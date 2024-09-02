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Каземиро недоволен тактикой «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:09

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро показывает невыразительную игру в последнее время.

Как сообщается, Каземиро не был доволен тактикой МЮ в прошлом сезоне. Он чувствовал, что она выявила его слабости.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 11:08
МЮ купил лучшего опорника в мире, третьего из великой троицы, которые выиграли все в клубной карьере. Игрока который на протяжении 7-8 лет играл на самом высоком уровне, а не который выстрелил на один сезон. И резонный вопрос, виноват ли полностью один Каземиро? Ладно если бы один он провалился там. Ну скажите мне, кто кроме Фернандеша заиграл в МЮ за последние 10 лет? МЮ губитель талантов, им надо полностью навести порядок в клубе, Один Тен Хаг тоже не виноват, сама система прогнила.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 09:20
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iIIiada
iIIiada
сегодня в 08:24
Тренер виноват, что Каземиро отъелся и начал косячить? А он значит не при делах? В Аравию его продать надо.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:59
Проще говоря, он имеет ввиду - тренер никудышный. И он в чем-то прав.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 07:02
Иван кивает на Петра, а Пётр кивает на Ивана.
9rpz27w9jxbj
9rpz27w9jxbj
сегодня в 05:23
Ещё теперь Казимиро обвинят во всех бедах МЮ,вот будет весело
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 02:28
Он в последний раз в сборной играл вроде на ЧМ 2022
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:21
В МЮ разброд и шатания...
Тен Хаг набрал игроков, которые не могут стать командой.
Скоро выяснится, что они способны быть только пауками в банке.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 23:11
Вот оно что. Это не он виноват, а тактика МЮ. Удобно. Если тактика МЮ виновата, значит в сборной он божит. Кто смотрит игры Бразилии, как там выступает Каземиро?
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