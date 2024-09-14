«Краснодар» обыграл «Ростов» благодаря дублю Сперцяна

«Краснодар» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ. Итоговый счёт — 2:0.
Оба гола за «быков» забил Эдуард Сперцян (16', 77').
По итогам игры «Краснодар» идёт на 2-м месте, а «Ростов» — на 7-м.
«Краснодар» обыграл «Ростов» в домашнем матче 8-го тура РПЛ. Итоговый счёт — 2:0.
Оба гола за «быков» забил Эдуард Сперцян (16', 77').
По итогам игры «Краснодар» идёт на 2-м месте, а «Ростов» — на 7-м.
А что касается непосредственно этого матча, так по мне Ростов во 2-м тайме был даже поинтереснее Краснодара.
На двоих команды загубили УЙМУ моментов, но зато смотреть было интересно почти до самого конца.
Ростову и Валере посоветую то же самое, что недавно ещё советовал руководству Динамо - В ЦЕРКОВЬ СХОДИТЕ!!!
Динамо моим советом воспользовалось... ))
А что касается непосредственно этого матча, так по мне Ростов во 2-м тайме был даже поинтереснее Краснодара.
На двоих команды загубили УЙМУ моментов, но зато смотреть было интересно почти до самого конца.
Ростову и Валере посоветую то же самое, что недавно ещё советовал руководству Динамо - В ЦЕРКОВЬ СХОДИТЕ!!!
Динамо моим советом воспользовалось... ))