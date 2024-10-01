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Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 00:32

В РПЛ лидирует «Локомотив», на 2-м месте «Краснодар» (по 24 балла), топ-3 замыкает «Зенит» (23 очка). В зоне стыковых матчей расположились «Химки» и «Оренбург» (8 и 7 баллов соответственно), замыкают таблицу «Факел» и «Ахмат» (по 6 очков).

Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Англии таблицу возглавляет «Ливерпуль» (15 очков), на 2-й строчке «Манчестер Сити», а на 3-й позиции «Арсенал» (по 14 баллов), в топ-4 попал «Челси» (13 пунктов). Замыкают таблицу «Кристал Пэлас» (3 балла), «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (по 1 пункту).

Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Бундеслиге группу лидеров составляют «Бавария» (13 очков), «Айнтрахт» (12 баллов), «РБ Лейпциг» (11 очков) и «Байер» (10 баллов). Замыкают таблицу «Хоффенхайм» (3 балла), «Бохум» и «Хольштайн» (по 1 пункту).

Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Испании на 1-й строчке «Барселона» (21 пункт), «Реал» на 2-м месте (18 очков), «Вильярреал» на 3-й позиции (17 очков), а топ-4 замыкает «Атлетико» (16 очков). Замыкают таблицу «Валенсия», «Вальядолид» (по 5 баллов) и «Лас-Пальмас» (3 очка).

Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

«Наполи» возглавил таблицу Серии А (13 очков), ближайшим преследователем является «Ювентус» (12 очков), далее идут «Милан» и «Интер» (по 11 пунктов). В нижней части таблицы расположились «Лечче», «Венеция» и «Монца» (5, 4 и 3 балла соответственно).

Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Лиге 1 лидируют ПСЖ и «Монако» (по 16 очков), у «Марселя» с 3-й строчки 13 баллов, на 4-й позиции «Реймс» (11 пунктов). Замыкают таблицу «Монпелье», «Сент-Этьен» (по 4 балла) и «Анже» (2 пункта).

Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:11, ред.
Не разделяю радости по поводу того, что во всех чемпах плотненько вверху таблицы. Топы уже на старте начинают провисать, что свидетельствует о чрезмерных нагрузках, ввиду безбожного футбольного графика. И это только начало!
mzvfxxf5zyah
mzvfxxf5zyah
сегодня в 08:22
Супер команда для бангладеш
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 08:08
Во всех чемпионатах всё изменится десять раз.
STVA 1
STVA 1 ответ RomM84 (раскрыть)
сегодня в 08:01
Наверное. По идее Быки на первой строке должны быть
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:58
Во Франции думаю все скоро встанет на свои места к сожалению. А вот в сериале интересно.
RomM84
RomM84
сегодня в 07:56
Составитель списка лютый фанат Локо?)))
b74p8bjbwt8z
b74p8bjbwt8z
сегодня в 07:49
Плотненько в Италии, начало интересное.
aa2dg9s7mngr
aa2dg9s7mngr
сегодня в 07:46
Очень скоро Наполи сожрут и выкинут из первой тройки.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 07:41
Наполи лидер?
А может, и вправду, я ошибаюсь в способностях Конте?
26px9ed3tapw
26px9ed3tapw
сегодня в 07:31
Желаю Головину и компании всё-таки уделать куль с баблом
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
Постепенно выскочки спускаются в середину таблицы (применительно к серии А)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:44
Конте и Лукаку вернут Наполи в лидеры Серии А...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:20
А РПЛ кажется намечается интрига...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:48
В трёх чемпионатах за неделю лидеры сменились, в том числе и у нас.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:40
Барселона в этом году мы будет чемпионом...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:44
Реал я думаю что будет в конце чемпионата на первом месте.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:01
Всё только начинается... Запасаемся попкорном...
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