«Собеседование превратилось в катастрофу». «Арсенал» не может найти нападающего

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сегодня, 21:37

Артете важно усилить атаку.

Хаверц – многоликий нападающий

Немец не прирожденный форвард, а «ложная девятка». В сборной Германии и «Арсенале» выполнял роль человека перед воротами, хотя также умеет играть в полузащите и на позиции левого инсайда. Провел на острие за «Арсенал» 14 поединков в АПЛ . Статистика классная, создал 17 голов. Отличился 9 раз, ещё 8 мячей выжал ассистами. Но у Хаверца невысокий показатель качества моментов, 7.46. Это означает, что напарники не всегда могут найти открытого Кая в штрафной площади.

Чистой квалификации в роли «девятки» немцу заметно не хватает. Понятно, что рядом с чужими воротами у него значительно растет процент ударов в створ и количество таких выстрелов. Но на данный момент большинство поединков за «Арсенал» Хаверц провел на позиции атакующего полузащитника, 24 против 14 в центре атаки. И это тоже показатель, что Артета сомневается в форварде Кае. Но есть важная деталь, которая спутала Микелю все карты. Хаверц много забивает в 2024-м.

У него 10 мячей и 7 ассистов в АПЛ в новом календарном году. Если сравнивать созданные моменты в 2024-м, то у Хулиана Альвареса, который покинул «Манчестер Сити», 17 шансов. У Николаса Джексона из «Челси» 23. У новичка «Тоттенхэма» Соланке 25, а у Кая Хаверца 31 момент. Понятно, что здесь учитывается также работа немца в оттяжке. Артета переживает, что не сможет найти человека, который одновременно и забивает, и отдает умные передачи. Хаверц – необычный игрок.

Ещё одна важная статистика – Кай забил и отдал голевую передачу в пяти разных матчах с начала календарного года. Это не просто лучший результат в АПЛ , а первый показатель в топ-5. То есть немец начал понимать задачи Артеты. Но у него остается серьезный минус. Он или максимально полезный, как против «Вулверхэмптона» в первом туре, когда сначала забил гол, а потом отдал результативную передачу на Сака. Или у немца совсем ничего не получается на разных позициях.

Отчаялись найти крутую «девятку»

Хаверц может играть в тройке полузащитников, хотя такой вариант можно назвать излишне атакующим. Эдегор, в отличие от Райса, не мастер отбора мяча. Да и Мерино на подходе. Артета не просто так уходит от вопросов о классическом центральном нападающем. Бразилец Жезус в этой роли слаб. Заговорили о продаже бывшего футболиста «Манчестер Сити», чтобы получить деньги на новичка в атаку. Еще один форвард Нкетиа оказался близок к трансферу в «Ноттингем Форест».

Пока торгуются. «Лесники» дают 25 млн евро, «Арсенал» просит на пять миллионов больше. Но очевидно, что если Жезус и Нкетиа уйдут, то Артете нужен центральный нападающий как минимум для резерва. И здесь проблема, ведь Микель провел серию неудачных переговоров. Недавно казалось, что «Арсенал» одобрит сделку с Тоуни. Но Айвен встретился с Артетой. Говорят, дисквалифицированный за незаконные ставки на футбол форвард оставил ужасное впечатление.

Микель рассказывал коллегам по «Арсеналу», что беседа превратилась в катастрофу. Когда «девятка» не нравится главному тренеру в общении, то это финиш. Влахович тоже не убедил Артету, что на серба из «Ювентуса» надо поставить большие деньги. Центральные форварды – дорогие новички. За Хаверца отдали огромные деньги, 75 миллионов евро. Но Артета не сомневался, что немец является футболистом его формата. А Тоуни и другим кандидатам наставник не доверяет.

Остается также Осимхен, который запросил трансфер из «Наполи», о чем объявлено официально. Но здесь загвоздка в сумме сделки. Можно выложить свыше 100 млн евро, а потом Виктор не попадет в игру в АПЛ . Видели, как успешный в Серии А Лукаку не смог заиграть ни в «Манчестер Юнайтед», ни позже в «Челси», где побывал в молодости. Осимхен крутой и не старый нападающий. Структура игры у «Арсенала» фланговая, как у «Наполи». Но Артета боится делать такую ставку.

Могут подписать яркого левого вингера

Сегодня появилась информация, что «Арсенал» ведет переговоры с «Аталантой». Лондонцам приглянулся Лукман. Автор хет-трика в финале Лиги Европы против «Байера» уже играл в Англии. Но в разных местных клубах его преследователи неудачи. Лишь у тренера Гасперини сумел раскрыться. Лукману 26 лет, точно нельзя назвать юным талантом. Но бразилец Мартинелли тоже возмужал, левому вингеру «Арсенала» уже 23 года. Возможно, Артета ждал от него большего.

Но в Лукмане тяжело увидеть футболиста, который готов стать чемпионским фактором. Знаем истории удачных приездов в АПЛ из Серии А. Салах оказался в «Ливерпуле» и принес в итоге титулы. Но бывший футболист молодежной сборной Англии, выступающий сейчас за команду Нигерии, вряд ли новый Мохамед. Также Лукман не второй Кварацхелия. Вот такого типа вингера хотелось бы оценить в составе «канониров». Но Мудрика перехватил «Челси», нет ставки на скорость.

Кстати, если соседи хотят отдать Михаила в аренду, то Зинченко может пристроить коллегу по сборной в заявке Артеты. Вот только Михаил не в той форме, чтобы мгновенно сделать разницу в составе «Арсенала», чья задача – борьба за чемпионство. Артета изучает вариант с подписанием левого вингера, поскольку не нашел идеального центрального нападающего. В списке также есть Нико Уильямс, чемпион Европы отказал «Барселоне», но у «Арсенала» больше денег.