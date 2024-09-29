Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Юран назвал позицию «Спартака» в РПЛ катастрофой

вчера, 14:43

Тренер Сергей Юран оценил нынешнее положение «Спартака» в РПЛ:

Отставание на восемь очков от лидера – это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».

Поэтому восемь очков до верхней тройки – уже достаточно большой отрыв. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков – катастрофа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тренер «Урала» об игре с «Енисеем»: «Мне сложно комментировать это безумие»
Вчера, 14:29
Юран высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ
Вчера, 13:45
Мостовой оценил уровень тренера «Краснодара» Мусаева
Вчера, 13:00
Койта: «В России более конкурентоспособный чемпионат, чем в Австрии»
Вчера, 12:49
Дзюба: «Даже Яшина гнобили»
Вчера, 11:34
Аршавин высказался о позиции «Локомотива» в РПЛ
Вчера, 11:17
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:02, ред.
Я не открою секрет, что раньше многие команды были детищем всей организации, коллектива. Такие общестаа, как Динамо, ЦСКА, Спартак, Зенит и т.д. были самостоятельными коллективами, которые могли принимать решения по жизненно важным ситуациям клуба. Воспитание кадров, подбор специалистов, передача традиций от поколения к поколению - вот те заботы и многие другие вопросы, которые решало общество. Сейчас это осталось в прошлом. Клубами руководят случайные люди поставленные денежными "мешками". Им нужен результат, как говорят, здесь и сейчас. Случайные люди в принципе не могут профессионально подходить к комплектации команды к поиску менеджеров и назначению тренеров. Отсюда попытки угадать с назначением тренерского персонала приводит именно к тем результатам, которые мы наблюдаем и в Спартаке, и в Динамо, во многих других командах. Приятным исключением стал Локомотив. Тренер, который звёзд с неба не хватал, но которого все знали, постепенно собрал команду и в него поверили. Команда пока выступает не ровно, но чувствуется, что это уже коллектив. Когда в Спартаке заговорили о том, что Станкович сплотил команду, вселил в неё дух победителя, это вызывало лишь улыбку. Как можно сплотить игроков, которые в команде без году неделя, в то время, как прежние основные игроки сели на скамейку. Такое бывает только в сказке, а сказка быстро кончается.
ABir
ABir
вчера в 16:22
Похоже еще один сезон коту под хвост. Станкович не оказался тренером спасителем Спартака. Слишком много слов, обниманий, но мало понимания российского футбола и игры Спартака.
whm2zqwxceuu
whm2zqwxceuu
вчера в 16:16
Еще много игр, все поправимо.
83h4br7tmdrj
83h4br7tmdrj
вчера в 16:09
Обычное место Спартака, какая катастрофа?
Egorium19
Egorium19
вчера в 16:02
Никакой катастрофы нет, просто это повторяется из года в год.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:31
"Думаем и верим..."
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:31
Минуту ржал, не мог остановиться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну вот, всё, наконец-то пришел в себя. Маэстро, я знал, верил и надеялся, и не ошибся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище, Посмеялся- от души!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сейчас редко смеюсь и радуюсь жизни, но, без преувеличения, Ваши ролики и Ваше искусство- добавляет мне жизненных сил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хотите, верьте, хотите нет...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
fefsy254fnyj
fefsy254fnyj
вчера в 15:28
Спартак уже приучил, что он не стабилен, поэтому уже никто не удивляется,команда стала бесхребетная
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:27
Не успокаевайте себя)...думаем...
m32pmth79xh3
m32pmth79xh3
вчера в 15:25
Это не катастрофа уже много лет.
Юран видать совсем не следит за РПЛ давным давно.
Такое ощущение, что все спартачи застряли в 90-х годах прошлого века, да, что уж стесняться в прошлом тысячелетии.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25
Юран - начальник паники)...
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:14
И Рабинера позвать, пусть быстро напишет книгу "Как возрождали "Спартак" - 2.

Вот тут один агент сказал правильно, цитата: У «Спартака» всегда были хорошие тренеры, безусловно, но результата давно никто не добивался. Нужно искать причину в другом. «Спартак» должен мыслить о том, как спокойно организовать команду и дать время тренерскому штабу наладить свой футбол.

Нужна преемственная спортивная политика, взаимодействие всех отделов внутри клуба. Если это не наладить, вряд ли «Спартак» в ближайший годы сможет добиться тех высот, которых хочет и которых заслуживает.

В «Спартаке» часто нервничают из-за отсутствия быстрого результата, принимают кардинальные решения, но нужно набраться веры и терпения. Нельзя выгонять тренер через полгода, чтобы пришел новый, перелопатил полсостава и набрал новых футболистов. Разве это сложно понять, неужели настолько неочевидно, что именно в этом главная беда «Спартака»?
Capral
Capral
вчера в 15:11
Не вижу ничего катастрофического в этом отставании. Достаточно вспомнить, как, Наша Динамовская Легенда и капитан О.В.Долматов, в 1998г., начал своё стремительное и блистательное восхождение, возглавив ЦСКА, когда, 18 матчей подряд провел без поражений и занял второе место!!!!!!!

Но это был настоящий тренер!!! В случае со Спартаком, конечно дело по хуже. Станкович, видимо из тех тренеров, у которых энергии много, задумок немало, но на всё не хватает таланта. Ему бы определиться, с чем-то одним и начать над этим работать. Но нет, то, его на прессинг тянет, то на стеночки, на навесы и тп.

Отставание на 8 очков- несмертельно, точно. Играть еще долго, а очки терять будут все... Другое дело- доработает ли Станкович до зимы, с таким футболом. Не знаю, после симпатичных нескольких игр, сейчас- полный провал тренерской мысли. Уж если Галактионов его переигрывает, значит дело совсем плохо.

Большей интриги я ждал от нового тренера Спартака, и не потому что очень верил в него, не зная, толком его работы до КБ, но только потому, что надоело смотреть на постоянные насмешки недругов, некогда Великого советского клуба...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:03, ред.
Кричите громче они вас не слышат! Ещё лучше потрясти заодно или раскалённый паяльник к пятке прислонить... к пятке, ага. У них всё отлично, ТО на 7 из 10, у Станковича вообще нет проблем и все молодцы. Так что они там все глубоко погрязли в иллюзиях, им надо прям в ухо орать "Катастрофа!" чтобы вырвать из цепких лап гипноза в которой они сами себя ввели пытаясь вводить туда болельщиков. Как тот король из Властелина колец, только слюна по бороде сползает
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:56, ред.
Понятно, что сезон уже почти провален. Но болельщики ко всему этому привыкли. Да и не могут они повлиять ни на что. Пора создавать Комитет возрождения Спартака, куда включить ещё живых легенд. Их авторитет позволит выработать действенные меры, которые следует передать нынешним хозяевам Спартака. К помощи Карпина и Мостового просьба не обращаться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:49
да ниче нового....и ни о каком чемпионстве давно уже спартачи и не думают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 