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Оуэн: «Роналду выглядит так, словно хочет тренировать»

вчера, 23:59

Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн полагает, что нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера.

Судя по тому, что я вижу со стороны, кажется, что его может заинтересовать работа у кромки поля, во главе сборной Португалии, как это было на Евро-2016. Он похож на тренера, он выглядит так, словно хочет тренировать, так что он может пожелать пойти по этой дороге.

Возможно, в будущем его ждет работа в сборной Португалии, кто знает. И, разумеется, если у него получится, то его кандидатуру станут изучать такие великие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:26
Это же сколько истерик будет, сколько слез, нытья, жалоб.....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:09
А об этом можно будет узнать после завершения футбольной карьеры игрока !
adekvat
adekvat
сегодня в 08:01
Как человек он г..., тренер из него не получится.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 07:57
Ну тогда ему придётся на пальцах объяснять сколько он выиграл титулов в качестве игрока, если его команда будет проигрывать сопернику )
Rupertt
Rupertt
сегодня в 07:23
Интересное предположение. Криштиану, конечно, обладает большим опытом и лидерскими качествами, так что работа тренера могла бы быть для него естественным шагом. Возможно, его тренерская карьера станет таким же успешным этапом, как и его игровая карьера.
ABir
ABir
сегодня в 06:51
Во главе Реала он бы смотрелся импозантно
shlomo2
shlomo2
сегодня в 05:27
Не получится из него тренера... от слова совсем не получится.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:55
Как дырявый гей-нарцисс он выглядит!!!
Кому нужна тренер истеричка?
Португалия не знает как от него игрока отделаться, а ещё и тренер...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:04
Думаю., болельщикам МЮ не стоит переживать. Роналду никогда не будет тренером, тем более тренером МЮ...
FreshMeat
FreshMeat ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:31
а почему не совместить? сидит такой во время матча, строчит комментики в паблик, "ааа этот Мбаппе опять накосячил. то ли дело я когда играл, согласитесь я божество" - и гладит себя по голове
"вот черти кривоногие все запарывают чему я их научил, был бы я на поле - уже было бы 25-0 я ведь божество" - и смотрит на футболистов как на г.но
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:19
Ну какой из него к чёрту тренер... По-моему Оуэн заговаривается. Роналду уже решил, кем стать - он выбрал себе профессию блогера. Вообще, Криштиану лучше самому уйти из сборной, иначе его выкинут силой. От любви до ненависти один шаг.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
А сможет ли Рон победить в себе блогера , что бы стать тренером?)
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:11, ред.
Только играющим тренером.. Трольнул так трольнул.. 🤭
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