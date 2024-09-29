Юран назвал позицию «Спартака» в РПЛ катастрофой

Тренер Сергей Юран оценил нынешнее положение «Спартака» в РПЛ:
Отставание на восемь очков от лидера – это фатально. Потому что очень сложно будет сократить такой разрыв. Это же не средняя часть таблицы, где команды могут провалиться, сыграть неудачно, все-таки тут «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив».
Поэтому восемь очков до верхней тройки – уже достаточно большой отрыв. В «Спартаке» всегда ставили максимальные задачи: выиграть Кубок, чемпионат и Суперкубок. А сейчас что мы видим? Отставание в восемь очков – катастрофа.
Но это был настоящий тренер!!! В случае со Спартаком, конечно дело по хуже. Станкович, видимо из тех тренеров, у которых энергии много, задумок немало, но на всё не хватает таланта. Ему бы определиться, с чем-то одним и начать над этим работать. Но нет, то, его на прессинг тянет, то на стеночки, на навесы и тп.
Отставание на 8 очков- несмертельно, точно. Играть еще долго, а очки терять будут все... Другое дело- доработает ли Станкович до зимы, с таким футболом. Не знаю, после симпатичных нескольких игр, сейчас- полный провал тренерской мысли. Уж если Галактионов его переигрывает, значит дело совсем плохо.
Большей интриги я ждал от нового тренера Спартака, и не потому что очень верил в него, не зная, толком его работы до КБ, но только потому, что надоело смотреть на постоянные насмешки недругов, некогда Великого советского клуба...
Но это был настоящий тренер!!! В случае со Спартаком, конечно дело по хуже. Станкович, видимо из тех тренеров, у которых энергии много, задумок немало, но на всё не хватает таланта. Ему бы определиться, с чем-то одним и начать над этим работать. Но нет, то, его на прессинг тянет, то на стеночки, на навесы и тп.
Отставание на 8 очков- несмертельно, точно. Играть еще долго, а очки терять будут все... Другое дело- доработает ли Станкович до зимы, с таким футболом. Не знаю, после симпатичных нескольких игр, сейчас- полный провал тренерской мысли. Уж если Галактионов его переигрывает, значит дело совсем плохо.
Большей интриги я ждал от нового тренера Спартака, и не потому что очень верил в него, не зная, толком его работы до КБ, но только потому, что надоело смотреть на постоянные насмешки недругов, некогда Великого советского клуба...