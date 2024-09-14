«Ливерпуль» проиграл «Ноттингему» в домашнем матче

«Ливерпуль» проиграл «Ноттингему» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 72-й минуте забил нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои.
«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (9 очков), «Ноттингем» занимает 4-е место (8 очков).
|Ливерпуль0 : 1Ноттингем Форест
|Матч завершен
«Ливерпуль» проиграл «Ноттингему» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.
Единственный гол в игре на 72-й минуте забил нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои.
«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (9 очков), «Ноттингем» занимает 4-е место (8 очков).
Соперник, отдавший мяч, полигры сидящий в обороне, да еще и первый забивший.
Пока, к сожалению, даже близко ментальных монстров не видно.
Цель остается прежней, попадание в топ-4.
Хоть вопрос о сезоне без поражений оперативно закрыли)))
Ноттингем не хочу видит из за греческого владельца-мафиози.
Соперник, отдавший мяч, полигры сидящий в обороне, да еще и первый забивший.
Пока, к сожалению, даже близко ментальных монстров не видно.
Цель остается прежней, попадание в топ-4.
Хоть вопрос о сезоне без поражений оперативно закрыли)))
Ноттингем не хочу видит из за греческого владельца-мафиози.
Ну не может тренер Фейенорд взять и сразу все выиграть с топ клубом.
Видимо Глейзеры посоветовали Генри взять Слота, какая-то необъяснимая симпатия у них к голландцам появилась.
Ну не может тренер Фейенорд взять и сразу все выиграть с топ клубом.
Видимо Глейзеры посоветовали Генри взять Слота, какая-то необъяснимая симпатия у них к голландцам появилась.