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«Милан» разгромил «Венецию» в матче с двумя пенальти и удалением

вчера, 23:43
МиланЛоготип футбольный клуб Милан4 : 0Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

«Милан» обыграл «Венецию» (4:0) в матче 4-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Милана» Тео Эрнандес. На 16-й минуте Маттео Габбиа удвоил преимущество «россонери». На 25-й минуте Кристиан Пушилич с пенальти довёл счёт до разгромного. На 29-й минуте Тэмми Абрахам с пенальти отправил четвёртый гол в ворота «Венеции». На 73-й минуте полузащитник «Венеции» Ханс Кавилья получил красную карточку.

«Милан» идёт на 8-м месте (5 очков), «Венеция» занимает 20-е место (1 очко).

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 13:39, ред.
Почти пол состава бывшие синие)) Пуля, РЛЧ, Авраамчик, Томори, Морату деревянного тоже отнесу к ним.
Молодцы!
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:02, ред.
Пропустил новости о трансфере в Милан Абрахама - любимчика главного тренера, который задолго до Милана высказывался что мечтает тренировать Абрахама.
Теперь еще и на правом фланге играет футболист сборной Бразилии Эмерсон Роял. У Милана в этом году сильнейший состав с начала 2020 годов. Вполне до 1/4 ЛЧ могут дойти.
Если так посмотреть фактически ВПЕРВЫЕ за 10 лет Милан усиливал слабые позиции, а не набирал абы кого неизвестно зачем, не укрепляя слабые места.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:59
За 29 минут все решили, потом видимо перестали играть))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:53
Милан прорвало однако! С победой!
drug01
drug01
вчера в 23:52
Браво Милан! Так играть дальше!
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 23:50
Настроения не добавила победа. Две ошибки вратаря, два пенальти, плюс удаление. Чего-то интересного не увидел от Милана с таким слабым соперником.
Гость
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