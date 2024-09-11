Кроос откроет футбольный клуб в Мадриде

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вчера, 10:22

Шестикратный победитель Лиги чемпионов планирует открыть футбольный клуб в Мадриде, который будет носить его имя. Последние несколько недель Кроос вёл переговоры с официальными лицами Королевской федерации футбола столицы Испании и командой «Энсинас де Боадилья».

Сообщается, что футбольный клуб немца будет в первую очередь ориентирован на детей.