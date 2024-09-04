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Нагорных оценил возможность возвращения Антона Миранчука в «Локомотив»

вчера, 12:26

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что полузащитник Антон Миранчук не вернётся в клуб.

Никаких переговоров по нему не ведётся. Вероятности, что он вернётся в команду, на сегодняшний день нет.

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Все комментарии
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 13:40
Не нужен
112910415
112910415
вчера в 13:22
отрезанный ломоть, однако !
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 12:53, ред.
Да уж, что то политика и Локомотива да и ЦСКА очень изменилась, толи у клубов серьезные финансовые проблемы,толи хозяева из за нестабильной ситуации в мире,просто решили не вкладывать деньги в хороших футболистов и отчасти плюнуть на результаты команд,выиграют хорошо,проиграют ничего страшного) спишут все на тренера и заменят его, а деньги лучше у себя в кармане лучше пока будут) у Зенита и Спартака другая политика во всеобщей неразберихе,наоборот крутят деньги покупая немерянное количество футболистов. в этом плане Динамо заняло нейтральную позицию,про краснодар сложно что то сказать, из за ухода сафонова в псж и волкова в зенит политика не понятна)
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:48
Какой дурень задаёт такие глупые вопросы?
Когда Антон Миранчук ушёл, все в клубе облегчённо вздохнули. Как же, значительно разгрузили зарплатную ведомость... Скорее всего он ещё и проблемы в раздевалке создавал. Кстати, а игрок он так себе...
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:44
Решит сам Антон и его агент.
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