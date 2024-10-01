Лидерство «Наполи», гонка ПСЖ и «Монако». Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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сегодня, 00:32

В РПЛ лидирует «Локомотив», на 2-м месте «Краснодар» (по 24 балла), топ-3 замыкает «Зенит» (23 очка). В зоне стыковых матчей расположились «Химки» и «Оренбург» (8 и 7 баллов соответственно), замыкают таблицу «Факел» и «Ахмат» (по 6 очков).

В Англии таблицу возглавляет «Ливерпуль» (15 очков), на 2-й строчке «Манчестер Сити», а на 3-й позиции «Арсенал» (по 14 баллов), в топ-4 попал «Челси» (13 пунктов). Замыкают таблицу «Кристал Пэлас» (3 балла), «Саутгемптон» и «Вулверхэмптон» (по 1 пункту).

В Бундеслиге группу лидеров составляют «Бавария» (13 очков), «Айнтрахт» (12 баллов), «РБ Лейпциг» (11 очков) и «Байер» (10 баллов). Замыкают таблицу «Хоффенхайм» (3 балла), «Бохум» и «Хольштайн» (по 1 пункту).

В Испании на 1-й строчке «Барселона» (21 пункт), «Реал» на 2-м месте (18 очков), «Вильярреал» на 3-й позиции (17 очков), а топ-4 замыкает «Атлетико» (16 очков). Замыкают таблицу «Валенсия», «Вальядолид» (по 5 баллов) и «Лас-Пальмас» (3 очка).

«Наполи» возглавил таблицу Серии А (13 очков), ближайшим преследователем является «Ювентус» (12 очков), далее идут «Милан» и «Интер» (по 11 пунктов). В нижней части таблицы расположились «Лечче», «Венеция» и «Монца» (5, 4 и 3 балла соответственно).