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Футболисты махачкалинского «Динамо» выйдут на матч РПЛ в траурных повязках

вчера, 17:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Игроки махачкалинского «Динамо» выйдут в траурных повязках на матч 10‑го тура РПЛ с московским «Динамо» в связи со взрывом на АЗС в пригороде Махачкалы, который произошёл вечером 27 сентября. Об этом источнику заявил генеральный директор клуба из Дагестана Шамиль Газизов.

По последним данным, в результате произошедшего погибло 12 человек. Глава региона Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура. Игра, которая пройдёт в воскресенье, начнётся с минуты молчания.

Футболисты нашей команды выйдут в траурных повязках на матч с московским «Динамо». У нас и match‑day перед игрой будет проведён максимально аккуратно, без обширной развлекательной программы. Не как обычно. Естественно, пройдёт и минута молчания, как и подтвердили нам уже в РПЛ. Скорбим.

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