«Милан» разгромил «Венецию» в матче с двумя пенальти и удалением

«Милан» обыграл «Венецию» (4:0) в матче 4-го тура Серии А.
Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Милана» Тео Эрнандес. На 16-й минуте Маттео Габбиа удвоил преимущество «россонери». На 25-й минуте Кристиан Пушилич с пенальти довёл счёт до разгромного. На 29-й минуте Тэмми Абрахам с пенальти отправил четвёртый гол в ворота «Венеции». На 73-й минуте полузащитник «Венеции» Ханс Кавилья получил красную карточку.
«Милан» идёт на 8-м месте (5 очков), «Венеция» занимает 20-е место (1 очко).
Теперь еще и на правом фланге играет футболист сборной Бразилии Эмерсон Роял. У Милана в этом году сильнейший состав с начала 2020 годов. Вполне до 1/4 ЛЧ могут дойти.
Если так посмотреть фактически ВПЕРВЫЕ за 10 лет Милан усиливал слабые позиции, а не набирал абы кого неизвестно зачем, не укрепляя слабые места.
Теперь еще и на правом фланге играет футболист сборной Бразилии Эмерсон Роял. У Милана в этом году сильнейший состав с начала 2020 годов. Вполне до 1/4 ЛЧ могут дойти.
Если так посмотреть фактически ВПЕРВЫЕ за 10 лет Милан усиливал слабые позиции, а не набирал абы кого неизвестно зачем, не укрепляя слабые места.