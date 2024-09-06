Тренер Таиланда не считает Россию сильнейшим соперником за последние годы

Главный тренер сборной Таиланда рассказал об ожиданиях от предстоящего матча товарищеского турнира с командой России.

У России отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы видели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и рассчитываем на положительный результат.

Является ли сборная России самым сильным соперником Таиланда за последние годы? Самым серьёзным соперником была сборная Японии. Что касается ваших игроков, знаю не многих — тех, кто играет за границей.