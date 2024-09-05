Родри: «Опорные полузащитники – это не те, кто впечатляют маркетологов»

Хавбек «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от попадания в список претендентов на «Золотой мяч» 2024.

Я очень горжусь. Посмотрим, что будет дальше. Я не могу на это влиять. Что бы ни произошло, я это приму и буду благодарен, поскольку вхожу в число претендентов – а это уже мечта и комплимент. Что бы ни случилось, я это приму.

Опорные полузащитники – это не те, кто впечатляют маркетологов и фанатов в футболе. Им нравятся забитые голы и результативные передачи. По этой причине эти награды присуждаются нападающим, вингерам или атакующим полузащитникам.