Игрока из Чемпионшипа укусили во время матча. FA изучит эпизод

Защитник «Ливерпуля» Оуэн Бэк, на правах аренды выступающий за «Блэкберн», пострадал во время матча Чемпионшипа с «Престоном» (0:0).
Бэк сообщил арбитру Мэтту Донохью, что его укусил нападающий «лилейно-белых» Милутин Осмажич. Арбитр показал нарушителю желтую карточку, но тренер «сине-белых» Джон Юстас передал судье, что у пострадавшего остался след от укуса. Юстас дал комментарий по теме:
У Оуэна на затылке большой след от укуса, увы, арбитр этого не заметил. Это очень серьезное нарушение, никому не нравится, когда его кусают. Это всех злит. Неприятная ситуация. Уверен, компетентные люди это увидят, и мы всё изучим.
Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) уже рассматривает этот эпизод.
Я бы, на месте Федерации Футбола Англии, обязал таких кусак носить специальный намордник. Конечно, это ужасно унизительно, но действовать будет безотказно или почти безотказно. Все будут знать, что по полю бегает тот, кто кого-то укусил. Не хочешь носить намордник, не играешь в футбол.
Я бы, на месте Федерации Футбола Англии, обязал таких кусак носить специальный намордник. Конечно, это ужасно унизительно, но действовать будет безотказно или почти безотказно. Все будут знать, что по полю бегает тот, кто кого-то укусил. Не хочешь носить намордник, не играешь в футбол.