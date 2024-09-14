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«Краснодар» обыграл «Ростов» благодаря дублю Сперцяна

вчера, 21:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ. Итоговый счёт — 2:0.

Оба гола за «быков» забил Эдуард Сперцян (16', 77').

По итогам игры «Краснодар» идёт на 2-м месте, а «Ростов» — на 7-м.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:31
Быки, вас сгубит реализация!!!
альсато
альсато
сегодня в 08:46
А кто то, после первых трех туров -списал Краснодар, не только как претендента на золото, но и на награды другого достоинства)))))...и тренера полоскали в разных водах)))))...напомните, кто этот провидец?)))
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 00:16
Мама опять за Васю будет просить?
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 00:05
Веселый матч!
derrik2000
derrik2000 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:23
Добрейшего вечера! ) Как бы то ни было, ХУЖЕ точно не будет. )
Viollator
Viollator
вчера в 22:13
На Коле Ко 5 пенок было
stanichnik
stanichnik ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:11
Доброго Здоровья derrik!
Завтра проверим каков эффект от причащения.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:55
На выезде что то у фк РОСТОВ не получается увезти очки...
v7eb5dbkju5w
v7eb5dbkju5w
вчера в 21:28, ред.
Ростов порадовал, очень хочу, чтобы в турнирной таблице было три первых команды Зенит, Краснодар и Ростов, может быть, хоть тогда наш футбол проснется.
valt134
valt134
вчера в 21:24
Быков-С Победой! Ростов-Молодцы! Крепкая команда.
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:21
Сам в шоке. Значит Мусаев как тренер что-то из себя представляет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:19
Браво Краснодар !!!
8 игр - 0 поражений....
7- победная официальная игра подряд.....
j94ug38aba25
j94ug38aba25
вчера в 21:19
Игра очень живая, в отличие от проигравшего цска, проигравший Ростов был просто прекрасен.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:16
Южное дерби удалось на славу!!! Спасибо командам за открытый, зрелищный футбол!!! Если бы не подвела реализация (или мастерство), то сегодня мы должны были увидеть множество голов от обеих команд!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:15, ред.
Хороший матч. Абстрагируюсь от "Ростова", у него достаточно умных и грамотных болельщиков на сайте, Хотелось бы про "Краснодар". Вот учитывая результат не хочется камни бросать в огород футболистов. Даже в Смолова, которого в следующем матче можно условно аки "икону" закопать на подступах к штрафной соперника, но как не крути, мастерски разобрался в эпизоде с незащитанным голом. Рад за Сперцяна, оживает паренек ( условно от трансферных слухов ). Обеим командам спасибо за игру. Ну а в частности болельщиков "Краснодара" с победой. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 21:14
Вы правы...
4y5g8hxbxu27
4y5g8hxbxu27
вчера в 21:13
Матч был средненького уровня, а Ростов просто играл без мысли, даже толком по воротам ударить не могли.
Голевые моменты отсутствовали, мяч часто в центре поля просто перекидывали по воздуху, туда сюда.
Ростов не успевал, отсюда и много нарушении.
Что в этом матче было суперского?
Если только быстрые контратаки Краснодара, да и то реализация хромала.
Limonov
Limonov
вчера в 21:12
Быков с Победой!
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:10
По моему мнению, сегодня три из четырёх матчей были, что называется, "на уровне".)
А что касается непосредственно этого матча, так по мне Ростов во 2-м тайме был даже поинтереснее Краснодара.
На двоих команды загубили УЙМУ моментов, но зато смотреть было интересно почти до самого конца.

Ростову и Валере посоветую то же самое, что недавно ещё советовал руководству Динамо - В ЦЕРКОВЬ СХОДИТЕ!!!

Динамо моим советом воспользовалось... ))
valt134
valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:09
Всё же на втором. В очной встрече Краснодар победил.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:09
Краснодар намного сильнее по составу и бюджету
Более высокое индивидуальное мастерство отдельных игроков Краснодара и решила исход матча
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 21:07
Да, печальное зрелище с мамкиным судейкой))))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:07
40 ударов за матч. 21 у Ростова и 19 у Краснодара
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:05
Матч был суперским по динамике и сюжету, но грустным для болельщиков Ростова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:03
Краснодар идёт на третьем месте....не на втором....
jv8h7mbx3rqu
jv8h7mbx3rqu
вчера в 21:02
Ростов печальное зрелище, больше на дворовый футбол похоже.
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