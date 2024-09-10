«Спартак» сохранит нападающего Шамара Николсона на сезон-2024/25.
Тренерский штаб поговорил с ямайским футболистом и готов с ним работать.
«Спартак» сохранит нападающего Шамара Николсона на сезон-2024/25.
Тренерский штаб поговорил с ямайским футболистом и готов с ним работать.
Но потом попрыгунчик от него отказался: "У меня другое видЕние футбола".
Какое у попрыгунчика "видЕние" - все видели.
МЕРЗКОЕ оно какое-то.
Надеюсь, что Станкович его опять "зарядит" и придаст уверенность в своих силах.
Нападающий-то очень неплохой.
Только, вот, МНИТЕЛЬНЫЙ, что ли: для него, полагаю, доверие главного тренера - не пустой звук.
В общем, пожелаю ему и всем нам успехов команды.
Но потом попрыгунчик от него отказался: "У меня другое видЕние футбола".
Какое у попрыгунчика "видЕние" - все видели.
МЕРЗКОЕ оно какое-то.
Надеюсь, что Станкович его опять "зарядит" и придаст уверенность в своих силах.
Нападающий-то очень неплохой.
Только, вот, МНИТЕЛЬНЫЙ, что ли: для него, полагаю, доверие главного тренера - не пустой звук.
В общем, пожелаю ему и всем нам успехов команды.