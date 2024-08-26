Центрфорвард Мбаппе разваливает «Реал». Сбываются худшие опасения Анчелотти

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26 августа 2024, 11:59

Килиан не подходит как «девятка».

Фанаты ПСЖ давно предупреждали мадридцев

Мбаппе приехал в плохой форме. У него 4 гола в последних 15 играх за клубы и сборную. Забивал «Тулузе», Люксембургу и полякам с пенальти на Евро-2024. Гол «Аталанте» заставил поверить, будто началась новая серия. Но Килиан всех обманул. Бледно работает без мяча, постоянно сваливается на левый фланг. Бьет по воротам с близкого расстояния, но в Ла Лиге без голов.

Отсутствие у Мбаппе прогресса давно не секрет. У ПСЖ появились крутые аналитики, ведь впервые в истории даже рядовые матчи клуба смотрят. Самые толковые из этих специалистов после двух матчей Мбаппе в Ла Лиге – 8 ударов, 0 голов, разными словами записывают одну мысль: «Мы вас предупреждали». Фанаты ПСЖ настаивают, что в 2022 году Мбаппе словно подменили.

До этого нападающий замечал напарников и вел себя на поле иначе. А дальше два сезона подряд коллекционировал голевую статистику, но стал настолько эгоистичным, что оказался плох и как левый вингер, и как ложный нападающий. Шутили даже, что сработало проклятие шамана, нанятого Погба. Хавбек, от которого «Реал» благополучно отказался, наказан за допинг.

А вот Мбаппе может погореть на другом опасном веществе – передозировке славой. Долго не было и нет человека, который может поставить его на место. Дешам не указ. Тренеры у ПСЖ без особых прав. У советника президента Кампуша больше власти. Мбаппе ссорился даже с президентом парижан. Потерял землю под ногами. Об этом очень давно говорили в футбольном Париже.

Пусть в Мадриде Килиан пытается сдружиться с Винисиусом и Родриго, чтобы получать качественные передачи с двух флангов, в первых матчах «Реала» в Ла Лиге видим подтверждение всех опасений, высказанных до трансфера. Мбаппе не тот, кто нужен Анчелотти тактически. Карло спокойно встретил дебютный гол юного Эндрика, но даже крошка лучше подходит в роли «девятки».

Мбаппе часто путается под ногами у Винисиуса

Жуниор любил смещаться в центр, чтобы больше забивать. В мире с Бензема молодой вингер тоже получал моменты в стиле взаимодействия Салах-Фирмино в «Ливерпуле». Когда на острие у команд уровня «Реала» альтруистичный нападающий вроде взрослого Бензема, то все довольны. Но Мбаппе пока в фазе Карима, который промахивался, был на грани продажи Пересом и злил фанатов «сливочных».

Молодой Бензема за пределами поля был проблемой для «Реала». Это потом Карим повзрослел, дослужился до «Золотого мяча». А сначала ему доверяли меньше, чем аргентинцу Игуаину. Но фанаты «Реала» со стажем знают разницу с историей Мбаппе. Бензема – прирожденный форвард. С пеленок в «Лионе» играл на острие. Мбаппе – прирожденный левый вингер, как прекрасный Винисиус.

Анчелотти в первом туре Ла Лиги поставил на левый фланг Винисиуса, Мбаппе и Родриго. Последний забил единственный гол «Реала», но фаворит сразу потерял очки. Мбаппе сыграл плохо, а у своих ворот именно Килиан упустил нападающего соперника. Со второй попытки лучше не стало. Если посмотреть на все действия Мбаппе против «Вальядолида», то увидите лишь два крупных промаха.

У Килиана нет таланта Месси, не умеет забивать со штрафных. Но в Испании защитники выше классом, чем во Франции, играют они иначе. Пока у француза есть проблемы даже с проходом одного соперника на дриблинге. Также были огрехи при приеме мяча. Лишь дважды помог в отборе. Рано или поздно Винисиуса начнет злить, что Мбаппе плох как «девятка» и вечно ищет мяч на двух флангах.

При поисках спасения в неудачной игре француз сразу смещается налево, путается у Винисиуса под ногами. Килиан не создает пространство для напарников, а ворует его. Даже опорный хавбек по амплуа Тчуамени во встрече с «Вальядолидом» был опаснее в качестве диспетчера, чем Мбаппе. У Килиана показатель качества созданных им моментов в Ла Лиге пока равен нулю. Откровенно плохой старт суперзвезды.

«Реалу» по-прежнему нужна замена для Бензема

Роналду, который играл в атаке, дополнял Карима. Мбаппе, когда стоит почти весь матч в надежде, что Вальверде, Родриго и Винисиус создадут для него легкий гол – обуза для команды. Хотя бы потому, что Бензема прессинговал, как сумасшедший. И за спиной у Роналду были молодые Кроос, Модрич и Каземиро. Сейчас у «Реала» заметен крен в атаку. Когда травмировался Беллингем, то в основе вышел маленький Озил – Арда Гюлер, созидатель.

Разумеется, Мбаппе начнет забивать в Ла Лиге. Конечно, форвард его класса соберет минимум два десятка мячей. «Реал» – однозначный фаворит. «Барселоне» и «Атлетико» будет сложнее, хотя не стоит недооценивать Флика и Симеоне. Крутые тренеры выжмут максимум. Но Анчелотти тоже опытный, у него крутой резерв. Можно перейти на «4-4-2». Возможно, схема поможет Винисиусу и Мбаппе не сожрать друг друга в погоне за славой в «Реале».

Но собрался амбициозный коллектив. Сейчас отдыхают вместе на яхте и встречаются с Ким Кардашьян, подружкой звезд «Реала». А весной, если плей-офф Лиги чемпионов сложится неудачно, начнутся взаимные обвинения. Эндрик пожалуется, что мало играет. Родриго снова получит любовные письма от представителей «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Вингер Винисиус держит на столе предложение на 1 миллиард евро в Саудовской Аравии.

А Перес, если у «Реала» будет много неудачных матчей с центрфорвардом Мбаппе, поедет на встречу с отцом Холанда. Продажа Винисиуса, покупка Эрлинга и перевод Мбаппе на левый фланг всегда будут опцией для Флорентино. У него для такого разворота есть ресурсы и нет принципов. Винисиус, если шейхи вцепятся мертвой хваткой, следующим летом покинет «Реал». И Мбаппе будет аплодировать такому решению руководства клуба.

Анчелотти шутил, что трансфер Килиана испортил ему отпуск. Карло постоянно думал, как выстроить линию атаки. Первые матчи показали, что итальянец не выдумал ничего гениального. Эксперименты будут продолжаться. Мбаппе ценный новичок для любого клуба, где нужен именно на левом фланге. Но у «Реала» на этой позиции фаворит в борьбе за «Золотой мяч 2024» Винисиус. Президент Перес рискует повторить ошибку имени Азара.