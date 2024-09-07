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Рой Кин рассказал, в каком аспекте Роналду всё ещё остаётся лучшим в мире

07 сентября 2024, 21:24

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

То, что он не забил на Евро-2024, было небольшой проблемой. Но он забил 900 голов за карьеру. Когда мяч находится в некоторых зонах на поле, Роналду всё ещё остаётся лучшим в мире.

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Все комментарии
iIIiada
iIIiada
вчера в 08:00
Роналду король штрафной площади. Если нужно пробить пенальти, замкнуть с метра и нырнуть, чтобы поставили пенальти, балласту равных нет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
07 сентября в 22:51
Так тут речь про большой футбол, а не саудитию)
Он положил достойно хорватам и это ценный гол
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 сентября в 22:45
Саудитию я не смотрю, а на евро что-то не видал подобного))
А Месси он вообще может от своих ворот забить закрытыми глазами!))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
07 сентября в 22:42
это если футбол не смотреть) замыканием там не пахло, там на опережении играл суперфорвард, у Месси таких голов ноль
95-shishani-95
95-shishani-95
07 сентября в 22:20

900 голов - это тебе не мелочь по карманам творить)))
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
07 сентября в 22:10
Промахтиану Пеналду.. Вот и вся "зона".. Давно там сидит..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 сентября в 21:55
Ага, особенно он силён в зоне расположения 11-метровой точки.
Интересно, сколько из этих 900 голов забито с пенальти?...
sihafazatron
sihafazatron
07 сентября в 21:29
С метра в пустые замыкает лучше всех)))
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