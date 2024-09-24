В ФИФА поступили жалобы на матч Франции и Ирана на ЧМ по футзалу

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вчера, 16:48

Несколько сборных подали жалобу в ФИФА в связи с матчем чемпионата мира по футзалу между Францией и Ираном.

Французская команда потерпела поражение в игре заключительного тура группового этапа (1:4) и заняла 2-е место. Иранцы стали первыми.

Сообщается, что игроков обеих команд обвинили в пассивном отношении и желании проиграть встречу, чтобы избежать более сложного соперника в плей-офф. В 1/8 Ирану предстоит сразиться с Марокко (6-е место в мировом рейтинге), а Франции — с Таиландом (9-я позиция).