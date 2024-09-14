«Бавария» разгромила «Хольштайн», Кейн оформил хет-трик

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вчера, 21:22

«Хольштайн» проиграл «Баварии» (1:6) в матче 3-го тура Бундеслиги.

Первый гол в игре на 1-й минуте забил полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. На 7-й минуте Харри Кейн удвоил преимущество гостей, а на 13-й минуте игрок «Хольштайна» Николай Ремберг отправил мяч в свои ворота. На 43-й минуте Кейн оформил дубль. На 65-й минуте Майкл Олисе отправил пятый гол в ворота хозяев поля. На 82-й минуте игрок «Хольштайна» Армин Гигович забил гол престижа. В дополнительное ко второму тайму время Кейн реализовал пенальти, оформив хет-трик.

«Хольштайн» идёт на 18-м месте (0 очков), «Бавария» занимает 1-е место (9 очков).