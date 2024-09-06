Тренер Таиланда не считает Россию сильнейшим соперником за последние годы

Главный тренер сборной Таиланда Масатада Исии рассказал об ожиданиях от предстоящего матча товарищеского турнира с командой России.
У России отличная команда с хорошей атакующей линией. Мы видели вчерашний матч с Вьетнамом, и я понимаю, что завтра будут играть другие футболисты. Мы готовимся к матчу и рассчитываем на положительный результат.
Является ли сборная России самым сильным соперником Таиланда за последние годы? Самым серьёзным соперником была сборная Японии. Что касается ваших игроков, знаю не многих — тех, кто играет за границей.
самой игры... моменты, когда одно блестящее действие становится маяком надежды для целой нации.
Супханат Муанта!
надеюсь, это тайский футбольный вундеркинд подарит победу над сб.России)))
надежда есть.
или тренер пусть уйдет в отставку из за плохой игры команды.
все таки Таиланд самая титулованная команда чемпионата АСЕАН.
самой игры... моменты, когда одно блестящее действие становится маяком надежды для целой нации.
Супханат Муанта!
надеюсь, это тайский футбольный вундеркинд подарит победу над сб.России)))
надежда есть.
или тренер пусть уйдет в отставку из за плохой игры команды.
все таки Таиланд самая титулованная команда чемпионата АСЕАН.