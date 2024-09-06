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«Химки» внесли сына Лоськова в заявку на РПЛ

вчера, 14:41

В заявку «Химок» на официальном сайте Российской Премьер-Лиги включён полузащитник Григорий Лоськов.

18-летний футболист является сыном бывшего хавбека московского «Локомотива», «Сатурна» и сборной России Дмитрия Лоськова. Ранее Григорий занимался в академии «железнодорожников».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:37
- Ну включили, и включили. Ну сын Лоськова. Ну и что?
- Всё это проблемы Химок.
- Жираф большой - ему видней!..
8rpqwazhmtfs
8rpqwazhmtfs
вчера в 16:53
И здесь своих сынков пихают, гробят футбол.
ProKop92
ProKop92
вчера в 16:14
Гриша, жги!
Покажи Химкам кто тут батя!)
mptjn58sw35r
mptjn58sw35r
вчера в 15:41
Григорий вперёд! Играй во славу своего отца!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:14
Пожелаю ему успехов и удачи!!!
Надеюсь, что это яблоко от яблони недалеко упало...
Хорошо, что он начинает играть в не слишком большом клубе. В Химках у него будет игровая практика.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:59
Он в медийном футболе то был полным нулем, причем еще в начале, когда там реально фиферы играли, какая ему РПЛ?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:46
Успехов Григорий в этом нелегко деле
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