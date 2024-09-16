Представитель Дзюбы: «Главное для Артёма — результат „Акрона“»

Представитель нападающего «Акрона» Леонид Гольдман заявил, что командные интересы для его клиента важнее собственных рекордов.

Есть несколько рекордов, которые Артём хотел бы побить. Например, осталось 10 очков, чтобы оказаться выше Лоськова. Но главное для Дзюбы — результат «Акрона». Если команда проигрывает, то никому очки не нужны. На первом месте для Артёма стоит коллектив. Дзюба всегда показывал, что он командный игрок, а не индивидуалист. Как сказал тренер, 9 из 10 нападающих в той ситуации пробили бы. Но он — Дзюба, а не 9 из 10.