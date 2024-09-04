Нагорных оценил возможность возвращения Антона Миранчука в «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что полузащитник Антон Миранчук не вернётся в клуб.
Никаких переговоров по нему не ведётся. Вероятности, что он вернётся в команду, на сегодняшний день нет.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что полузащитник Антон Миранчук не вернётся в клуб.
Никаких переговоров по нему не ведётся. Вероятности, что он вернётся в команду, на сегодняшний день нет.
Когда Антон Миранчук ушёл, все в клубе облегчённо вздохнули. Как же, значительно разгрузили зарплатную ведомость... Скорее всего он ещё и проблемы в раздевалке создавал. Кстати, а игрок он так себе...
Когда Антон Миранчук ушёл, все в клубе облегчённо вздохнули. Как же, значительно разгрузили зарплатную ведомость... Скорее всего он ещё и проблемы в раздевалке создавал. Кстати, а игрок он так себе...