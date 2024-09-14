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«Ливерпуль» проиграл «Ноттингему» в домашнем матче

вчера, 18:57
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Ливерпуль» проиграл «Ноттингему» (0:1) в матче 4-го тура АПЛ.

Единственный гол в игре на 72-й минуте забил нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои.

«Ливерпуль» идёт на 2-м месте (9 очков), «Ноттингем» занимает 4-е место (8 очков).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:54
ну вот и первое и сразу домашнее поражение красных под руководством Слота..
игроки после игр в сборных выглядели уставшими, Нуну создает достойную команду хороший тренер.
Успехов красным в дальнейшем!
Palex
Palex ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:44
По сегодняшней игре Бавария, я бы не сказал, что игры за соборные, как- то на игроков сказались
DXTK
DXTK
вчера в 21:29, ред.
Понятно у Сити конкурентов видно в этом сезоне нету........Ливерпуль уже споткнулся а ведь только начало сезона

PS Рано поверили в гениальность Слота))))))
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 20:47, ред.
Ноттингем борется. Это ведь не маленькая победка, победище.
Теперь когда Ливерпуль сместил МЮ с пьедестала самой титулованной команды Англии, все его поражения будут намного болезненней и ценней для соперника.
Fantazista_555
Fantazista_555
вчера в 20:43
Если у Ливерпуля всё безнадёжно, то безнадёжно до конца.
112910415
112910415
вчера в 20:41
не сразу всё устроилось ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:29
Неожиданное домашнеее поражение Ливерпуля !!!
NATAN Redwood
NATAN Redwood
вчера в 19:59
Красавцы!!! Ставка зашла!!!
labasy
labasy
вчера в 19:46
Багаж Клоппа, своего Слота не видел, зря заменили Диаса и Макалистера, Нуньес уже не тот, глаза потухший, у Робинсона скорость снизился, против плотного защитника соперников Салах быстро теряется, собослай долго выбирает направление игры, короче, нужен нападающий вместо Салах, Жота и Нуньес, с такой игрой можно сказать Сити будет чемпионом уже зимой
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:43
Понятно, что дело не только в играх сборных. Но слишком большая нагрузка на игроков в последнее время идёт. Я давно уже пишу про это и про травмы. Как мы уже и успели заметить, травмы участились в последние годы. Другим командам АПЛ не хватает такой стабильности, как у Манчестер Сити. Эти расширения турниров ни к чему хорошему не приведут. У меня такой же вопрос. Что будет дальше?))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 19:39
Ливерпуль проиграл, а я поставил на их победу(((
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 19:39
Так же думаю.
Надеюсь, придет время, и Лига Наций исчезнет с футбольной карты.
И все таки поражение необязательное.
Хотя многие видели Ливерпуль по привычке за чемпионство после трех туров, даже несмотря на феерию на Олд Траффорде.
Почти как у Спартака)))
Но не забудем, что клуб лишился одного из лучших тренеров мира, Клопп эта скала. Да и на сборные я бы не списывал.
сборники были и у Сити, и у Арсенала, и у Тоттенхэма..
и у Ноттингема тоже.
Сама игра смущает. Столько брака, суеты и бестолковщины давно не видел от Ливерпуля после пропущенного мяча.
Что будет дальше?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:38
Вот такая натура должна была вылезти.
Ну не может тренер Фейенорд взять и сразу все выиграть с топ клубом.
Видимо Глейзеры посоветовали Генри взять Слота, какая-то необъяснимая симпатия у них к голландцам появилась.
b8xtmja6kq9a
b8xtmja6kq9a
вчера в 19:37
Совсем неожиданно, подвели красные
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 19:34
Вот такой проверки от Слота я и ждал.
Соперник, отдавший мяч, полигры сидящий в обороне, да еще и первый забивший.
Пока, к сожалению, даже близко ментальных монстров не видно.
Цель остается прежней, попадание в топ-4.
Хоть вопрос о сезоне без поражений оперативно закрыли)))
Ноттингем не хочу видит из за греческого владельца-мафиози.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:33, ред.
Паузы на игры сборных плохо сказываются на топ клубах, у которых почти полный состав уходит. Да и Ноттингем Форрест тоже поставил такой автобус, что Ливерпуль никак не смог пройти его. Это очень большой подарок для Манчестер Сити, который в свою очередь выиграл свой матч, благодаря дублю Эрлинга Холанда. Сити тоже, конечно пропустил в самом начале матча. Соперник в какой-то момент даже катал их. Этот сезон в АПЛ может быть ещё интереснее...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:32
Вроде все вернулись без травм.
Тут дело кондиции. Главное, без травм от переутомления.
Перелеты игры сборных.
Еще и ставят эти матчи внутри перерывов иной раз так, что игроки из Южной Америки возвращаются в клуб буквально за сутки до субботних матчей АПЛ. Зато между их отъездом из клуба и первым матчем за сборную может быть едва ли не целая неделя.
Слоту нужно было балансировать с составом.
Поражение меня не удивило.
В другое время с лесниками должны справиться без каких либо проблем.
Но не сегодня)))
Ноттингему Ливерпуль и при Клоппе проигрывал.
Вопрос в другом.
Команда первый раз пропустила и тут же футбол скатился в непонятные пасы
на убой. Все пасы просто внедодачу. Замены не сыграли от слова совсем.
Что делал Нуньес и Гакпо на поле, непонятно.
От первого нужно было еще летом избавляться.
Зато купили на перспективу грузинского вратаря, который щас особо не нужен был, и Кьезу который пока вообще непонятно как будет играть, и где он)))
Вещий
Вещий
вчера в 19:19
Багаж Клопа закончился....
sihafazatron
sihafazatron ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 19:04
Одна из сенсаций:
-Ливер проиграл дома
-МЮ разгромил кого-то
-Холланд не сделал хет-трик
А ещё не все сыграли)) Вдруг в составе Челси выйдут только белые игроки!! Вот это будет шок!!)) плюс дерби завтра жаркое
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:01
Мне кажется, это сенсация этого тура. Вообще неожиданно.
iIIiada
iIIiada
вчера в 19:01
Так и надо. Сити чемпион!!!!!!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:00
Ух ты...... Что же случилось? Мягко говоря, это уж очень неожиданно!
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