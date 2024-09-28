Футболисты махачкалинского «Динамо» выйдут на матч РПЛ в траурных повязках

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вчера, 17:15

Игроки махачкалинского «Динамо» выйдут в траурных повязках на матч 10‑го тура РПЛ с московским «Динамо» в связи со взрывом на АЗС в пригороде Махачкалы, который произошёл вечером 27 сентября. Об этом источнику заявил генеральный директор клуба из Дагестана .

По последним данным, в результате произошедшего погибло 12 человек. Глава региона Сергей Меликов объявил 28 сентября днём траура. Игра, которая пройдёт в воскресенье, начнётся с минуты молчания.