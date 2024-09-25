«Барселона» заинтересована в голкипере «Порту»

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вчера, 09:33

«Барселона» проявляет интерес к вратарю «Порту» .

По информации источника, в клубе долгое время следили за игроком. Однако проблемой является высокая рыночная стоимость голкипера (по данным Transfermarkt она составляет 45 млн евро).

Ранее каталонцы также высоко оценивали Гиорги Мамардашвили, но экономическая ситуация в клубе и максимальное доверие к Марку-Андре тер Штегену поспособствовали тому, что трансфер грузина не состоялся.

Травма тер Штегена теперь заставляет «сине-гранатовых» обратить внимание на рынок вратарей.