Экс-игрок «Барселоны» пришёл спасать ЦСКА. Пора наиграть оптимальную основу

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вчера, 19:36

«Армейцы» убедили известного футболиста.

ЦСКА слишком часто проигрывает другим классическим лидерам РПЛ . «Краснодару», «Локомотиву» и «Зениту» уступили четыре раза с учетом кубкового матча против «горожан». При этом обыграли команду Мусаева в ответном поединке группового этапа Кубка. Также важно, что ЦСКА уступил «Зениту» в один мяч, как и другим названным соперникам в рамках РПЛ . С «Локомотивом» поражения не заслужили, но бывший игрок «армейцев» Тикнизян оказался на голевой позиции в концовке матча. Нечто подобное видели с тренером Федотовым. Новый наставник Николич не сумел превратить ЦСКА в фаворита сезона вопреки ожиданиям.

Но есть объективные факторы, о которых всё чаще говорит руководство клуба, а точнее директор Бабаев. Санкции, никуда от них не денутся. Поэтому летом ЦСКА подписал тех, кого не забрали другие. Молодого белоруса Шиманского в центр атаки. Также взяли в аренду у «Сочи» венесуэльца Гуарирапу на аналогичную позицию. На левый фланг приобрели за 100 тысяч евро юного иранца Рейванди, отправленного в аренду. А ещё усиливались свободными агентами. Левый латераль Круговой пришел после «Зенита», вингер Койта после «Зальцбурга», Жемалетдинов после «Локомотива», а чемпион Италии Пьянич, известный по выступлениям за «Рому», «Барселону» и «Ювентус», перебрался в Москву после нескольких лет в ОАЭ . Наличие новичков – хорошая новость, но теперь Николичу надо решить парочку тактических и кадровых задачек.

Дуэт центральных хавбеков

Кандидаты: Пьянич, Зделар, Обляков, Мухин, Кисляк, Бистрович.

Нет чистого опорника с опытом в крутой форме. Хавбеки изначально примерно на одной линии, нет смысла разделять, играют по схеме «3-4-2-1». Опорник Мухин после длительного отсутствия, форма Максима остается загадкой. Николич доверился в поединке против «Рубина» 19-летнему Кисляку, но у того мало опыта. Даниила Глебова из «Ростова» москвичи позволить себе не могут, у них нет 8-10 млн евро, чтобы забрать футболиста сборной. Приход Пьянича интересен, поскольку Николич может попробовать несколько вариантов. Если Миралем в хорошей физической форме, то рискнут в отдельных матчах, сыграв в связке с Обляковым. Но Иван дублирует атакующие функции боснийца в центре полузащиты. Значит, приезд Пьянича – реакция на идею перевести Облякова ближе к атаке, где себя проявил на старте сезона. Зделар и Пьянич – ещё один вариант работы в центре поля. Но это странное сочетание, поскольку оба — не лучшие разрушители футбольного мира. В идеале надо, чтобы набрал форму Мухин. Тогда можно попробовать соединить его агрессивность с элегантностью знаменитого новичка. Пьяничу весной исполнится 35 лет, Миралем не сможет выжигать центр поля, как молодой швед Вернблум в прошлом. Со времён Понтуса у ЦСКА не было сильного профильного опорника под основу. Зато теперь есть варианты с переводом Облякова выше.

Идеальный латераль справа

Кандидаты: Гайич, Келвен.

Гайич мог уйти из ЦСКА , но тогда пришлось бы искать другого правого латераля. У Милана есть минусы в игре, но бразилец Келвен в этом сезоне проигрывал ему конкуренцию. Возможно, сказалась национальность нового главного тренера – серб доверяет сербу. Опыт Гайича порой работал. Но у него нет класса, что хорошо отражено количеством матчей за сборную страны. Милан — нормальный игрок, но с ним тяжело строить наполеоновские планы. Келвен перспективнее и моложе, но бразильцу надо научиться играть в обороне. Наверное, если бы Марио Фернандес год назад не предал ЦСКА трансфером в «Зенит», то сейчас свободного агента в случае отсутствия проблем со здоровьем могли добавить в этот список. Но теперь путь закрыт. Николичу должно хватить двоих человек справа. А слева могут выйти, если Круговой вне зоны доступа, универсальные Гайич или Мойзес, играющие в центре обороны. Вот перед воротами всё просто. Там есть молодые резервисты, но основная тройка – Дивеев, Роша и Мойзес.

Правый инсайд или вингер

Кандидаты: Обляков, Жемалетдинов, Койта, Ушаков, Глебов.

Кириллу Глебову 18 лет, а Егору Ушакову 21 год. Они точно не фавориты в борьбе за место в основе. Но включение правых вингеров в заявку первой команды показывает, что Николич недоволен опытными игроками. Слева у него есть Файзуллаев, невероятно тонкий и полезный футболист, которому юный возраст не мешает играть зрело. Но вот справа пробовали разных игроков. Давилу, пока не ушел. Жемалетдинова и Койта – двух новичков. Огорчает игра последнего. Малиец может работать вторым нападающим, но вряд ли ЦСКА откажется от схемы с тяжёлым высоким форвардом. В оттяжке у Секу не получается. Зато на этой позиции, если Пьянич займет место в центре, заиграет Обляков. Иван давно рвётся ближе к атаке, устал закрывать дыры – то слева в обороне, то в опорной зоне. Новички добавили вариантов, хотя наигранной фигуры пока нет.

Тяжелый форвард на острие

Кандидаты: Мусаев, Гуарирапа, Шиманский, Яковлев, Дивеев.