Кононов: «Знаю суммы, которые давали, чтобы меня не было в „Спартаке“»

Экс-главный тренер «Спартака» поделился с источником воспоминаниями о работе в московском клубе.

Мне всё нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок — команда была на 9-м месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвёртое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

Нет ли мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда меня подставил? У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе. Это уже всё прошло.