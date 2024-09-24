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Игрока из Чемпионшипа укусили во время матча. FA изучит эпизод

вчера, 08:41
ПрестонЛоготип футбольный клуб Престон0 : 0Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкбернМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Оуэн Бэк, на правах аренды выступающий за «Блэкберн», пострадал во время матча Чемпионшипа с «Престоном» (0:0).

Бэк сообщил арбитру Мэтту Донохью, что его укусил нападающий «лилейно-белых» Милутин Осмажич. Арбитр показал нарушителю желтую карточку, но тренер «сине-белых» Джон Юстас передал судье, что у пострадавшего остался след от укуса. Юстас дал комментарий по теме:

У Оуэна на затылке большой след от укуса, увы, арбитр этого не заметил. Это очень серьезное нарушение, никому не нравится, когда его кусают. Это всех злит. Неприятная ситуация. Уверен, компетентные люди это увидят, и мы всё изучим.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) уже рассматривает этот эпизод.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:21
Теперь на поле необходимо выходить с прививками от укусов.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 09:59
Примерно об этом и подумал!)))
Тогда и никаких травм не будет!!
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:56
Выездной комплект игровой формы?)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:41
Защиту нужно носить от укусов!))))) учитывая, что происходит на поле))
ma7v9tt2fdbu
ma7v9tt2fdbu
вчера в 09:37
А кормить лучше не пробовали? По-моему повар Престона где-то недорабатывает
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:34
Смех смехом, но Осмажича надо срочно показать психиатру. При более внимательном просмотре ролика , отчётливо видно, что Милутин после укуса внимательно изучает "плоды своих действий". То есть укус был сделан не спонтанно в пылу борьбы, а нанесён целенаправленно и осознано...
Futurista
Futurista
вчера в 09:32, ред.
Слишком буквально воспринял выражения "выгрызать мяч у соперника" и "съел соперника на фланге")...
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:30, ред.
Суарес в своё время не запатентовал авторские права на этот фамильный фирменный приём, теперь им пользуются бесплатно все кому не лень.)))
eapr3kxg6kxv
eapr3kxg6kxv
вчера в 09:29
В новости не указано главное - отбрасывает тень Милутин Осмажич или нет. Хотя Черногория и не граничит напрямую с трансильванскими горами, а всё ж таки через Сербию не далече будет, и исключать полностью новые вылазки Дракулы и компании полностью нельзя, так что к тени надо бы присмотреться самым тщательнейшим образом, а то иначе скоро полчемпионшипа будет завывать прямо на поле сразу после захода солнца с дьявольски горящими глазами
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 09:18
Суарес: "Моя школа"
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:11
Дело Суареса живёт и процветает...
Я бы, на месте Федерации Футбола Англии, обязал таких кусак носить специальный намордник. Конечно, это ужасно унизительно, но действовать будет безотказно или почти безотказно. Все будут знать, что по полю бегает тот, кто кого-то укусил. Не хочешь носить намордник, не играешь в футбол.
pumx97c79ur8
pumx97c79ur8
вчера в 09:11
В качестве наказания следует применить обратный укус.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:10
Вампиры вышли на охоту))) а если серьезно, надо наказать как следует. Не на осиный кол конечно, но штрафы крупные. Вдруг кусачий больной. Вирус и все такое. ВИЧ.. все может быть
nkebw5du2vat
nkebw5du2vat
вчера в 09:10
Вот так и СПИДом можно на футбольном поле заразиться.
av5dr8f4xzgy
av5dr8f4xzgy
вчера в 09:02
Надо теперь этого Милутина в ветеринарку тащить и на бешенство проверять, а то иначе Бэк на кучу уколов влетает. А FA должна присудить кусаке играть только в наморднике
Toro
Toro
вчера в 08:59
Вот же собака.
Capral
Capral
вчера в 08:59
А мне показалось, что он сзади пристраивался по другому поводу...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:56, ред.
Последователи Суареса "пошли дальше" - они кусают не заметно для судей...)
fyq895u465m8
fyq895u465m8
вчера в 08:52
Собачьи бои какие-то.
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