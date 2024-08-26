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Анчелотти считает, что Мбаппе не мешает позиция «девятки»

вчера, 10:13

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции ответил на вопрос, мешает ли Килиану Мбаппе роль центрального нападающего.

Француз провёл три официальных матча за мадридскую команду, забив только в первой игре с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА (2:0).

Мбаппе вообще не ограничен, играя на позиции «девятки». Он великолепный нападающий, быстрый, очень хорошо двигается без мяча, атакует пространство. [В матче с «Вальядолидом» — прим.ред.] у него было три-четыре шанса, и он забьёт, как всегда забивал, независимо от того, на какой позиции играет.

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FreshMeat
FreshMeat
вчера в 10:47, ред.
В суперкубке уефа с Аталантой произошел знаковый момент - в первом тайме Мбаппе получил мяч и стоял на углу штрафной, ища для передачи набегающего для удара или отыгрыша. Ни один игрок Реала не двигался около минуты, это была такая пауза как в матрице. Игроки Реала стояли прикрытые, защищенные, полностью, даже не пытались двигаться - все вне штрафной Аталанты, и СТОЯТ. Пока у Мбаппе не отняли мяч.
Примерно так игроки Реала видят новичка и его положение в команде. От Мбаппе игроки хотят избавиться, показывая что завидуют ему.
Совершенно очевидно, что добром противостояние не закончится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:21
Рано делать выводы....
Гость
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