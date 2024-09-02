«Я никогда не перешёл бы в „Зенит“». Глушаков высказался о Соболеве

Полузащитник «Химок» прокомментировал переход из «Спартака» в «Зенит».

Не знаю, как было все на самом деле. Болельщики «Спартака» его любили, назвали легендой. Но он перешел, человек выбрал такой путь. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел? Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть.