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«Я никогда не перешёл бы в „Зенит“». Глушаков высказался о Соболеве

вчера, 20:25

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Не знаю, как было все на самом деле. Болельщики «Спартака» его любили, назвали легендой. Но он перешел, человек выбрал такой путь. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Я бы в «Зенит» никогда не перешел. Уже говорил, что я им три раза отказывал. А Соболев перешел? Это его жизнь, его судьба. Интересно, как сложится его карьера в «Зените», будем смотреть.

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01 сентября
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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:30
Теперь легко так заявлять.Но все же не верю,вопрос только в цене был бы.
Naherger
Naherger
сегодня в 10:16
В Спартак ты тоже не собирался,балабол. Эти недофутболисты языкам своим не хозяева
112910415
112910415
сегодня в 05:23
у каждого своя судьба
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ trimetil (раскрыть)
сегодня в 00:34
Если не память не изменяет он сказал ненавижу Спартак а потом чёрный несколько лет перешёл туда
trimetil
trimetil
вчера в 22:42
Балабол. Когда Глушаков ещё играл за Локо, на вопрос "Спартак или Зенит?" ответил: "Зенит, Спартак я не люблю." А потом першёл в Спартак. В общем-то, где больше заплатили, туда и першёл.
ABir
ABir
вчера в 22:16
Как и по жизни в футболе есть люди - с принципами, а есть - нет
Garrincha58
Garrincha58 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:55
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Так он не только отказывал, но и наказывал))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ adekvat (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Глушаков был лидером сборной России, ни вендел, ни клаудинье ни педро о таком не мечтали, ни мантуан и ни кисьера и ни сергеев
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:24
    Денис, спасибо ща всё и за эти слова
    adekvat
    adekvat
    вчера в 21:18
    Незнаю как сложится его карьера, но титулов за год наберет больше чем трепло Глушаков за всю свою никчемную карьеру.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:12
    По поводу - три раза отказывал, Денис, мягко говоря, лукавит.)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:57
    Ну конечно...три раза отказывал он....))
    Как может отказать Зениту человек который родился не в каком нибудь Федуново....а в Миллерово...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 20:54
    Со стороны Дениса это выглядит как какая то "мышиная возня" (возможно какие то личные счёты) Ну перешёл и перешёл не он первый не он последний . Сам же Глушаков профессиональный футболист и сменил уже не один клуб и при желании у него можно найти "противоречивые переходы".
    P.S. И да - очень удивлён , что Соболев оказывается легенда Спартака ( впрочем Глушаков про себя наверное думает тоже самое... )
    Ну , что ж ждём продолжения и пикировку двух "легенд"...)
    cska1948
    cska1948
    вчера в 20:43
    Помнится, что и в СпаМ Глушаков не хотел переходить по причине ненависти, однако...
    tr3ntrdbgzx5
    tr3ntrdbgzx5
    вчера в 20:33
    Глушаков не перешел в Зенит, а теперь на лавке в Химках, кому хуже сделал?
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:33
    Это частное мнение гр-на Глушакова, с которым я не соглашусь.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:32
    Никто Соболева легендой не называл.
    Гость
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