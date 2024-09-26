Экс-игрок «Барселоны» пришёл спасать ЦСКА. Пора наиграть оптимальную основу

«Армейцы» убедили известного футболиста.
ЦСКА слишком часто проигрывает другим классическим лидерам РПЛ. «Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту» уступили четыре раза с учетом кубкового матча против «горожан». При этом обыграли команду Мусаева в ответном поединке группового этапа Кубка. Также важно, что ЦСКА уступил «Зениту» в один мяч, как и другим названным соперникам в рамках РПЛ. С «Локомотивом» поражения не заслужили, но бывший игрок «армейцев» Тикнизян оказался на голевой позиции в концовке матча. Нечто подобное видели с тренером Федотовым. Новый наставник Николич не сумел превратить ЦСКА в фаворита сезона вопреки ожиданиям.
Но есть объективные факторы, о которых всё чаще говорит руководство клуба, а точнее директор Бабаев. Санкции, никуда от них не денутся. Поэтому летом ЦСКА подписал тех, кого не забрали другие. Молодого белоруса Шиманского в центр атаки. Также взяли в аренду у «Сочи» венесуэльца Гуарирапу на аналогичную позицию. На левый фланг приобрели за 100 тысяч евро юного иранца Рейванди, отправленного в аренду. А ещё усиливались свободными агентами. Левый латераль Круговой пришел после «Зенита», вингер Койта после «Зальцбурга», Жемалетдинов после «Локомотива», а чемпион Италии Пьянич, известный по выступлениям за «Рому», «Барселону» и «Ювентус», перебрался в Москву после нескольких лет в ОАЭ. Наличие новичков – хорошая новость, но теперь Николичу надо решить парочку тактических и кадровых задачек.
Дуэт центральных хавбеков
Кандидаты: Пьянич, Зделар, Обляков, Мухин, Кисляк, Бистрович.
Нет чистого опорника с опытом в крутой форме. Хавбеки изначально примерно на одной линии, нет смысла разделять, играют по схеме «3-4-2-1». Опорник Мухин после длительного отсутствия, форма Максима остается загадкой. Николич доверился в поединке против «Рубина» 19-летнему Кисляку, но у того мало опыта. Даниила Глебова из «Ростова» москвичи позволить себе не могут, у них нет 8-10 млн евро, чтобы забрать футболиста сборной. Приход Пьянича интересен, поскольку Николич может попробовать несколько вариантов. Если Миралем в хорошей физической форме, то рискнут в отдельных матчах, сыграв в связке с Обляковым. Но Иван дублирует атакующие функции боснийца в центре полузащиты. Значит, приезд Пьянича – реакция на идею перевести Облякова ближе к атаке, где себя проявил на старте сезона. Зделар и Пьянич – ещё один вариант работы в центре поля. Но это странное сочетание, поскольку оба — не лучшие разрушители футбольного мира. В идеале надо, чтобы набрал форму Мухин. Тогда можно попробовать соединить его агрессивность с элегантностью знаменитого новичка. Пьяничу весной исполнится 35 лет, Миралем не сможет выжигать центр поля, как молодой швед Вернблум в прошлом. Со времён Понтуса у ЦСКА не было сильного профильного опорника под основу. Зато теперь есть варианты с переводом Облякова выше.
Идеальный латераль справа
Кандидаты: Гайич, Келвен.
Гайич мог уйти из ЦСКА, но тогда пришлось бы искать другого правого латераля. У Милана есть минусы в игре, но бразилец Келвен в этом сезоне проигрывал ему конкуренцию. Возможно, сказалась национальность нового главного тренера – серб доверяет сербу. Опыт Гайича порой работал. Но у него нет класса, что хорошо отражено количеством матчей за сборную страны. Милан — нормальный игрок, но с ним тяжело строить наполеоновские планы. Келвен перспективнее и моложе, но бразильцу надо научиться играть в обороне. Наверное, если бы Марио Фернандес год назад не предал ЦСКА трансфером в «Зенит», то сейчас свободного агента в случае отсутствия проблем со здоровьем могли добавить в этот список. Но теперь путь закрыт. Николичу должно хватить двоих человек справа. А слева могут выйти, если Круговой вне зоны доступа, универсальные Гайич или Мойзес, играющие в центре обороны. Вот перед воротами всё просто. Там есть молодые резервисты, но основная тройка – Дивеев, Роша и Мойзес.
Правый инсайд или вингер
Кандидаты: Обляков, Жемалетдинов, Койта, Ушаков, Глебов.
Кириллу Глебову 18 лет, а Егору Ушакову 21 год. Они точно не фавориты в борьбе за место в основе. Но включение правых вингеров в заявку первой команды показывает, что Николич недоволен опытными игроками. Слева у него есть Файзуллаев, невероятно тонкий и полезный футболист, которому юный возраст не мешает играть зрело. Но вот справа пробовали разных игроков. Давилу, пока не ушел. Жемалетдинова и Койта – двух новичков. Огорчает игра последнего. Малиец может работать вторым нападающим, но вряд ли ЦСКА откажется от схемы с тяжёлым высоким форвардом. В оттяжке у Секу не получается. Зато на этой позиции, если Пьянич займет место в центре, заиграет Обляков. Иван давно рвётся ближе к атаке, устал закрывать дыры – то слева в обороне, то в опорной зоне. Новички добавили вариантов, хотя наигранной фигуры пока нет.
Тяжелый форвард на острие
Кандидаты: Мусаев, Гуарирапа, Шиманский, Яковлев, Дивеев.
Дивеева дописали, конечно, в шутку. Но будут поединки, где ЦСКА пригодится голевое чутьё центрального защитника. Прямо сейчас у Игоря больше голов в РПЛ в новом сезоне, чем у всех атакующих игроков ЦСКА, кроме Мусаева. У Тамерлана тоже 4 забитых мяча. По сыгранным минутам он — лидер среди форвардов, но Гуарирапа приехал совсем недавно. Венесуэлец не захотел оставаться на сезон в низшей лиге с «Сочи», попробует себя в московском клубе. Заболотный и Чалов покинули ЦСКА летом, а новым нападающим нужно время на адаптацию. Коллективными усилиями должны закрыть важную позицию. Если помнить о преградах на трансферном пути «армейцев», а также о нежелании отдельных игроков выступать за команду – чилиец Давила ушёл за хорошие деньги, ведь жена отказывалась жить в Москве, то трансферное лето с осенью получились нормальными. ЦСКА может заиграть лучше, если Гуарирапа и Пьянич покажут себя в основе с лучшей стороны. Койта и Жемалетдинов тоже пригодятся в роли джокеров, если Обляков станет основным правым инсайдом. А если Иван сыграет с Пьяничем в центре, то посмотрим, как они будут прессинговать и обороняться.