев . На 65-й минуте защитник «Оренбурга» забил мяч в свои ворота. На 72-й минуте нападающий «Динамо» вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте Перес спас «Оренбург» от поражения.

Данная ничья позволила «Динамо» подняться на шестую строчку в турнирной таблице. «Оренбург» же покинул зону стыковых матчей.