«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» благодаря дублю Холанда

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вчера, 19:01

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в матче 4-го тура АПЛ . Итоговый счёт — 2:1.

За «горожан» дважды отличился (19’, 32’).

В составе «пчёл» забил (1’).

По итогам матча «Манчестер Сити» идёт на 1-м месте, а «Брентфорд» — на 7-м.