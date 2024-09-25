От этого трансфера зависит чемпионство «Арсенала». Кандидаты на самую проблемную позицию впечатляют

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25 сентября 2024, 09:12

Второй год ищут игрока.

Тоуни предпочёл деньги Саудовской Аравии, а не чемпионскую гонку

История с поиском топ-форварда для «Арсенала» развивается не первый год. Попрощавшись с Обамеянгом и Ляказеттом, «канониры» сделали ставку на знакомого Артете по «Сити» Габриэла Жезуса – только теперь это не просто симпатичная команда, а претендент на чемпионство. И нападающий нужен соответствующий.

В прошлом сезоне лондонцы активно переманивали к себе Айвена Тоуни. 28-летний страйкер – работяга, поскольку ему пришлось прорубать путь в АПЛ из низших дивизионов. Показательно, что только в 24 года он дебютировал в Чемпионшипе, а следующий сезон стал первым полноценным на уровне АПЛ . Это трудяга, Артете такие нравятся.

Но «Брентфорд» не хотел отпускать своего главного бомбардира и упёрся. «Пчёлы» заломили ценник в 100 миллионов евро, которые лондонцы платить отказались. В итоге игроку пришлось ждать лета, а тогда клуб предпочёл отправить англичанина на Ближний Восток. «Аль-Ахли» выложил за футболиста 40 млн фунтов.

Дьёкереш уничтожает чемпионат Португалии

Кандидатуру шведа «Арсенал» рассматривал ещё весной. Тогда «канониры» готовились побороться за Исака из «Ньюкасла», параллельно прорабатывая другие варианты. И если сначала среди таких называли Влаховича, Олисе, Тоуни, то со временем в списках появился Виктор.

Дьёкереш провёл первый сезон в португальском гранде «Спортинге». Ранее набирался опыта в «Ковентри» из Чемпионшипа, но почти сразу стал выделяться. Шведский форвард венгерского происхождения выстрелил довольно быстро. По итогам минувшего чемпионата он записал себе в актив 29 голов в 33 матчах плюс провёл неплохую еврокубковую кампанию (пять голов и два ассиста в девяти матчах).

Теперь же он совершил новый рывок. За первые шесть туров нового чемпионата Португалии Виктор уже забил 10 мячей плюс отдал одну голевую. В июле уже сообщалось, что «канониры» сосредоточены на оформлении сделки, но в тот раз ничего не вышло. Теперь футболист в шорт-листе «Барселоны», которая задумалась над поиском замены Левандовскому.

Шешко вырос из «Лейпцига»

На подписании словенского нападающего наверняка настаивает сам Микель Артета. Испанский менеджер любит разносторонних форвардов, которые как делают разницу в завершении, так и дают объём без мяча. Отсюда ставка на того же Жезуса двумя сезонами ранее. Бразилец опускался в подыгрыш, активно помогая партнёрам. По этой же причине сейчас тренер предпочитает вариант с Хаверцем на острие. Кай тоже тяготеет к позиции в центре поля, поэтому играет ложную девятку – и при этом довольно эффективно для временной альтернативы.

Беньямин – как раз футболист, который даёт объём и не игнорирует беговую работу без мяча. Всё-таки игрок вырос в системе «Ред Булл» – сначала играл за «Зальцбург», потом отправился в «Лейпциг». В первый же сезон здесь словенец выдал 14 голов за 31 матч Бундеслиги. На старте текущей кампании статистика скверная (идёт без голов в чемпионате), но свои моменты он ещё найдёт. При этом объём футболист сохраняет на высоком уровне. За Беньямина «канонирам» также придётся схлестнуться с «Барсой».

На Дэвида много претендентов

Стабильно высокий уровень, который канадец показывает в «Лилле» вот уже пятый сезон кряду, – иллюстрация того, что футболист созрел для повышения. Джонатан быстро освоился в команде, в первый же сезон взял чемпионский титул, а спустя два года вышел на пик в плане личной статистики. Несмотря на то что тогда феерил Мбаппе, топ-связку с ним образовали Неймар и Месси, Ляказетт обрёл второе дыхание в «Лионе», Дэвиду удалось финишировать в тройке бомбардиров лиги.

Правда, с тех пор форвард заскучал. Для «Лилля» простая борьба за еврокубки – это потолок (с учётом, что есть более состоятельные ПСЖ и «Монако»), а Дэвиду пора замахнуться на нечто более серьёзное. Летом на футболиста выходили «Наполи», «Рома», «Астон Вилла» и «Атлетико». «Львы» и «матрасники» сконструировали особенно привлекательные проекты, которые уже показывают результат. Но никому не удалось договориться с агентом игрока – ссылаются на то, что футболист выдвинул запредельные условия по зарплате и бонусам.

Теперь Джонатан готовится выйти на рынок свободных агентов (контракт истекает в 2025 году). Это означает, что, во-первых, запросы канадца точно не станут меньше, а во-вторых, в охоту включится такой гуру рынка свободных агентов, как «Интер». Плюс сообщается об интересе «Ювентуса». Для «канониров» это сомнительный кандидат – тут и капризность игрока, и тот факт, что в команду он придёт не раньше следующего лета (тратиться зимой на компенсацию недальновидно).

Тюрама будет тяжело переманить из «Интера»

Стопроцентный топ-кандидат на усиление – Маркус Тюрам из «Интера» (его тоже ведут с прошлой весны). Француз сильно прокачал навыки плеймейкера и сделал себе имя, играя в паре с Лаутаро Мартинесом. Между игроками наметилась такая химия, что пришедшего в «Интер» француза стали называть главной трансферной удачей «нерадзурри».

При этом у такого варианта тоже есть серьёзные сомнения. Всё же Маркус хорош именно в качестве второго нападающего – когда на острие есть кто-то помимо него. Тогда есть возможность опускаться в подыгрыш. К другой системе надо ещё адаптироваться, плюс нет никаких гарантий, что из этого что-то выйдет.

Кроме того, не стоит исключать возможность, что переходить в «Арсенал» не захочет сам футболист. Зачем, когда в «Интере» всё хорошо? Всё тот же фактор сыгранности, а также любовь болельщиков и более крепкие позиции «нерадзурри» в Серии А, чем «канониров» в АПЛ . «Арсенал» Тюрам может вообще не воспринимать за повышение.

Резюмируя – ради усиления острия «канонирам» придётся попотеть. Бороться с другими именитыми грандами или переламывать скепсис футболистов.