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Сборная России опустилась на одну позицию в новом рейтинге ФИФА

вчера, 11:09

ФИФА опубликовала обновлённый рейтинг национальных сборных.

Первая десятка осталась без изменений, лидирует по-прежнему Аргентина. Вторая — Франция, на третьей строчке идёт Испания.

Сборная России опустилась с 33-го места на 34-е. С момента предыдущего обновления рейтинга подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч с командой Вьетнама в Ханое и победили 3:0.

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Все комментарии
nn6sphbzxp34
nn6sphbzxp34
вчера в 13:06
Это уже не важно на каком она месте.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:13
Пусть ФИФА засунет этот рейтинг себе в... АРХИВ...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Беда-то какая!!))
В следующий раз надо 3 раза с Вьетнамом сыграть!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:30
странно что франция выше испании.
а так рейтинг норм
xg6v77d2f6e6
xg6v77d2f6e6
вчера в 11:12
Это всё тайфун Яга костяная нога виноват
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