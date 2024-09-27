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«Бавария» — на Октоберфесте, Кунде — на стиле. Как провели футболисты эту неделю

27 сентября 2024, 14:00
Футболисты «Баварии»/Кунде
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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
вчера в 16:32
Отлично проводят время....молодцы
Saharudoy
Saharudoy
29 сентября в 02:00
Рио можно какого нибудь босса играть в кино (серьезный такой дядя),а Кунде как клоун-показушник,ору с него постоянно)))
Варвар7
Варвар7
27 сентября в 19:18
Ну и нельзя не отметить самое оригинальное фото - Нголо постригся наголо...)))
Варвар7
Варвар7
27 сентября в 19:15
Очень гармонично смотрится на этом культовом празднике Бастиан - продолжает как и раньше "излучать" позитив...
Варвар7
Варвар7
27 сентября в 18:50
Ну ,что ж Мохамеду не грех и прихвастнуть, тем более есть чем...)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
27 сентября в 18:49
Салаху не УЖЕ НАШЛИ ЗАМЕНУ, а ПОПРОБУЮТ ПОДПИСАТЬ ДРУГОГО ИГРОКА, ЕСЛИ Мо покинет клуб в 2025. Кликбейт наше всë
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
27 сентября в 15:24
Зачем снимать парихмахера
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
27 сентября в 15:20
Кунде во всем успевает.
sihafazatron
sihafazatron
27 сентября в 14:28
Любопытно сколько Канте за стрижку заплатил)))
Василий Копатович
Василий Копатович
27 сентября в 14:21
одни афроамериканцы😊
Миша Волк
Миша Волк
27 сентября в 14:18
У Кюнде сапоги из шалы))
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