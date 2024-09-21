Владелец «Нанта» отреагировал на слухи о продаже клуба игроку «Ливерпуля»

Владелец «Нанта» Вальдемар Кита высказался на тему возможной продажи клуба семье защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.
Это полная ерунда. Кому это пришло в голову? Как можно ожидать, что серьезный человек, который хочет приобрести клуб, будет действовать через журналиста?
Трент Александер-Арнольд? Я даже не знаю, кто это! Я только что общался со своим юристом и спросил: «Кто этот парень?»
Я никогда ни с кем не разговаривал по видеосвязи, вообще никогда. Это чушь. Когда я продавал свою компанию [Vivacy], никто об этом не знал, даже персонал. Так бизнес и работает.
А все это делается для того, чтобы нанести ущерб, помешать. Это несерьезно.
И разве каждый французский бизнесмен обязан смотреть матч Ливер-Барса?
Или все французы обязаны смотреть АПЛ?
Чего добился Трент, что бы его знали все как Месси, Марадону или Пеле?
Да может и слышал его фамилию когда объявляли состав, но не более того, что даже не запомнил.
И разве каждый французский бизнесмен обязан смотреть матч Ливер-Барса?
Или все французы обязаны смотреть АПЛ?
Чего добился Трент, что бы его знали все как Месси, Марадону или Пеле?
Да может и слышал его фамилию когда объявляли состав, но не более того, что даже не запомнил.