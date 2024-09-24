Игрока из Чемпионшипа укусили во время матча. FA изучит эпизод

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вчера, 08:41

Защитник «Ливерпуля» , на правах аренды выступающий за «Блэкберн», пострадал во время матча Чемпионшипа с «Престоном» (0:0).

Бэк сообщил арбитру , что его укусил нападающий «лилейно-белых» . Арбитр показал нарушителю желтую карточку, но тренер «сине-белых» Джон Юстас передал судье, что у пострадавшего остался след от укуса. Юстас дал комментарий по теме:

У Оуэна на затылке большой след от укуса, увы, арбитр этого не заметил. Это очень серьезное нарушение, никому не нравится, когда его кусают. Это всех злит. Неприятная ситуация. Уверен, компетентные люди это увидят, и мы всё изучим.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) уже рассматривает этот эпизод.