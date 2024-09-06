Оуэн: «Роналду выглядит так, словно хочет тренировать»

Экс-игрок сборной Англии полагает, что нападающий национальной команды Португалии может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера.

Судя по тому, что я вижу со стороны, кажется, что его может заинтересовать работа у кромки поля, во главе сборной Португалии, как это было на Евро-2016. Он похож на тренера, он выглядит так, словно хочет тренировать, так что он может пожелать пойти по этой дороге.

Возможно, в будущем его ждет работа в сборной Португалии, кто знает. И, разумеется, если у него получится, то его кандидатуру станут изучать такие великие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал».