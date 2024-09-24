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В ФИФА поступили жалобы на матч Франции и Ирана на ЧМ по футзалу

вчера, 16:48

Несколько сборных подали жалобу в ФИФА в связи с матчем чемпионата мира по футзалу между Францией и Ираном.

Французская команда потерпела поражение в игре заключительного тура группового этапа (1:4) и заняла 2-е место. Иранцы стали первыми.

Сообщается, что игроков обеих команд обвинили в пассивном отношении и желании проиграть встречу, чтобы избежать более сложного соперника в плей-офф. В 1/8 Ирану предстоит сразиться с Марокко (6-е место в мировом рейтинге), а Франции — с Таиландом (9-я позиция).

Как сообщает источник со ссылкой на ФИФА, в Международной федерации футбола осведомлены о поданных жалобах, но дальнейших комментариев не будет, пока продолжается процесс.

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Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
Quilby
Quilby
вчера в 18:52
Если бы это был не Иран, все бы прошло гладко.
jaju4hfxeeup
jaju4hfxeeup
вчера в 18:21
Особенно пассивными были иранцы выиграли заняли первое место в группе и получили соперника, который находится выше в рейтинге чем соперник у французов.
А давайте посмотрим с другой стороны.
Иран и Франция досрочно решили проблемы выхода из группы и решили поберечь силы, а главное здоровия футболистов перед плей-офф.
А сколько подобных матчей было у старшего брата на ЧМ и ЧЕ, да что уж говорить ничейку гоняли для выхода из группы и что?
Были шумихи, обвинения, разбирательства, но ниодного матча не переиграли и никто никогда не был наказан.
Тут как говориться попробуй докажи.
Vil228822
Vil228822
вчера в 17:16
Стратегия футбольная )
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:54
Понять и простить, больше не будут, честное слово.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:50
Дисквалифицировать надо обе команды, если это правда...
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