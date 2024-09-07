Анчелотти: «Роналду — один из лучших футболистов всех времён»

Главный тренер «Реала» высказался о нападающем «Аль-Насра» .

Роналду был и остаётся огромным профессионалом. Криштиану — один из лучших футболистов всех времён. Он — легенда, профессионал и пример для подражания. Роналду был великолепным партнёром по команде, которого высоко ценили другие игроки.