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«Спартак» сохранит Николсона в составе

вчера, 15:09

«Спартак» сохранит нападающего Шамара Николсона на сезон-2024/25.

Тренерский штаб поговорил с ямайским футболистом и готов с ним работать.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:17
Вот и верно, Николсон себя еще покажет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44, ред.
Слово "сохранит" как то....не к месту....
Сохранить можно нечто ценное...дорогое....
А в случае с Шамаром скорей "Спартак даст ещё один шанс Николсону".....

Быстрые ноги у Спартака есть и без Николсона...а вот длинные руки завсегда пригодятся...))
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:48
Может Станкович реанимирует его?!
На мой взгляд продавать его нужно было, а вместо него с Соболева взять одного толкового форварда...
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 18:29
Суетится нечего до зимы точно. И отдавать 16 лямов за 32 летнего негра из Краснодара верх идиотизма да еще у него контракт летом кончается. З ляма ему вообще больше никто не даст. Зенит взял Соболева а больше ни у кого таких денег нет на зп. В европе подавно не дадут в 32 года такой контракт. Так что до зимы не спеша выбираем опорника. А летом уже к покупке напа вернемся. И кордоба бесплатно прибежит. Так то..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:29, ред.
Вот и всё что нужно знать о работе Амарала - профнепригоден. В конце этого сезона поедет домой. Жалко не раньше - сегодня например. Такими темпами Спартак только лет через 30 построится. Пока научатся не нанимать нахлебников, пока всех уже имеющихся выгонят - к пенсии получу сильный Спартак а пока можно заниматься насущными проблемами и не отвлекаться на футбол, по крайней мере российский. Но зато лишний повод дожить до старых седин)
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:15, ред.
Когда он только-только пришёл, то был настырен, нацелен на ворота, давал хорошие пасы, старался отрабатывать в защите...
Но потом попрыгунчик от него отказался: "У меня другое видЕние футбола".
Какое у попрыгунчика "видЕние" - все видели.
МЕРЗКОЕ оно какое-то.
Надеюсь, что Станкович его опять "зарядит" и придаст уверенность в своих силах.
Нападающий-то очень неплохой.
Только, вот, МНИТЕЛЬНЫЙ, что ли: для него, полагаю, доверие главного тренера - не пустой звук.
В общем, пожелаю ему и всем нам успехов команды.
xw54rtcufheh
xw54rtcufheh
вчера в 17:01
Пусть радуются, что хоть Николсон еще не сбежал.
lotsman
lotsman
вчера в 16:54
Ну если больше некого, то и Николсон подойдёт.)
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:30
Как говорится "не мешает - и ладно". Соболев ушел. Жозе и Маркиньес еще сырые. Угальде пока забивает, но это пока долг отдает за прошлый сезон, неизвестно насколько его хватит еще. Вообщем-то можно сказать дали шанс на сезон.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:12
Вот вам и Кордоба, ну чтож, я рад
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ 5qj3bsvwd562 (раскрыть)
вчера в 16:03, ред.
Ну если человек футбол любит , то он так и сделает...дурака поволял теперь пора и в футбол играть начать...)
5qj3bsvwd562
5qj3bsvwd562 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:42
Зачем ему это надо, трофеев все равно не получит, а зарплату все равно заплатят.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:36
Ну здесь главное , что бы сам Николссен работал на тренировках до седьмого пота , играл и забивал...все вроде просто...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:12
Шамар клятвенно заверил тренерский штаб , что будет "рвать" всех соперников...)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:10
Это их решение,значит он еще нужен.
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