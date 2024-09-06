Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2024

Тренер Таиланда не считает Россию сильнейшим соперником за последние годы

вчера, 10:42
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ТаиландТаиланд16:00 Матч отменен

Главный тренер сборной Таиланда Масатада Исии рассказал об ожиданиях от предстоящего матча товарищеского турнира с командой России.

У России отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы видели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и рассчитываем на положительный результат.

Является ли сборная России самым сильным соперником Таиланда за последние годы? Самым серьёзным соперником была сборная Японии. Что касается ваших игроков, знаю не многих — тех, кто играет за границей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду: «Триумф с Португалией на Евро сопоставим с победой на мундиале»
Вчера, 00:18
Родри: «Опорные полузащитники – это не те, кто впечатляют маркетологов»
05 сентября
Дешам прокомментировал ситуацию в карьере Рабьо
05 сентября
Осимхен рассказал, почему перешёл в «Галатасарай»
05 сентября
Мадуеке: «Мареска — один из лучших тренеров в мире в плане тактики»
05 сентября
Неймар заявил, что Родриго входит в топ-5 лучших игроков мира
05 сентября
Сортировать
Все комментарии
Artemon9
Artemon9
вчера в 13:28
А чего вы ждали от Масатады? Он ведь японец 😄
Брулин
Брулин
вчера в 13:03
Давненько сборную друзей Карпина так не унижали
adekvat
adekvat
вчера в 12:06
Сук.н сын прав в общем, но его сборная даже такой сборной не соперник.
112910415
112910415
вчера в 11:39
похоже, не будет матча - по случаю метеоусловий
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:32
в пульсирующем мире футбола бывают моменты, выходящие за рамки
самой игры... моменты, когда одно блестящее действие становится маяком надежды для целой нации.
Супханат Муанта!
надеюсь, это тайский футбольный вундеркинд подарит победу над сб.России)))
надежда есть.
или тренер пусть уйдет в отставку из за плохой игры команды.
все таки Таиланд самая титулованная команда чемпионата АСЕАН.
pxwted275c4v
pxwted275c4v
вчера в 11:31
Ну пусть стараются, из кожи вон лезут.
8r9mdf63egra
8r9mdf63egra
вчера в 11:19
Как это ни обидно, но Япония на сегодняшний день действительно объективно сильнее нашей сборной
lotsman
lotsman
вчера в 11:02
Теперь Карпину надо доказать обратное, чтобы Исии изменил своё мнение.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:47
Тренер просто сказал то, что думает о нашей сборной. Карпин, чем ты ответишь? Теперь у Таиланда надо выигрывать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:43
Ага уже "соломку стелют" - вот так - знай наших!)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 