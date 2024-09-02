Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро показывает невыразительную игру в последнее время.
Как сообщается, Каземиро не был доволен тактикой МЮ в прошлом сезоне. Он чувствовал, что она выявила его слабости.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро показывает невыразительную игру в последнее время.
Как сообщается, Каземиро не был доволен тактикой МЮ в прошлом сезоне. Он чувствовал, что она выявила его слабости.
Новый главный тренер Манчестер Юнайтед
Новый главный тренер Манчестер Юнайтед
Тен Хаг набрал игроков, которые не могут стать командой.
Скоро выяснится, что они способны быть только пауками в банке.
Тен Хаг набрал игроков, которые не могут стать командой.
Скоро выяснится, что они способны быть только пауками в банке.