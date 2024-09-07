Анчелотти: «Роналду — один из лучших футболистов всех времён»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Роналду был и остаётся огромным профессионалом. Криштиану — один из лучших футболистов всех времён. Он — легенда, профессионал и пример для подражания. Роналду был великолепным партнёром по команде, которого высоко ценили другие игроки.
- Роналдиньо
- Роналдо
- Ван Бастен или Кройф
- Кайзер Франц
- ....
- ....
- ....
и.т.д.
Кришка же в первой десятке однозначно.
- Роналдиньо
- Роналдо
- Ван Бастен или Кройф
- Кайзер Франц
- ....
- ....
- ....
и.т.д.
Кришка же в первой десятке однозначно.
Роналду круче или Месси?
Им в унисон гудят фанаты
Команд – соперников заклятых.
Творцы, художники на поле –
Они умеют все в футболе.
В любой момент с присущим шиком
Взорвутся дублем иль хет-триком.
...Они герои и кумиры,
Но кто, скажите, лучший в мире?.. .
...в ответ обиженный Сычев
Пальнёт: «Да оба – ни о чем!
Роналду круче или Месси?
Им в унисон гудят фанаты
Команд – соперников заклятых.
Творцы, художники на поле –
Они умеют все в футболе.
В любой момент с присущим шиком
Взорвутся дублем иль хет-триком.
...Они герои и кумиры,
Но кто, скажите, лучший в мире?.. .
...в ответ обиженный Сычев
Пальнёт: «Да оба – ни о чем!
Взрослый смотрит на гол и даёт ему оценку абстрагируясь от его автора, а дитё - на того, кто его забил (Месси или Рон), после чего заключает, классный голешник или нет.
В комментах и чатах, - тоже самое, как видим.)
Взрослый смотрит на гол и даёт ему оценку абстрагируясь от его автора, а дитё - на того, кто его забил (Месси или Рон), после чего заключает, классный голешник или нет.
В комментах и чатах, - тоже самое, как видим.)
Очень трогательные кадры. Фергюсон ради г.на на стадион не придет.
Очень трогательные кадры. Фергюсон ради г.на на стадион не придет.
Диего Марадона.
Пеле, а может Гарринча)))
Роберто Баджо.
Роналдо Феномен.
Джордж Бест.
Выбор строго субъективный. Как говорится на вкус и цвет.
Фанатам КР7 без обид.
Но мы не видели Пеле вживую....
А судя по нарезкам телехроник, такого стабильного дриблинга, быстроты движения и скорости принятия правильного решения, возможно, не было ни у кого...
Диего Марадона.
Пеле, а может Гарринча)))
Роберто Баджо.
Роналдо Феномен.
Джордж Бест.
Выбор строго субъективный. Как говорится на вкус и цвет.
Фанатам КР7 без обид.
Но мы не видели Пеле вживую....
А судя по нарезкам телехроник, такого стабильного дриблинга, быстроты движения и скорости принятия правильного решения, возможно, не было ни у кого...