Клоппу нравится «Ливерпуль» Слота. Фанаты хвалят тренера, но не дождались знаковых трансферов

1724947456

29 августа 2024, 19:04

Приезда Кьезы им мало.

Тренер ищет ключи от механизмов «Ливерпуля»

Арне говорит, что его фамилия произносится как Шлот. А по миру его чаще называют Слотом. Слово переводится с нидерландского как «замок». Тот замок, что с ключами. Слот поменял Клоппа, сохранив голландско-немецкий подход к прессингу. Тотальный футбол довели до ума в Нидерландах. Не удивляет, что бывший наставник «Фейеноорда» не мешает «Ливерпулю» отбирать мяч выше, чем клубы из Манчестера.

Но с Клоппом команда прессинговала ещё выше. Хотя главная разница между подходами тренеров не в работе без мяча. Слот отличается умением объяснять, что делает, и за это его будут любить эксперты. Каррагер смеялся, когда Арне ворвался в эфир после матча с шутливым вопросом: «А кто-то его вообще слушает?» Слот просто и понятно объяснил, что ему не нравилось в «Ливерпуле» Клоппа – слишком много риска.

Передачи, на которые шли футболисты, были обречены в момент исполнения. Теряли мяч чаще, чем стоит одному из фаворитов АПЛ . Клопп похвалил команду Слота после первых поединков в схеме «4-2-3-1». Но Юрген правильно подметил, что пока у «Ливерпуля» есть проблемы в первых таймах. А потом они вносят мелкие коррективы и ломают чужую оборону. И по общему качеству футбола к ним пока мало вопросов.

«Ливерпуль» поставил клубный рекорд по точным передачам в матче АПЛ , выдали почти 92 % метких пасов против «Брентфорда». Статистика сочетается с тем, о чем Слот сказал – не рискуют. Карта передач показывает, что «красные» выходят из обороны через поперечный короткий пас под прессингом, как многие гранды. Затем идут вертикальные передачи разной длины, ведь форварды открываются на линии офсайда.

А когда не получается раскрыться резко, то «Ливерпуль» начинает сновать вокруг штрафной площади по полукругу. Скорее стиль старой «Барселоны» Гвардиолы, чем классический подход Клоппа со срезанием краев и смещениями вингеров в центр для ударов. Но самое важное, что обновленный метод работы нравится футболистам. Никто не знает, как сложится у Слота в итоге. Но на сборах и в первых турах его стиль работает.

Болельщиков тревожит отсутствие трансферов

Фанаты понимают, что будет немало потерь. Пережили первую порцию с Фабиньо, Хендерсоном, Мане и Фирмино. И волнует отсутствие подписаний летом. Майкл Эдвардс, бывший спортивный директор «Ливерпуля» времен Клоппа, вернулся и стал самым главным менеджером в клубе. И пока не может организовать серию сделок, которые давно ждут болельщики. Речь о центральном защитнике и о «шестерке».

Уговаривали чемпиона Европы Субименди. Диспетчер из «Реала Сосьедад» подходил по характеристикам, чтобы играть рядом с Собослаи и МакАллистером. Но Мартин отказался в последней момент. Сан-Себастьян является приятным для проживания маленьким городом. Субименди не хочет в Ливерпуль. Сага с подписанием центрального хавбека затянулась на много лет, что огорчает требовательных фанатов.

Также есть опасения насчет центрального нападающего. Жота на старте сезона в основе. Нуньес косится на «Арсенал», а год назад косился на «Челси». Уругваец не самый верный сын «Ливерпуля». Есть голландец Гакпо, но высокий парень предпочитает смещения на фланг. Ему не всегда удобно на позиции Луиса Суареса и Фернандо Торреса. Не каждый игрок такой второй волны может классно сыграть на острие.

Фирмино был уникальным проектом Клоппа. Из «десятки» «Хоффенхайма» воспитали идеального напарника для Мане и Салаха. Теперь ищут коллегу Диасу и Салаху. Хотя про Кьезу тоже не забывайте. Вот этот трансфер – пример работы Эдвардса из славного прошлого. За 12 млн евро и небольшую для АПЛ зарплату забрали чемпиона Европы. Знаем, что у Федерико были травмы. Сбавил, когда не нашел идеальную позицию в Турине.

Но Слот получил футболиста, который может врываться между линиями, разрушая чужие порядки. Если бы Эдвардс нашел «Ливерпулю» опорника, который лучше Гравенберха, то фанаты могли успокоиться. А так тревожатся, что у Слота будут классные идеи, команде понравится стиль Арне, но ближе к концу сезона Салах и компания так сильно устанут в Лиге чемпионов и АПЛ , что ничего не выиграют.

Ветераны «красных» исполняют лебединую песню

Алиссон дал добро на подписание Мамардашвили. Беккер знает, что через год за ним придут шейхи из Саудовской Аравии. Грузин проведет ещё один сезон в «Валенсии», а затем заменит бразильца в воротах «Ливерпуля». Таков план. Планы Александер-Арнольда написаны у него на лице. Слоту пришлось унизительно подсаживаться к футболисту после замены, Трент скорчил недовольное лицо и явно разозлился.

Фанаты не оценили демарш в августе. Для старта сезона нормально беречь ценных игроков. Особенно если снова речь о человеке, который уйдет через год в «Реал» свободным агентом. И Салах честно сказал, что не подпишет сейчас новый контракт. Насладится сезоном с новой прической и другим тренером, а весной следующего года примет окончательное решение о будущем.

Ван Дейк тоже не спешит. Вирджилу легко найдут новую команду за пределами АПЛ . Голландца уважают, считая по номиналу самым сильным центральным защитником мира. Что будет с командой, где ключевые игроки готовы уйти? Также интересно посмотреть на тактику Слота против соперника, который закроет «Ливерпулю» правый полуфланг Салаха. И против оппонента с жестким прессингом.