Рой Кин рассказал, в каком аспекте Роналду всё ещё остаётся лучшим в мире

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем «Аль-Насра» .

То, что он не забил на Евро-2024, было небольшой проблемой. Но он забил 900 голов за карьеру. Когда мяч находится в некоторых зонах на поле, Роналду всё ещё остаётся лучшим в мире.