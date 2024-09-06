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Агбонлахор высказался о роли Роналду в сборной Португалии

вчера, 17:38

Экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор оценил роль нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в сборной Португалии.

На Евро он ничего не показал, если вы видели матчи с его участием. Он, наверное, мешал другим футболистам появляться на поле. Думаю, то, что он играл столько матчей, возможно, дорого обошлось Португалии.

Я знаю, что подумают люди, что это жестко и это не его вина, но, знаете, у него было свое время. Ты все еще можешь многое, но способен ли ты играть на элитном уровне? Есть причина, почему он выступает в Саудовской Аравии, есть причина, почему его отпустили из «Манчестер Юнайтед», есть причина, почему он не играет в Европе.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 03:29
Почему если человек сказал правду, то сразу из-за зависти?
Чему тут завидовать, тому, что от дырявого отказались все топ клубы Европы?
Или тому, что уровень дырявого чемпионат верблюдов?
Гей-нарцисс давно уже давно стал обузой Португалии, но там боятся сказать об этом в открытую.
Кстати это дырявый всю карьеру завидует Месси, аж плачет и переходит на оскорбления и всё пытается себя хвалить, короче гей-нарцисс.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 22:23
Какое отпустили.. Выгнали.. Со скандалом.. Морган в курсе.. 🤭🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:46, ред.
Сейчас так откровенно высказался только Агбонлахор, скоро так будут говорить и партнёры Роналду. Я думаю, стоит ожидать и демаршей по этому поводу.
youtomee
youtomee ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:24
жаль, что этого не видно самому Криштану, именно в этом проблема
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:12
Опыт и авторитет Роналду могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на команду. Иногда выдающиеся игроки, несмотря на свой опыт, могут затмевать других и создавать внутренние проблемы, если они не могут поддерживать высокий уровень игры.
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:10
Есть причина, по которой АкбонЛОХор такое говорит.
И эта причина - зависть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:08
Это всем уже давно видно, кроме заядлых персонфанов
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