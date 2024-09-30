Мостовой и Самедов пройдут стажировку в «Спартаке»

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что бывшие футболисты команды Александр Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в клубе в рамках обучения на тренера в академии РФС.
Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке». Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды.
Эка невидаль.
Только, вот, чему научатся у "звёздного игрока", который своим мЫшлением "застрял" в нулевых - начале 10-х, когда сам играл?
Думаю, что ничему.
Эка невидаль.
Только, вот, чему научатся у "звёздного игрока", который своим мЫшлением "застрял" в нулевых - начале 10-х, когда сам играл?
Думаю, что ничему.