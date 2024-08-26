Анчелотти считает, что Мбаппе не мешает позиция «девятки»

Главный тренер «Реала» на пресс-конференции ответил на вопрос, мешает ли роль центрального нападающего.

Француз провёл три официальных матча за мадридскую команду, забив только в первой игре с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА (2:0).

Мбаппе вообще не ограничен, играя на позиции «девятки». Он великолепный нападающий, быстрый, очень хорошо двигается без мяча, атакует пространство. [В матче с «Вальядолидом» — прим.ред.] у него было три-четыре шанса, и он забьёт, как всегда забивал, независимо от того, на какой позиции играет.