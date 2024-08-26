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Тренер «Ливерпуля» объяснил, почему решил заменить Трента во 2-м туре АПЛ

вчера, 10:28
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, почему решил заменить защитника Трента Александер-Арнольда во время матча 2-го тура АПЛ с «Брентфордом».

Игрок покинул поле на 72-й минуте при счёте 2:0, его заменил Конор Брэдли. Футболист не выглядел довольным после ухода с игры.

Я понимаю. Каждый игрок хочет играть 90 минут, но не думаю, что игроки, которые были на скамейке запасных с самого начала, были действительно довольны моим выбором. Трент вернулся из национальной сборной, где в начале турнира он играл довольно много, а потом перестал. У него было несколько недель отпуска, он вернулся, и это всего лишь его третья игра, мы должны заботиться о нём. Он нам нужен на весь сезон, а не только на первые две игры. Для меня хорошо то, что также есть очень хороший резерв в лице Конора, это значит, что мы заботимся о Тренте, но он сыграл хорошую игру.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:55
наказать игрока, чтобы рожи не корчил !
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 12:57, ред.
Слот все правильно сделал. Трент не должен себя так вести. Уже не маленький
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:11
Я все никак не могу привыкнуть, что это не Клопп
g87n4mh9ts6d
g87n4mh9ts6d
вчера в 12:05
Тренер отвечает за игру, а настроения замененных игроков никакого не должны волновать.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:29
Не надо журналюгам отвечать на их тупые вопросы! Почему главный должен объяснять свои решения кому то?!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:54
Трент недоволен, какая трагедия...
А он не пробовал критически оценить свою игру?
Я, на месте тренера, заменил бы его гораздо раньше.
И ещё, с какой стати Слот должен оправдываться?
Клуб должен сделать игроку замечание, за демонстрацию недовольства.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:29
И объяснять не стоило))
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