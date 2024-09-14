«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» благодаря дублю Холанда

«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» в матче 4-го тура АПЛ. Итоговый счёт — 2:1.
За «горожан» дважды отличился Эрлинг Холанд (19’, 32’).
В составе «пчёл» забил Йоан Висса (1’).
По итогам матча «Манчестер Сити» идёт на 1-м месте, а «Брентфорд» — на 7-м.
Он снова забил, на этот раз сделал дубль - и это после двух хет-триков подряд. Эрлинг поймал кураж, ему сейчас главное не мешать.
Он снова забил, на этот раз сделал дубль - и это после двух хет-триков подряд. Эрлинг поймал кураж, ему сейчас главное не мешать.
Однако Пеп бывает упрямым, если что то задумал
Есть такое ощущение, что тренер спецом не выпускал Родри, чтобы команда настроилась играть без него.
Сити посильнее прошлогоднего однозначно.
Игроки как будто сбросили давление и играют в свое удовольствие.
плюс появился Савиньо который ничего не боится.
Холанд вернул режим робота-киллера.
Скоро Лига Чемпионов!
Однако Пеп бывает упрямым, если что то задумал
Есть такое ощущение, что тренер спецом не выпускал Родри, чтобы команда настроилась играть без него.
Сити посильнее прошлогоднего однозначно.
Игроки как будто сбросили давление и играют в свое удовольствие.
плюс появился Савиньо который ничего не боится.
Холанд вернул режим робота-киллера.
Скоро Лига Чемпионов!
Ну и конечно надо учится играть без Родри, когда если не сейчас?)
Ну и конечно надо учится играть без Родри, когда если не сейчас?)