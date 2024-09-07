Рой Кин рассказал, в каком аспекте Роналду всё ещё остаётся лучшим в мире

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
То, что он не забил на Евро-2024, было небольшой проблемой. Но он забил 900 голов за карьеру. Когда мяч находится в некоторых зонах на поле, Роналду всё ещё остаётся лучшим в мире.
Он положил достойно хорватам и это ценный гол
Он положил достойно хорватам и это ценный гол
А Месси он вообще может от своих ворот забить закрытыми глазами!))
А Месси он вообще может от своих ворот забить закрытыми глазами!))
900 голов - это тебе не мелочь по карманам творить)))
900 голов - это тебе не мелочь по карманам творить)))
https://youtu.be/Ql4Ez-HRJlM?feature=shared
Интересно, сколько из этих 900 голов забито с пенальти?...
Интересно, сколько из этих 900 голов забито с пенальти?...