Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему решил заменить Трента во 2-м туре АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал, почему решил заменить защитника во время матча 2-го тура АПЛ с «Брентфордом».

Игрок покинул поле на 72-й минуте при счёте 2:0, его заменил . Футболист не выглядел довольным после ухода с игры.

Я понимаю. Каждый игрок хочет играть 90 минут, но не думаю, что игроки, которые были на скамейке запасных с самого начала, были действительно довольны моим выбором. Трент вернулся из национальной сборной, где в начале турнира он играл довольно много, а потом перестал. У него было несколько недель отпуска, он вернулся, и это всего лишь его третья игра, мы должны заботиться о нём. Он нам нужен на весь сезон, а не только на первые две игры. Для меня хорошо то, что также есть очень хороший резерв в лице Конора, это значит, что мы заботимся о Тренте, но он сыграл хорошую игру.