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Анчелотти: «Роналду — один из лучших футболистов всех времён»

07 сентября 2024, 22:06

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Роналду был и остаётся огромным профессионалом. Криштиану — один из лучших футболистов всех времён. Он — легенда, профессионал и пример для подражания. Роналду был великолепным партнёром по команде, которого высоко ценили другие игроки.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ HeavenCanWait (раскрыть)
сегодня в 01:08
Веселите себя своим Месси, с его липовыми ЗМ и ФИФАшным подароком в 2022 году
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:25
Роналду в топ 20 или даже топ 50 не входит
HeavenCanWait
HeavenCanWait ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:22
Месси один из лучших конечно, топ 3 точно. Чемпион мира, 8 золотых мячей, куча титулов в Барселоне. Все всё видели.
бундер
бундер
вчера в 23:12
Не лучший, но один из них точно, хрен поспоришь. Не блистал неимоверно, но га дистанций доказал свой скилл. Этакий Герд Мюллер на больших максималках.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:08
Первая тройка бесспорна, а дальше ( имхо):
- Роналдиньо
- Роналдо
- Ван Бастен или Кройф
- Кайзер Франц
- ....
- ....
- ....
и.т.д.
Кришка же в первой десятке однозначно.
ProKop92
ProKop92
вчера в 11:52
Который год судачат в прессе:
Роналду круче или Месси?
Им в унисон гудят фанаты
Команд – соперников заклятых.

Творцы, художники на поле –
Они умеют все в футболе.
В любой момент с присущим шиком
Взорвутся дублем иль хет-триком.

...Они герои и кумиры,
Но кто, скажите, лучший в мире?.. .
...в ответ обиженный Сычев
Пальнёт: «Да оба – ни о чем!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:46, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 11:41
    Все те, кто уже в прошлом, в той или иной степени - блогеры. А вот настоящим пока и блог свой смысла нет заводить - в этом и проблема.
    iIIiada
    iIIiada
    вчера в 08:06
    В том то и дело, что один из. Никто не сказал, что лучший и не скажет, если дружит с головой. Уже несколько лет, как лучший бомбардир в истории, а лучшим бомбардиром ЛЧ и на уровне сборных стал еще раньше, но все также плетется сзади Месси, Марадоны и Пеле. Одних голов мало, чтобы хотя бы в тройку попасть.
    амурец
    амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 07:31
    Я бы первым поставил Марадону
    амурец
    амурец ответ HeavenCanWait (раскрыть)
    вчера в 07:30
    Месси один из лучших ? смешно
    амурец
    амурец
    вчера в 07:29
    Да когда то Роналлу был лучшим в свое время , но сейчас он конечно уже не тот, вск таки возраст, ну и останется он в памяти как один из лучших
    HeavenCanWait
    HeavenCanWait ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 05:31
    Месси, Марадона, Пеле а потом остальные
    FreshMeat
    FreshMeat
    07 сентября в 23:03
    Никто из болельщиков не знает о футболистах ровным счетом ничего. Тренеры - да, знают. Для меня показательны кадры, которые видел весь мир - когда Португалия выиграла Чемпионат Европы-2016 Фергюсон стоял как болельщик нагнувшись над проходом где идут игроки и ждал Роналду чтобы поздравить.
    Очень трогательные кадры. Фергюсон ради г.на на стадион не придет.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    07 сентября в 22:36, ред.
    Лео Месси.
    Диего Марадона.
    Пеле, а может Гарринча)))
    Роберто Баджо.
    Роналдо Феномен.
    Джордж Бест.
    Выбор строго субъективный. Как говорится на вкус и цвет.
    Фанатам КР7 без обид.
    Но мы не видели Пеле вживую....
    А судя по нарезкам телехроник, такого стабильного дриблинга, быстроты движения и скорости принятия правильного решения, возможно, не было ни у кого...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 сентября в 22:28
    Пеле, Зидан и Роналду, а потом и остальные...
    Alex_67
    Alex_67
    07 сентября в 22:27
    Пока Роналду подтверждает слова Карло Анчелотти. Он действительно один из лучших игроков всех времён. Но не самый лучший. Пеле - Король футбола, он вне конкуренции.
    Kiborgovichsan
    Kiborgovichsan
    07 сентября в 22:18, ред.
    Анчи фигню не скажет. Рон, это вам не Фелиш в Атлетико. Да, Не эгоист? Сколько вы за него, 120 отдали?
    НЕ Э Г О ИСТ
    НЕ Э Г О ИСТ
    07 сентября в 22:12
    Как-то прискорбно звучит.. 🤭
    sihafazatron
    sihafazatron
    07 сентября в 22:07
    Все это в прошедшем времени... А теперь он блогер!)
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