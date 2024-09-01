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«Оренбург» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Динамо»

вчера, 17:05
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В рамках седьмого тура РПЛ «Динамо» в гостях сыграло вничью с «Оренбургом». Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий хозяев Саид Сахархизан. На 65-й минуте защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил мяч в свои ворота. На 72-й минуте нападающий «Динамо» Эль Мехди Маухуб вывел гостей вперёд, реализовав пенальти. На 90+5-й минуте Перес спас «Оренбург» от поражения.

Данная ничья позволила «Динамо» подняться на шестую строчку в турнирной таблице. «Оренбург» же покинул зону стыковых матчей.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:34
Может Личка предпочитает наличку?
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Представляю себе кадровую чехарду, если бы тренеров в отставку отправляли болельщики. Хорошо всё-таки, что только декларируют, что мячик гоняют исключительно ради них, но не допускают ни капли их влияния на решения.
112910415
112910415
вчера в 18:58
Оренбург вполне крут !
alexamit
alexamit
вчера в 18:58
В общем,всё тоже.Ни умения,ни желания...Чем они на тренировках занимаются?
Ев17
Ев17
вчера в 18:47
Бальбуэна как вернулся - в ЦЗ бардак, то он футбол смотрит, то пасы голевые соперникам отдаёт, ни одной нормальной игры в защите при нём не было, а тут ещё и нападение потухло,и атакующие хавбеки ни о чём, игры как под копирку, только с Оренбургом хоть голы. и те с пенальти. Молодняк в кубке старается, а сюда его не пускают, Личка почему-то латиносов стабильно никаких ставит, один Бителло из них играет.
Сп62
Сп62
вчера в 17:45
Игра проходила с переменным успехом и закончилась боевой ничьёй. Последние пол часа играли вообще без центра поля на азарте.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:36
Ну я же говорю Динамо донное дно, и тут опять очки потеряло, а так радовались кубковому матчу, а тут до свидания.
smiliel
smiliel
вчера в 17:34
Динамо поплыло! Команда разучилась играть, ходят пешком по полю. Непонятно, кто во что играет.
Мне кажется, что пора уже отправить Личку в отставку. Он не умеет настраивать и мотивировать команду. Яркий пример, конец прошлого сезона, когда он проиграл возможно главный матч своей жизни и Динамо не смогло стать чемпионом!? Как можно было посадить в этом матче на скамейку Бителло, главного распасовщика команды? Как можно было играть от обороны в таком решающем матче?
А в матче с Зенитом, почему пенальти бил Муми? На поле в тот момент были другие игроки, которые умеют бить пенальти. Сегодня опять чехарда с пробитием пенальти.
По итогам прошлого сезона видимо действительно хотели отправить Личку в отставку. Но его спасло то, что по итогам сезона его определили, как лучшего тренера. Сейчас опять чудит! С этим тренером наш удел 3 - 8 места и вечное жевание соплей.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:33
Ну так значит не просит...или Юбилея нету..))
isamsn
isamsn
вчера в 17:32
Оренбург сам себе напривозил пенальти из за суматошной игры в защите. Хорошо что сравняли счёт.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:29
Оренбург молодцы! Свое 1 очко вытащили характером. А вот Динамо нужно задуматься, однозначно потеря очков
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:29
Дело не в кричалках)...так Личке и не покупают всех подряд...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:27
Так Семак и не кричит как Личка что "Кассьерра номер один"
баск
баск
вчера в 17:27
Сразу отмечу хозяев- оренбуржцы отработали не за страх а за совесть, конкретно- за Деограсию, под которым, по слухам, начинает шататься кресло.

Единственная до сегодняшнего дня победа, затем 8 матчей бесславных результатов +0=2-6 (с учётом кубка).
Предполагалось, уральцы станут сегодня довольно лёгкой добычей.

Однако, добычей едва не оказалось как раз Динамо..
Первый тайм спали и не проснулись даже после пропущенного.
Второй тайм провели поживее, пошли кое-какие моментики, но отлично отыграл матч Москвичёв, был лучшим на поле, кмк.

А вот у нас явные траблы..

Костя Тюкавин категорически не в форме с начала сезона, играет слабо, а сегодня даже пенальти не забил, пробил плохо, дальше просто повезло, такой автогол увидишь не часто.

Карраскаль после возвращения с КА продолжает витать в облаках и на поле практически бесполезен. Неудивительно, что менять его пришлось на Макарова, форма которого вряд ли лучше.

Вяловат Чавес, много падений без фолов, реакция заторможена.
На 75' при атаке соперника остановился в штрафной и смотрел футбол, пока Саид бил по чистому мячу, в полном одиночестве метров с 13-ти.
И счастье для Динамо, что пробил в Лунёва.

Но хозяева отвоевали таки очёчко, которое точно заслужили, а может заслужили и победу.
Динамо же отметилось в концовке матча ещё одним безобразным фактом-

В последние минут 15, что до второго пропущенного, что после, динамовцы, пытаясь атаковать, после потери мяча практически никто не возвращались
в оборону, кроме номинальных защей.
Момент совершенно возмутительный и требует нешуточных разборок.

Оренбургу респект.
А нас ждёт, похоже, проблемный период, команда однозначно не в порядке..
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:25
Первые слова, которые хочется сказать после финального свистка, это - МОСКВИЧЁВ - МОНСТР!
Второй Антон Кандидов!
Правда, в этом матче какой-то невезучий: и первый гол в ворота Оренбурга, и второй от его спины - записали, правда, на Мехди, но МЫ-то знаем! )))
А Динамо-то каково, а?
Фактически НЕ забив ни одного мяча - выше написал о втором их голе - да ещё и практически эти голы были забиты после 11-метровых в ворота Оренбурга - умудрились свести матч в ничью! )))
А я после прошлого матча Оренбурга писал, что им всей командой нужно "в церкву" сходить и свечки поставить!
Но, видимо, мой пост прочитал Личка или его помощник, и они решили использовать мой совет! ))) Вот у них всё получилось! )
Первый тайм, конечно, Динамо себе в актив вряд ли занесёт: всё было настолько уныло и расхлябанно в их исполнении, аж жуть. Вот и в концовке 1-го тайма Тюкавин МАЗНУЛ мимо ворот, ударив головой...
Последние минут 15-20 второго тайма я могу описать только в восторженно-матерных выражениях!
Но, боюсь, забанят... )))
Поэтому напишу просто: "Последние 20 минут встречи проходили в острейшей бескомпромиссной борьбе, где обе команды хотели забить" )))
Вот уж НЕ жалею, что посмотрел!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:23
Слабенько динамики играют....даже удержать не смогли победу
jspxrbazp44h
jspxrbazp44h
вчера в 17:22
Оренбург до нелепова пенальти был на голову сильней Динамо.
У москвичей вообще ни одного шанса не было, а приуральцы должны забивать несколько голов и спокойно заканчивать игру с разгромным счётом.
Но пенальти, а точнее автогол после убого исполненого пенальти, перевернуло всё.
Оренбург не заслуживал поражение, а Динамо победу.

P.S. Ждём интервью Нгамалё, где он скажет, что Тюкавин не должен был бить пенальти.
Ну, а Тюкавин сел в лужу и впредь скорее всего не будет попусту чесать языком и плохо отзываться о партнёрах... ну если ума хватит конечно.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:21
Сколько Кассьерра забил за Зенит за последние 6 часов игры?)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:21
Для меня болельщика Динамо в данном матче и результат и игра сильно разочаровала, потому как в противостоянии с командой из подвала ожидал более яркой и осмысленной игры от претендента на призы этого чемпионата, но мои оппоненты могут возразить, что игра в гостях на синтетике и что в Оренбурге всем сложно, а Спартак вообще с баранкой в первом туре от туда уехал. Но что мне Спартак и другие, Личка, который ещё сам недавно тренировал южноуральцев, прекрасно знаком с условиями поляны и знает на что способны его бывшие подопечные и не смог чётко донести для своих нынешних футболистов план на игру. А может его просто не оказалось. В общем снова теряем очки, там где должны были брать своё и весной будем жалеть об упущенных возможностях. Ладно идём дальше, в следующем туре снова соперник из подвала, надеюсь, что за две недели сделаем правильные выводы к игре дома с Ахматом.
Болейте за своих, а не против чужих!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:18
Оренбургу, конечно, уважуха за характер, но в обороне так играть нельзя. Москвичёв сегодня ТОП!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:17
Про судейство не буду - не моя тема. По игре. В Динамо рисунка игры нет совсем даже при наличии приличных исполнителей ( Битело, Чавес, Караскаль). Обращает на себя внимание неумение игроков Динамо, я за ними смотрел внимательно, выбрать быстро тип и силу удара при пасе. Например Макаров, замахивается, как говорят футболисты , от самого уха. Часто надо ударить без замаха вообще, или внешней стороной стопы. То- у многих нет элементарной технической подготовки . То-есть на сегодня по уровню игры Динамо обычный середняк, не более ого. В этом смысле практически вся РПЛ у нас такая. Серая и без изюминки.
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:17
Дасу зря ставит Личка в стартовый состав. Явно слабый защитник. Лучше бы поставил Маричаля или Кощея, было бы надёжнее в защите.
lotsman
lotsman
вчера в 17:13, ред.
Автогол, пенальти, а где же игра Динамо? Где голы с игры? Оглавление статьи как будто оно выигрывало и только на последней минуте Оренбург спасся. А оказывается если бы не автогол Оренбурга, то оно вообще пролетало.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:12
5 потерянных очков за неделю...
Многовато для Лички...
Тюкавин по-прежнему......за 6 матчей забивает в 2 раза меньше чем Гонду...за полтора часа....
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:08
Неожиданно , на флажке сравняли...
Futurista
Futurista
вчера в 17:08
Скажут опять судья виноват...много времени добавил)...
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