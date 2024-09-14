«Краснодар» обыграл «Ростов» благодаря дублю Сперцяна

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вчера, 21:00

«Краснодар» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ . Итоговый счёт — 2:0.

Оба гола за «быков» забил (16', 77').

По итогам игры «Краснодар» идёт на 2-м месте, а «Ростов» — на 7-м.