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Мостовой и Самедов пройдут стажировку в «Спартаке»

вчера, 19:23

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что бывшие футболисты команды Александр Мостовой и Александр Самедов пройдут стажировку в клубе в рамках обучения на тренера в академии РФС.

Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке». Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:53
По крайней мере, они узнают, как делать нельзя. Уже польза.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:16
Надо бы успеть попиариться на великом имени Спартак пока клуб не канул в лету. Времени осталось мало с таким руководством. Курс каким не надо быть физруком можно пройти у Станковича. А в дополнение идут курсы как не надо руководить и как не надо делать трансферы от непревзойдённых шарлатанов своего дело Амарала и руководителей из Лукойла. Пользы мало от таких знаний, но если понять в чём их суть то не навредят точно.
derrik2000
derrik2000 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:32
У Семака много "секретов тренерского мастерства", которые он нипочём не захочет раскрывать. )))
А Станковичу и раскрывать-то нечего. (
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:15
Лучше к Семаку))) он же "лучший" тренер))
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:46
Ну, пройдут и пройдут.
Эка невидаль.
Только, вот, чему научатся у "звёздного игрока", который своим мЫшлением "застрял" в нулевых - начале 10-х, когда сам играл?
Думаю, что ничему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38
Может лучше к Галактионову ??
Аксинья
Аксинья ответ felix (раскрыть)
вчера в 21:06
Не дай Бог!
felix
felix
вчера в 20:01
Ну, дай бог!
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