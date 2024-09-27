«Бавария» — на Октоберфесте, Кунде — на стиле. Как провели футболисты эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший футболист МЮ Дэвид Бекхэм встретился с актером Мэттом Дэймоном.
Экс-полузащитник сборной Португалии Симау женился.
Французский игрок «Аль-Иттихада» Нголо Канте посетил парикмахера.
Стиляга дня. Экс-капитан МЮ Рио Фердинанд.
И отдельно в этой рубрике мы не можем не отметить Жюля Кунде и его новую фотосессию.
Фернандо Морьентес отпраздновал день рождения дочери — ей уже 18!
Вы только посмотрите, какого красавца нашел легендарный итальянец Дарио Хюбнер.
Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс полюбил велосипед.
Любопытно, что и другой не менее легендарный вратарь предпочитает такой вид транспорта — речь про Эдвина ван дер Сара.
А вот Сами Хююпя любит более скоростную езду.
В Германии прошёл очередной культовый праздник Октоберфест. Традиционно мероприятие посетили футболисты «Баварии», а также их экс-игрок Бастиан Швайнштайгер.
Давид Алаба и Джером Боатенг сходили на музыкальный концерт.
«Аякс» в красивом стиле анонсировал матч против «Реала» в честь юбилея клуба.
Мохамед Салах продолжает хвастаться своей физической формой. «Ливерпуль» уже подыскал замену египтянину.
Защитник «Интера» Бенжамен Павар предпочитает пить кофе с логотипом клуба.
На этом наш выпуск завершен, цените своих братьев меньших, берите пример с Аллена Сен-Максимена.