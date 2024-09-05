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Родри: «Опорные полузащитники – это не те, кто впечатляют маркетологов»

вчера, 22:15

Хавбек «Манчестер Сити» Родри поделился впечатлениями от попадания в список претендентов на «Золотой мяч» 2024.

Я очень горжусь. Посмотрим, что будет дальше. Я не могу на это влиять. Что бы ни произошло, я это приму и буду благодарен, поскольку вхожу в число претендентов – а это уже мечта и комплимент. Что бы ни случилось, я это приму.

Опорные полузащитники – это не те, кто впечатляют маркетологов и фанатов в футболе. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или атакующим полузащитникам.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:21
Да вообще, убрали бы уже этот попсовый ЗМ.
Он мало того, что редко вручается справедливо, так ещё почти всегда обделаются игроки центра поля, защитники, и не говорю уже о вратарях даже.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:06
Таковы нынешнее футбольные реалии...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:54
Родри прав. Такие как он это незаметные герои
Гость
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