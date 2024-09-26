Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТактический лабиринтЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Экс-игрок «Барселоны» пришёл спасать ЦСКА. Пора наиграть оптимальную основу

вчера, 19:36
Миралем Пьянич

«Армейцы» убедили известного футболиста.

ЦСКА слишком часто проигрывает другим классическим лидерам РПЛ. «Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту» уступили четыре раза с учетом кубкового матча против «горожан». При этом обыграли команду Мусаева в ответном поединке группового этапа Кубка. Также важно, что ЦСКА уступил «Зениту» в один мяч, как и другим названным соперникам в рамках РПЛ. С «Локомотивом» поражения не заслужили, но бывший игрок «армейцев» Тикнизян оказался на голевой позиции в концовке матча. Нечто подобное видели с тренером Федотовым. Новый наставник Николич не сумел превратить ЦСКА в фаворита сезона вопреки ожиданиям.

Но есть объективные факторы, о которых всё чаще говорит руководство клуба, а точнее директор Бабаев. Санкции, никуда от них не денутся. Поэтому летом ЦСКА подписал тех, кого не забрали другие. Молодого белоруса Шиманского в центр атаки. Также взяли в аренду у «Сочи» венесуэльца Гуарирапу на аналогичную позицию. На левый фланг приобрели за 100 тысяч евро юного иранца Рейванди, отправленного в аренду. А ещё усиливались свободными агентами. Левый латераль Круговой пришел после «Зенита», вингер Койта после «Зальцбурга», Жемалетдинов после «Локомотива», а чемпион Италии Пьянич, известный по выступлениям за «Рому», «Барселону» и «Ювентус», перебрался в Москву после нескольких лет в ОАЭ. Наличие новичков – хорошая новость, но теперь Николичу надо решить парочку тактических и кадровых задачек.

Дуэт центральных хавбеков

Кандидаты: Пьянич, Зделар, Обляков, Мухин, Кисляк, Бистрович.

Нет чистого опорника с опытом в крутой форме. Хавбеки изначально примерно на одной линии, нет смысла разделять, играют по схеме «3-4-2-1». Опорник Мухин после длительного отсутствия, форма Максима остается загадкой. Николич доверился в поединке против «Рубина» 19-летнему Кисляку, но у того мало опыта. Даниила Глебова из «Ростова» москвичи позволить себе не могут, у них нет 8-10 млн евро, чтобы забрать футболиста сборной. Приход Пьянича интересен, поскольку Николич может попробовать несколько вариантов. Если Миралем в хорошей физической форме, то рискнут в отдельных матчах, сыграв в связке с Обляковым. Но Иван дублирует атакующие функции боснийца в центре полузащиты. Значит, приезд Пьянича – реакция на идею перевести Облякова ближе к атаке, где себя проявил на старте сезона. Зделар и Пьянич – ещё один вариант работы в центре поля. Но это странное сочетание, поскольку оба — не лучшие разрушители футбольного мира. В идеале надо, чтобы набрал форму Мухин. Тогда можно попробовать соединить его агрессивность с элегантностью знаменитого новичка. Пьяничу весной исполнится 35 лет, Миралем не сможет выжигать центр поля, как молодой швед Вернблум в прошлом. Со времён Понтуса у ЦСКА не было сильного профильного опорника под основу. Зато теперь есть варианты с переводом Облякова выше.

Идеальный латераль справа

Кандидаты: Гайич, Келвен.

Гайич мог уйти из ЦСКА, но тогда пришлось бы искать другого правого латераля. У Милана есть минусы в игре, но бразилец Келвен в этом сезоне проигрывал ему конкуренцию. Возможно, сказалась национальность нового главного тренера – серб доверяет сербу. Опыт Гайича порой работал. Но у него нет класса, что хорошо отражено количеством матчей за сборную страны. Милан — нормальный игрок, но с ним тяжело строить наполеоновские планы. Келвен перспективнее и моложе, но бразильцу надо научиться играть в обороне. Наверное, если бы Марио Фернандес год назад не предал ЦСКА трансфером в «Зенит», то сейчас свободного агента в случае отсутствия проблем со здоровьем могли добавить в этот список. Но теперь путь закрыт. Николичу должно хватить двоих человек справа. А слева могут выйти, если Круговой вне зоны доступа, универсальные Гайич или Мойзес, играющие в центре обороны. Вот перед воротами всё просто. Там есть молодые резервисты, но основная тройка – Дивеев, Роша и Мойзес.

Правый инсайд или вингер

Кандидаты: Обляков, Жемалетдинов, Койта, Ушаков, Глебов.

Кириллу Глебову 18 лет, а Егору Ушакову 21 год. Они точно не фавориты в борьбе за место в основе. Но включение правых вингеров в заявку первой команды показывает, что Николич недоволен опытными игроками. Слева у него есть Файзуллаев, невероятно тонкий и полезный футболист, которому юный возраст не мешает играть зрело. Но вот справа пробовали разных игроков. Давилу, пока не ушел. Жемалетдинова и Койта – двух новичков. Огорчает игра последнего. Малиец может работать вторым нападающим, но вряд ли ЦСКА откажется от схемы с тяжёлым высоким форвардом. В оттяжке у Секу не получается. Зато на этой позиции, если Пьянич займет место в центре, заиграет Обляков. Иван давно рвётся ближе к атаке, устал закрывать дыры – то слева в обороне, то в опорной зоне. Новички добавили вариантов, хотя наигранной фигуры пока нет.

Тяжелый форвард на острие

Кандидаты: Мусаев, Гуарирапа, Шиманский, Яковлев, Дивеев.

Дивеева дописали, конечно, в шутку. Но будут поединки, где ЦСКА пригодится голевое чутьё центрального защитника. Прямо сейчас у Игоря больше голов в РПЛ в новом сезоне, чем у всех атакующих игроков ЦСКА, кроме Мусаева. У Тамерлана тоже 4 забитых мяча. По сыгранным минутам он — лидер среди форвардов, но Гуарирапа приехал совсем недавно. Венесуэлец не захотел оставаться на сезон в низшей лиге с «Сочи», попробует себя в московском клубе. Заболотный и Чалов покинули ЦСКА летом, а новым нападающим нужно время на адаптацию. Коллективными усилиями должны закрыть важную позицию. Если помнить о преградах на трансферном пути «армейцев», а также о нежелании отдельных игроков выступать за команду – чилиец Давила ушёл за хорошие деньги, ведь жена отказывалась жить в Москве, то трансферное лето с осенью получились нормальными. ЦСКА может заиграть лучше, если Гуарирапа и Пьянич покажут себя в основе с лучшей стороны. Койта и Жемалетдинов тоже пригодятся в роли джокеров, если Обляков станет основным правым инсайдом. А если Иван сыграет с Пьяничем в центре, то посмотрим, как они будут прессинговать и обороняться.

«Челси» показал неправильный состав соперника перед матчем Кубка Лиги
25 сентября Фото
Анчелотти объяснил замену Мбаппе в матче с «Алавесом»
25 сентября
Президент «Сьона»: «Хорошо, что Миранчук пропустит паузу на игры сборной»
24 сентября
Карпин объяснил, почему вызвал Глушенкова в сборную России
23 сентября
42 футболиста вызваны в сборную России в октябре. Глушенков — в составе
23 сентября
ОфициальноСафонов сегодня дебютирует в чемпионате Франции
21 сентября
Сортировать
Все комментарии
s2gxc64w79rz
s2gxc64w79rz
сегодня в 00:16
Не спасать он приехал, а бабла срубить.
blitz
blitz
вчера в 22:24
Никто не мог и представить что мы в это трансферное окно станем хедлайнерами новостей, да еще и после его официального закрытия!:))

Добро пожаловать, Миралем - надеюсь ты оживишь армейский центр поля
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:58
Статья с подобным набором аргументов очень хорошо иллюстрирует известное изречение "Толочь воду в ступе", или переливать из пустого в порожнее. Между тем уже давно известно, что в РПЛ нет состязания в умении играть в футбол, в РПЛ состязание бюджетов. Или, как хотите, составов. При том бюджете ( составе), которым располагает ЦСКА их законное место 6, которое они заняли в прошлом сезоне и которое занимают сейчас. При невероятном везении и провале кого либо из первой пятерки могут стать 5-ми. И ради этого огород городить ? Приглашать престарелую звезду.? Искать этой "звезде" место на поле? Смешно и несерьезно. Единственный разумный выход в этой ситуации это смело вводить свою молодежь. Локо всем доказал, что можно прекрасно играть в футбол, имея всего одного легионера на поле. А путь, который выбрал ЦСКА, в том числе и с Пьяничем - это путь в никуда. Думаю, что я не ошибаюсь.
69x3q93ya7fq
69x3q93ya7fq
вчера в 20:15
ЦСКА может спасти только другой тренер.
77javxfa5r8u
77javxfa5r8u
вчера в 20:11
Неужели цска хочет с шестого места перейти на пятое?
wd9egpztpbtc
wd9egpztpbtc
вчера в 20:09
Уже один итальянец и один немец спасали Зенит и Спартак, но что-то не спасли никак.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:06
Опыт Маркизио армейцам не известен
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:58
"Авансов" Пьяничу со стороны журналистов выдано много - посмотрим на его игру.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:42
На самом деле в ЦСКА очень большая конкуренция в составе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 