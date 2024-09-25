Ужасные новости для Сафонова. В ПСЖ предлагают царский контракт его конкуренту

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25 сентября 2024, 23:07

Резервный вратарь не убедил.

Доннарумму хотят оставить ещё на пять сезонов

Россиянин и итальянец одногодки. Здесь не история Лунина, который на семь лет моложе, чем Куртуа, поэтом теоретически может заменить бельгийца в основе «Реала» через год. Особенно если на Тибо уже выходили шейхи, а его семью устраивает вариант с дикой зарплатой. Доннарумму на родине прозвали «Долларуммой» за переход к катарским шейхам в парижский клуб. Условия у Джанлуиджи в столице Франции уже неплохие, 12.7 млн евро в год.

Но есть одна перемена. После ухода Неймара, Месси и Мбаппе шейхи могут подбросить итальянцу больше денег. Во Франции социалистический подход к налогам для богатых. Доннарумма отдает в казну значительно больше половины заработков. Его оклад «чистыми» оценивают в 5.4 млн евро. Добавляют бонусы, но это далеко не рекорд для голкипера. Например, Облак в «Атлетико» выдали 20.8 млн евро, зарабатывает намного больше чемпиона Европы.

Понятно, что раньше президент ПСЖ мог рассказывать Доннарумме, что есть звезды нападения, им надо платить больше. Сейчас этого ограничения нет. Поэтому контракт, подписанный до 2026-го года, шейхи хотят продлить ещё на три года. Если молодой итальянец с большим опытом решит остаться, то Сафонову вообще ничего не светит, кроме редких матчей, когда у Доннаруммы травмы. Но Джиджи – крепкий парень, ведь начал играть за «Милан» в 16 лет.

Когда голкипер дебютирует быстрее, чем Акинфеев за ЦСКА , то может посвятить футболу двадцать лет подряд. Доннарумма будет в возрасте Игоря Владимировича в 2037-м году. Готов ли Сафонов восемь лет сидеть на скамейке? Ответ понятен. Поэтому новости о желании ПСЖ не заработать на расставании с Доннаруммой через год, а продлить соглашение на пять лет, являются плохими именно для воспитанника «Краснодара» и основного вратаря сборной России.

В ПСЖ редко особо возятся с резервными вратарями

От запасного голкипера в Париже требуют, чтобы в любой момент мог выйти на поле. Но если посмотреть статистику, то у испанца Рико один матч в чемпионате Франции за три последних сезона. Дело не только в трагической травме – упал с лошади, а потом получил удар в голову копытом, но также в появлении Доннаруммы. Даже Кейлор Навас, бывший основной голкипер ПСЖ , провел всего 8 матчей за два сезона после того, как привезли Доннарумму.

Чемпионы Европы и основной вратарь сборной Италии не отдаст Сафонову первый номер. Более того, если парижане предлагают ему продлить контракт на более выгодных условиях, то Луис Энрике уже сделал вывод вместе с тренером голкиперов в Париже. Сафонов подходит только для подмены, то есть ему светит парочка кубковых матчей за сезон. Появление в последних играх в Лиге 1 и даже в Лиге чемпионов – результат травмы итальянского вратаря.

Доннарумма почувствовал дискомфорт в правом бедре, но особое лечение не требуется, лишь отдых. Кроме Сафонова, Луису Энрике также надо найти игровую практику Арнау Тенасу. Испанец из школы «Барселоны» выиграл летом Олимпийские игры в Париже. Понятно, что 23-летний вратарь надолго во Франции задерживаться не планирует. Странно, что агенты Сафонова и Тенаса такие самоуверенные люди. На что они подписали в итоге своих клиентов?

Основной вратарь ПСЖ прекрасно знает капитана Маркиньоса и других защитников команды. Сафонова неплохо приняли, поддерживали в дебютных играх. Но против «Жироны» был один удар в створ ворот, Матвей не пропустил. А вот против «Ренна» его расстреляли, но там тоже один удар в створ за матч. Голкиперу тяжело развиваться, играя за ПСЖ в Лиге 1. Слишком мало работы. А в Лиге чемпионов Доннарумма вернется и не отдаст свое место.

Для Джанлуиджи французская лига – карьерный тупик

Предыдущий аргумент, что голкиперу тяжело расти в составе безусловного фаворита, относится в первую очередь к итальянцу. Сафонов хотел строчку в резюме – голкипер самого ПСЖ , будущего чемпиона Франции, бывшего финалиста Лиги чемпионов. Весной парижане были в полуфинале, где проиграли «Боруссии» Д. Но тренер Энрике выигрывал «ушастого», строит команду по другой концепции, чем шейхи делали раньше. Сафонов в молодом коллективе.

Его жену убедил парижский аргумент – живет в столице Франции. «Краснодар» убедили 20 млн евро, хотя у «Зенита» за Сафонова просили на десять миллионов больше, не планируя отдавать Матвея команде Семака. Сейчас российский голкипер скрестил пальцы, чтобы случилось одно знаковое событие – Джанлуиджи надоело в ПСЖ и Лиге 1. Если итальянец, которого с женой связали и ограбили во Франции, захочет сменить обстановку, то Матвей от этого выиграет.

Не факт, что Луис Энрике доверится ему как первому номеру, но могут не угадать с новичком. В этом парадокс. Доннарумме слишком легко в ПСЖ , а Сафонову будет слишком трудно. Джиджи летом мог оказаться в «Манчестер Сити», когда бразилец Эдерсон вел переговоры с саудовскими шейхами. Но бразилец отложил трансфер минимум на год, хочет ещё раз попробовать выиграть Лигу чемпионов. Доннарумме выгодно попасть к Гвардиоле, но есть причина подождать.

Тот самый суд, где 130 пунктов обвинения. Если «Манчестер Сити» отправят в Чемпиошип, то следующей весной Джанлуиджи продлит контракт с ПСЖ . В мире немного клубов, которые потянут трансфер и зарплату такого голкипера. В «Манчестер Юнайтед» не пойдет. В «Реале» после Куртуа сначала доверятся Лунину, а потом будут смотреть. «Бавария» – вариант, но есть вопрос языка и согласия жены. Но чем дольше будут тянуть, тем выше вероятность остаться в ПСЖ .

Круто, что на Сафонова обратили внимание. У него лучше игра ногами, чем у Доннаруммы – тренер сборной Кафанов оценил верно. Неумение Джанлуиджи работать с мячом, как Эдерсон, может остановить Гвардиолу от трансфера. Дорогим вратарям не всегда легко найти клуб. Но поскольку Джанлуиджи всего 25 лет, то голкипер может остаться ещё на три сезона, а потом уехать хоть в «Реал», хоть в «Барселону». Тогда Сафонову лучше искать гранд, где будет нужен в основе.