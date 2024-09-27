«Бавария» — на Октоберфесте, Кунде — на стиле. Как провели футболисты эту неделю

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27 сентября 2024, 14:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший футболист МЮ Дэвид Бекхэм встретился с актером Мэттом Дэймоном.

Экс-полузащитник сборной Португалии Симау женился.

Французский игрок «Аль-Иттихада» Нголо Канте посетил парикмахера.

Стиляга дня. Экс-капитан МЮ Рио Фердинанд.

И отдельно в этой рубрике мы не можем не отметить Жюля Кунде и его новую фотосессию.

Фернандо Морьентес отпраздновал день рождения дочери — ей уже 18!

Вы только посмотрите, какого красавца нашел легендарный итальянец Дарио Хюбнер.

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс полюбил велосипед.

Любопытно, что и другой не менее легендарный вратарь предпочитает такой вид транспорта — речь про Эдвина ван дер Сара.

А вот Сами Хююпя любит более скоростную езду.

В Германии прошёл очередной культовый праздник Октоберфест. Традиционно мероприятие посетили футболисты «Баварии», а также их экс-игрок Бастиан Швайнштайгер.

Давид Алаба и Джером Боатенг сходили на музыкальный концерт.

«Аякс» в красивом стиле анонсировал матч против «Реала» в честь юбилея клуба.

Мохамед Салах продолжает хвастаться своей физической формой. «Ливерпуль» уже подыскал замену египтянину.

Защитник «Интера» Бенжамен Павар предпочитает пить кофе с логотипом клуба.

На этом наш выпуск завершен, цените своих братьев меньших, берите пример с Аллена Сен-Максимена.