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«Барселона» заинтересована в голкипере «Порту»

вчера, 09:33

«Барселона» проявляет интерес к вратарю «Порту» Диогу Коште.

По информации источника, в клубе долгое время следили за игроком. Однако проблемой является высокая рыночная стоимость голкипера (по данным Transfermarkt она составляет 45 млн евро).

Ранее каталонцы также высоко оценивали Гиорги Мамардашвили, но экономическая ситуация в клубе и максимальное доверие к Марку-Андре тер Штегену поспособствовали тому, что трансфер грузина не состоялся.

Травма тер Штегена теперь заставляет «сине-гранатовых» обратить внимание на рынок вратарей.

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Все комментарии
d9znupqfza5c
d9znupqfza5c
вчера в 12:23
Дорогая сделка, пока не осуществима.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:07
Надо конечно подыскивать вратаря -это точно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:58
Интерес чисто гипотетический. Порту готов его продать, но при одном условии - утром деньги, вечером стулья. Барселоне придётся продавать билеты на посещение провала или просить милостыню в городском парке.
Capral
Capral
вчера в 09:56
Мамардашвили вообще не очень везёт. В прошлом сезоне, Бавария имела на него виды, но решили остановится на старике Нойере и не сказать, что особо выиграли от этого. Теперь, Барса отказалась. Очень талантливый вратарь, но пока, карьера с большими клубами не складывается удачно. По манере игры, напоминает известного вратаря тбилисского Динамо-70х Д.Гогия, тоже без лишних понтов, максимально строго и надежно. Но пусть ему повезет!!!

А вот про Коште, ничего не знаю...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:38
Смысл об этом говорить, если такого трансфера точно не будет...
uhdvbatubh62
uhdvbatubh62
вчера в 09:34
Хорошая замена Штегену
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