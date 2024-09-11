Кроос откроет футбольный клуб в Мадриде

Шестикратный победитель Лиги чемпионов Тони Кроос планирует открыть футбольный клуб в Мадриде, который будет носить его имя. Последние несколько недель Кроос вёл переговоры с официальными лицами Королевской федерации футбола столицы Испании и командой «Энсинас де Боадилья».
Сообщается, что футбольный клуб немца будет в первую очередь ориентирован на детей.
А вот у нас с детским футболом все очень плохо. Отдали его на откуп академиям клубов, которые отчасти работают формально. По стране никто не ездит в поисках талантов. Раньше эти самые таланты поставляла провинция. Российские игроки редко дорастают до уровня звёзд. Потому, что скауты выбирают заграничных готовых игроков. Конечно, так проще осваивать деньги, Ведь молодых россиян нужно ещё доводить до ума, работать с ними.
А вот у нас с детским футболом все очень плохо. Отдали его на откуп академиям клубов, которые отчасти работают формально. По стране никто не ездит в поисках талантов. Раньше эти самые таланты поставляла провинция. Российские игроки редко дорастают до уровня звёзд. Потому, что скауты выбирают заграничных готовых игроков. Конечно, так проще осваивать деньги, Ведь молодых россиян нужно ещё доводить до ума, работать с ними.