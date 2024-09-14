«Милан» разгромил «Венецию» в матче с двумя пенальти и удалением

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вчера, 23:43

«Милан» обыграл «Венецию» (4:0) в матче 4-го тура Серии А.

Первый гол в игре на 2-й минуте забил защитник «Милана» Тео Эрнандес. На 16-й минуте Маттео Габбиа удвоил преимущество «россонери». На 25-й минуте Кристиан Пушилич с пенальти довёл счёт до разгромного. На 29-й минуте Тэмми Абрахам с пенальти отправил четвёртый гол в ворота «Венеции». На 73-й минуте полузащитник «Венеции» Ханс Кавилья получил красную карточку.

«Милан» идёт на 8-м месте (5 очков), «Венеция» занимает 20-е место (1 очко).