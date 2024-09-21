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Владелец «Нанта» отреагировал на слухи о продаже клуба игроку «Ливерпуля»

вчера, 10:20

Владелец «Нанта» Вальдемар Кита высказался на тему возможной продажи клуба семье защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Это полная ерунда. Кому это пришло в голову? Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет приобрести клуб, будет действовать через журналиста?

Трент Александер-Арнольд? Я даже не знаю, кто это! Я только что общался со своим юристом и спросил: «Кто этот парень?»

Я никогда ни с кем не разговаривал по видеосвязи, вообще никогда. Это чушь. Когда я продавал свою компанию [Vivacy], никто об этом не знал, даже персонал. Так бизнес и работает.

А все это делается для того, чтобы нанести ущерб, помешать. Это несерьезно.

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Все комментарии
Good_Boy
Good_Boy
вчера в 17:37
Клоун какой-то. Даже дети знают, кто такой Сашка Арнольд😁
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:41
Хочешь сказать, что Перес сам просматривает игроков из трущоб Бразилии?
То ты глубоко ошибаешься, ему их посоветывали.
Да и почему именно ты определяешь предпочтения Кита?
Он хозяин французского клуба, а не фанат АПЛ или ещё чего то.
И не путай хозяина клуба с президентом клуба это две большие разницы и полномочия у них разные.
Кит владелец клуба, он может вообще футбол не любит и в нём не разбирается.
Кстати такие примеры уже были.
Да кстати а как ты думаешь американские, китайские и арабские владельцы европейских клубов всех игроков в Европе знают?
Ты далёк от реалтности и думаешь емли ты знаешь этого игрока то и все должны знать.
Я лично тоже толком не знаю этого игрока, да слышал, но мне на него глубоко похрен. Но Ливер и сборную Англии я знаю.
Но я не обязан знать всех даже емли ето то стоит на трансе дорого.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:16
Если ты не хочешь развиваться, а хочешь всю жизнь быть в своём лягушачьем французском болоте, то да, ты прав.
Но рынок футболистов не ограничивается одной Францией. И если у тебя есть клуб, а ты хочешь добиться чего-то важного с ним, то должен и АПЛ смотреть тоже.

Если рассуждать как ты, то возможно Перес бы не привез в Реал Винисиуса, Родриго , Эндрика из Бразилии. Чего там на этот чемпионат трущоб смотреть?

Стоимость Трента 70 лямов на трансфермаркете. Имя его на слуху.
Выигрывал АПЛ. Чего он должен был ещё добиться чтоб о нем во Франции узнали? Балкон пристроить к Эйфелевой башне? Вызволить Дурова? Построить лягушачью ферму?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:53, ред.
А что владельцы всех клубов должны знать наизусть состав Ливера и сборной Англии?
И разве каждый французский бизнесмен обязан смотреть матч Ливер-Барса?
Или все французы обязаны смотреть АПЛ?

Чего добился Трент, что бы его знали все как Месси, Марадону или Пеле?
Да может и слышал его фамилию когда объявляли состав, но не более того, что даже не запомнил.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 11:48
Возможно с его стороны это было неправдивое утверждение.
Rupertt
Rupertt
вчера в 11:11
Кит правильно указывает на то, что серьезные бизнес-переговоры обычно не происходят через прессу. Когда речь идет о продаже клуба, важно, чтобы все обсуждения шли через надежные каналы, а не через журналистов. Его комментарий подчеркивает, насколько важно поддерживать профессионализм в таких делах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:00
Если это не серьёзно , чего ж Вальдемара так "бомбить" начало , того и гляди "в фонтан полезет"...)))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:35, ред.
Ну владелец клуба, который не знает фамилию довольно известного игрока ... Этим самым он показывает, что он только бизнесмен и все. Очень некомпетентно не знать кто такой Трент. Ливерпуль - Барса не смотрел что ли?
Игрок сборной.
Понятно, что не Роберто Карлос, но тем не менее, если б хоть чуток увлекался футболом, то знал бы.

А раз не знает, то помидорами лучше пусть идет торговать, а клуб продаст тому, кто знает Трента Александра-Арнольда... Например самому Тренту Александру-Арнольду..)) Он то уж точно знает, кто такой Трент )
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:33
Ну не продаёшь и ладно... Ты чего так раздухарился? Небось сам слухи распустил, чтобы взбодрить дряхлеющий бизнес. И, кстати, зачем переходить на личности? Это просто несолидно.
Гость
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