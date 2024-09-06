Оуэн: «Роналду выглядит так, словно хочет тренировать»

Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн полагает, что нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера.
Судя по тому, что я вижу со стороны, кажется, что его может заинтересовать работа у кромки поля, во главе сборной Португалии, как это было на Евро-2016. Он похож на тренера, он выглядит так, словно хочет тренировать, так что он может пожелать пойти по этой дороге.
Возможно, в будущем его ждет работа в сборной Португалии, кто знает. И, разумеется, если у него получится, то его кандидатуру станут изучать такие великие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и «Реал».
Кому нужна тренер истеричка?
Португалия не знает как от него игрока отделаться, а ещё и тренер...
Кому нужна тренер истеричка?
Португалия не знает как от него игрока отделаться, а ещё и тренер...
"вот черти кривоногие все запарывают чему я их научил, был бы я на поле - уже было бы 25-0 я ведь божество" - и смотрит на футболистов как на г.но
"вот черти кривоногие все запарывают чему я их научил, был бы я на поле - уже было бы 25-0 я ведь божество" - и смотрит на футболистов как на г.но