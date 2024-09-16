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Представитель Дзюбы: «Главное для Артёма — результат „Акрона“»

вчера, 16:23

Представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что командные интересы для его клиента важнее собственных рекордов.

Есть несколько рекордов, которые Артём хотел бы побить. Например, осталось 10 очков, чтобы оказаться выше Лоськова. Но главное для Дзюбы — результат «Акрона». Если команда проигрывает, то никому очки не нужны. На первом месте для Артёма стоит коллектив. Дзюба всегда показывал, что он командный игрок, а не индивидуалист. Как сказал тренер, 9 из 10 нападающих в той ситуации пробили бы. Но он — Дзюба, а не 9 из 10.

Ранее 36-летний россиянин отреагировал на сравнения с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:32, ред.
Откровенно говоря, в той голевой ситуации, Артёму было не с руки ( ноги) бить по воротам. Прямо перед ним был партнёр по команде, которого он вО - время и увидел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:10, ред.
«Главное для Артёма — результат „Акрона“»
«Главное для „Акрона“ — результат Артёма»

Удачи Акроноподобному Артёму !!!!
Успехов Артёмомведомому Акрону !!!!
9vus46tb49ht
9vus46tb49ht
вчера в 17:16
Лукавите ребята,что рекорды Дзюбе не нужны,скромничаете и это похвально,главное выйти на поле и пинать мяч
2f83vx2z3nnu
2f83vx2z3nnu
вчера в 17:14
Правильно делаешь если не смотришь футбол,и не интересуешься от знакомых событиями в футбольном мире.
Anisovich
Anisovich
вчера в 16:57
По крайней мере, Дзюба Акрону не помешает.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:52
Главное для Дзюбы скорее всего финансы, поэтому никто и не подписывал, что денег много просил и репутация неоднозначная...
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