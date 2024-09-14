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«Бавария» разгромила «Хольштайн», Кейн оформил хет-трик

вчера, 21:22
ХольштайнЛоготип футбольный клуб Хольштайн (Киль)1 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Хольштайн» проиграл «Баварии» (1:6) в матче 3-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 7-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество гостей, а на 13-й минуте игрок «Хольштайна» Николай Ремберг отправил мяч в свои ворота. На 43-й минуте Кейн оформил дубль. На 65-й минуте Майкл Олисе отправил пятый гол в ворота хозяев поля. На 82-й минуте игрок «Хольштайна» Армин Гигович забил гол престижа. В дополнительное ко второму тайму время Кейн реализовал пенальти, оформив хет-трик.

«Хольштайн» идёт на 18-м месте (0 очков), «Бавария» занимает 1-е место (9 очков).

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:12
Середняку в рамках чего? Высшей лиги Германии?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:58
Мощно! Немецкая машина вернулась, а конкуренты буксуют. В этом сезоне Кейн точно без трофеев не останется)
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:57
Похоже титул у Кейна будет.. ☝️
z2bkyy7z74n7
z2bkyy7z74n7
вчера в 21:50
Бавария была сегодня в ударе!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:44
Верим, что вернет салатницу баварскому середняку))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:42
Ну сразу видно пришел топовый опытный тренер вместо тухлого и игра пошла))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:27
Успел всё-таки Кейн забить третий...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:27
баварцы готовятся к матчу с Барсой)))
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