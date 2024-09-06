«Химки» внесли сына Лоськова в заявку на РПЛ

В заявку «Химок» на официальном сайте Российской Премьер-Лиги включён полузащитник Григорий Лоськов.
18-летний футболист является сыном бывшего хавбека московского «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрия Лоськова. Ранее Григорий занимался в академии «железнодорожников».
- Всё это проблемы Химок.
- Жираф большой - ему видней!..
- Всё это проблемы Химок.
- Жираф большой - ему видней!..
Покажи Химкам кто тут батя!)
Покажи Химкам кто тут батя!)
Надеюсь, что это яблоко от яблони недалеко упало...
Хорошо, что он начинает играть в не слишком большом клубе. В Химках у него будет игровая практика.
Надеюсь, что это яблоко от яблони недалеко упало...
Хорошо, что он начинает играть в не слишком большом клубе. В Химках у него будет игровая практика.