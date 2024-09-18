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Кононов: «Знаю суммы, которые давали, чтобы меня не было в „Спартаке“»

вчера, 11:58

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился с источником воспоминаниями о работе в московском клубе.

Мне всё нравилось. Была хорошая работа, хороший отрезок — команда была на 9-м месте, мы вывели на пятое и попали в Лигу Европы. Бились до конца за третье-четвёртое места, но в концовке провалили игру с «Оренбургом» и остались пятыми. Потом пошло перестроение команды, а для этого нужно время.

Нет ли мысли, что с этим перестроением менеджмент тогда меня подставил? У меня не то что мысли. Я знаю, кто этим занимался. Знаю даже суммы, которые давали кое-кому, чтобы меня не было в клубе. Это уже всё прошло.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:55
как-то так :
lotsman
lotsman ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:33
Какой может быть факт без подробностей? Без подробностей это не факт, это, по народному, сплетня.
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:22, ред.
Скажет кто и сколько, а потом потребуют ещё подробностей. Он сказал о самом факте и по его мнению этого достаточно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:08
" Заткнись" - грубовато, а все остальное по делу.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:06
Вспомнил фразу героя Е.Леонова из фильма "Полосатый рейс", когда он, работая буфетчиком, рассказывал свою историю "дрессировщика", а именно: "Хотите верьте, хотите - нет".
lotsman
lotsman
вчера в 13:06
Если знаешь, называй конкретно, кто и сколько. А так, это сплетни. Некрасиво для мужика.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:59
Поэтому нормальные тренеры видимо и обходят этот клуб стороной.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:55
Мне кажется, что Кононов преувеличивает свою роль в российском футболе. Спартаку он ничего не дал и о нём сразу же забыли. Зачем Кононов поднимает эту муть со дна? Знаешь кто тебя подставил? Знаешь кто тебя подставил и сколько кому кто заплатил? Ну так возьми и скажи правду. А если боишься, то просто заткнись...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:15, ред.
В Спартак нормальных честных людей не берут, если не умеешь вертеться как уж на сковородке и уходить от ответственности то не подходишь. В Спартаке берут себе подобных потому что их понимают, а люди нормальные их пугают тем что могут по взрослому себя вести и нести ответственность за свои поступки. И они не виноваты, это природа человеческая бояться того чего не понимаешь, принцип выживания, но только наше руководство не понимает таких вещей как ответственность, честность, уважение и боятся их как огня. Слишкович вот например был таким, честным, простым, открытым, приземлённым, его убрали, зато такого же скользкого изворотливого афериста каким был Абаскаль снова нашли и будут держать в команде до последнего потому что свой, родной, понятный
xcuwny2879qs
xcuwny2879qs
вчера в 12:14
Зачем прошлое ворошить живём смотря вперёд!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:14
Мда
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:14
Порядочный человек , а оказался...в заремкином окружении и спекся
tjhd7f995cp8
tjhd7f995cp8
вчера в 12:03
Кононову можно верить, тренеров в спартак назначает неведомая сила с большими деньгами.
Гость
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