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«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» благодаря дублю Холанда

вчера, 19:01
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в матче 4-го тура АПЛ. Итоговый счёт — 2:1.

За «горожан» дважды отличился Эрлинг Холанд (19’, 32’).

В составе «пчёл» забил Йоан Висса (1’).

По итогам матча «Манчестер Сити» идёт на 1-м месте, а «Брентфорд» — на 7-м.

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13 сентября
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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 21:02
4 игр. 9 голов. Кто ты или что ты??
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:19
Ну соперники были слабоваты, а Родри после евро отдыхал, вот поэтому и играл хорват. А против Интера и Арсенала, я уверен, что он будет на лавке!)))
Ну и конечно надо учится играть без Родри, когда если не сейчас?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:14
Давно пора Ковачича на лавку.
Однако Пеп бывает упрямым, если что то задумал
Есть такое ощущение, что тренер спецом не выпускал Родри, чтобы команда настроилась играть без него.
Сити посильнее прошлогоднего однозначно.
Игроки как будто сбросили давление и играют в свое удовольствие.
плюс появился Савиньо который ничего не боится.
Холанд вернул режим робота-киллера.
Скоро Лига Чемпионов!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:11
Киборг, помноженный на норвежскую вечность))) МС срочно надо продлить контракты с лидерами, как Холанд, Фоден, Родри и Силва Бернарду.
Кстати, у Эрлинга 72 гола за 70 игр в АПЛ..
А за МанСити у викинга сейчас 99 голов за 103 матча.
Следующий гол - юбилейный!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:35
Холланд просто зверь..
Он снова забил, на этот раз сделал дубль - и это после двух хет-триков подряд. Эрлинг поймал кураж, ему сейчас главное не мешать.
mp8xfh6xcpme
mp8xfh6xcpme
вчера в 19:27
Здесь ничего удивительного, тут даже деньги не при чем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:24
Ну вот и тихой сапой Сити и лидер. Болел готожан с Победой
shlomo
shlomo
вчера в 19:17
Пока все идет по планам Пепа....
iIIiada
iIIiada
вчера в 19:03
Победа!!!!!!!!!!!!!!!! Сити единоличный лидер АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
Дновачича на лавку, Родри в основу пора уже! Тем более впереди серьезные соперники..
Хорвата сегодня могли и удалить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:01
Сити с победой, Холланда с дублем!!!! Жаль штанга помешала сделать хет-трик))))
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