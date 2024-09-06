Экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор оценил роль нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в сборной Португалии.
На Евро он ничего не показал, если вы видели матчи с его участием. Он, наверное, мешал другим футболистам появляться на поле. Думаю, то, что он играл столько матчей, возможно, дорого обошлось Португалии.
Я знаю, что подумают люди, что это жестко и это не его вина, но, знаете, у него было свое время. Ты все еще можешь многое, но способен ли ты играть на элитном уровне? Есть причина, почему он выступает в Саудовской Аравии, есть причина, почему его отпустили из «Манчестер Юнайтед», есть причина, почему он не играет в Европе.
Чему тут завидовать, тому, что от дырявого отказались все топ клубы Европы?
Или тому, что уровень дырявого чемпионат верблюдов?
Гей-нарцисс давно уже давно стал обузой Португалии, но там боятся сказать об этом в открытую.
Кстати это дырявый всю карьеру завидует Месси, аж плачет и переходит на оскорбления и всё пытается себя хвалить, короче гей-нарцисс.
Чему тут завидовать, тому, что от дырявого отказались все топ клубы Европы?
Или тому, что уровень дырявого чемпионат верблюдов?
Гей-нарцисс давно уже давно стал обузой Португалии, но там боятся сказать об этом в открытую.
Кстати это дырявый всю карьеру завидует Месси, аж плачет и переходит на оскорбления и всё пытается себя хвалить, короче гей-нарцисс.
И эта причина - зависть
И эта причина - зависть