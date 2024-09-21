Владелец «Нанта» отреагировал на слухи о продаже клуба игроку «Ливерпуля»

Владелец «Нанта» Вальдемар Кита высказался на тему возможной продажи клуба семье защитника «Ливерпуля» .

Это полная ерунда. Кому это пришло в голову? Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет приобрести клуб, будет действовать через журналиста?

Трент Александер-Арнольд? Я даже не знаю, кто это! Я только что общался со своим юристом и спросил: «Кто этот парень?»

Я никогда ни с кем не разговаривал по видеосвязи, вообще никогда. Это чушь. Когда я продавал свою компанию [Vivacy], никто об этом не знал, даже персонал. Так бизнес и работает.

А все это делается для того, чтобы нанести ущерб, помешать. Это несерьезно.