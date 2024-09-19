Сборная России опустилась на одну позицию в новом рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.
Первая десятка осталась без изменений, лидирует по-прежнему Аргентина. Вторая — Франция, на третьей строчке идёт Испания.
Сборная России опустилась с 33-го места на 34-е. С момента предыдущего обновления рейтинга подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч с командой Вьетнама в Ханое и победили 3:0.
В следующий раз надо 3 раза с Вьетнамом сыграть!
В следующий раз надо 3 раза с Вьетнамом сыграть!
а так рейтинг норм
а так рейтинг норм